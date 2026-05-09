Хантавірус: чим небезпечний, які органи уражає та як уберегтися
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України нагадав, що хантавірусні інфекції уражають нирки та легені.
Хантавірусні інфекції — група зоонозних (переносяться тваринами й передаються людині) вірусних інфекцій, які спричиняють хантавіруси. Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань — геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром.
Як передається хантавірус
Інфікуватися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів — наприклад, мишей чи полівок.
Інші можливі способи зараження:
через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;
через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).
Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів — пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.
За даними Associated Press, південноамериканський різновид хантавірусу Andes virus – є єдиним відомим хантавірусом, який, ймовірно, здатний передаватися від людини до людини. Він може викликати важке та часто смертельне захворювання легень – хантавірусний легеневий синдром.
Симптоми інфікування хантавірусом
Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:
- лихоманку, головний біль, нудоту;
- біль у попереку, порушення сечовиділення;
- у тяжких випадках — кровотечі та ниркову недостатність.
Чим небезпечні хантавірусні інфекції
Як уже згадувалося, хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби в людини: геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом (ГГНС) починається з різкого підвищення температури, значної слабкості, болю в м’язах, головного болю, а згодом — порушення роботи нирок. Можливий геморагічний синдром (носові кровотечі, крововиливи у склеру, висипи на шкірі через пошкоджені капіляри). У важких випадках настає гостра ниркова недостатність. Людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу.
Хантавірусний легеневий синдром
Хантавірусний легеневий синдром (ХЛС) починається як застуда або грип: з гарячки, кашлю, болю в тілі. Але за кілька днів стан різко погіршується — з’являється задишка, набряки легень, дихальна недостатність. Без своєчасного лікування хвороба може призвести до смерті.
Як уберегтися від хантавірусу
Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.
Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.
Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях.
Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.
Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.
Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.
На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.
Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.
Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.
Що робити, якщо є симптоми хантавірусної інфекції
Якщо після походу в ліс чи прибирання старого горища з’явилася лихоманка, біль у м’язах і попереку — зверніться до сімейного лікаря.
Яка смертність від хантавірусу і довготривалі наслідки
Як повідомляє Deutsche Welle, немає єдиної відповіді щодо того, наскільки небезпечний хантавірус - смертність може коливатися від 1-15% до 40-50%. Показник залежить від штаму, індивідуального стану організму людини та наявності ускладнень. Якщо в пацієнта з'являється ниркова недостатність, то летальність може становити 15%, а при нирковому синдромі помирає близько половина хворих. За даними ВООЗ, в Північній та Південній Америці смертність від цього вірусу значно вища, ніж в Європі та Азії.
Вчені припускають, що навіть після повного одужання хантавірус може спричиняти довготривалі наслідкидля здоров'я. У майбутньому такі пацієнти можуть з вищою ймовірністю захворіти на серцево-судинні хвороби або рак крові.
