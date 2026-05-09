Хантавирус: чем опасен, какие органы поражает и как уберечься

17:49, 9 мая 2026
Фото: hantavirus.cl
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины напомнил, что хантавирусные инфекции поражают почки и легкие.

Хантавирусные инфекции — группа зоонозных (переносятся животными и передаются человеку) вирусных инфекций, которые вызывают хантавирусы. Патогенные для человека хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.

Как передается хантавирус

Заразиться хантавирусом человек может, вдохнув пыль или мелкие частицы, содержащие вирус. Такие частицы образуются из мочи, фекалий или слюны инфицированных диких грызунов — например, мышей или полевок.

Другие возможные способы заражения:

  • через кожу или слизистые оболочки, если они повреждены и контактировали с грызунами или предметами, загрязненными их выделениями;
  • через пищу, если она была загрязнена вирусом (алиментарный путь).

Наиболее опасные периоды для инфицирования людей от грызунов — поздняя весна, лето и осень, когда люди активнее контактируют с природой.

По данным Associated Press, южноамериканская разновидность хантавируса Andes virus — единственный известный хантавирус, который, вероятно, способен передаваться от человека к человеку. Он может вызывать тяжелое и часто смертельное заболевание легких — хантавирусный легочный синдром.

Симптомы инфицирования хантавирусом

Инфекции, вызванные хантавирусами, могут вызывать:

лихорадку, головную боль, тошноту;

боль в пояснице, нарушение мочеиспускания;

в тяжелых случаях — кровотечения и почечную недостаточность.

Чем опасны хантавирусные инфекции

Как уже упоминалось, хантавирусы могут вызывать две серьезные болезни у человека: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни имеют тяжелое течение и требуют немедленной медицинской помощи.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) начинается с резкого повышения температуры, значительной слабости, боли в мышцах, головной боли, а затем — нарушения работы почек. Возможен геморрагический синдром (носовые кровотечения, кровоизлияния в склеру, высыпания на коже из-за поврежденных капилляров). В тяжелых случаях наступает острая почечная недостаточность. Человек может попасть в реанимацию и нуждаться в гемодиализе.

Хантавирусный легочный синдром

Хантавирусный легочный синдром (ХЛС) начинается как простуда или грипп: с температуры, кашля, боли в теле. Но через несколько дней состояние резко ухудшается — появляется одышка, отек легких, дыхательная недостаточность. Без своевременного лечения болезнь может привести к смерти.

Как уберечься от хантавируса

Избегайте контакта с грызунами и их выделениями.

Не трогайте животных, их гнезда или экскременты.

Не поднимайте пыль в старых или заброшенных помещениях.

Она может содержать вирус. Передвигайтесь осторожно. Вместо подметания убирайте влажным способом.

Храните пищу в герметичных контейнерах. Так к ней не доберутся грызуны.

Избегайте ночевки под открытым небом в лесах или местах, где могут быть зараженные грызуны.

На природе используйте палатку с защитной сеткой и соблюдайте гигиену рук и продуктов.

Дезинфицируйте поверхности в помещениях, где видели грызунов.

Используйте спиртосодержащие или другие эффективные антисептики для обработки пола, столов и других мест, где могли быть выделения животных.

Что делать, если есть симптомы хантавирусной инфекции

Если после похода в лес или уборки старого чердака появилась лихорадка, боль в мышцах и пояснице — обратитесь к семейному врачу.

Какова смертность от хантавируса и долгосрочные последствия

Как сообщает Deutsche Welle, нет единого ответа на вопрос, насколько опасен хантавирус - смертность может колебаться от 1–15% до 40–50%. Показатель зависит от штамма, индивидуального состояния организма человека и наличия осложнений. Если у пациента развивается почечная недостаточность, то летальность может составить 15%, а при почечном синдроме умирает около половины больных. По данным ВОЗ, в Северной и Южной Америке смертность от этого вируса значительно выше, чем в Европе и Азии.

