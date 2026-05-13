Могут ли пенсионеру остановить выплаты после возвращения из-за границы

Что нужно сделать пенсионерам после возвращения в Украину, чтобы не возникло проблем с выплатами.

Пенсионеры, которые временно находились за границей и вернулись в Украину, должны сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы избежать проблем с дальнейшей выплатой пенсии.

Обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию для пенсионеров, которые временно пребывают за пределами Украины, предусмотрена статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если пенсионер в 2025 году уже прошел физическую идентификацию и сообщил о пребывании за границей, соответствующая информация фиксируется в пенсионном деле, а выплата пенсии продолжается.

После возвращения в Украину пенсионеру рекомендуют обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подтвердить свое место проживания в Украине. Это необходимо для непрерывного получения пенсионных выплат в дальнейшем.

В то же время в Пенсионном фонде уточнили: если человек планирует временный выезд за границу на срок до 183 дней и не будет получать статус защиты или статус беженца, проходить физическую идентификацию не нужно.

