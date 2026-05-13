  1. Суспільство
  2. / В Україні

Чи можуть пенсіонеру зупинити виплати після повернення з-за кордону

17:44, 13 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що потрібно зробити пенсіонерам після повернення в Україну, аби не виникло проблем із виплатами.
Чи можуть пенсіонеру зупинити виплати після повернення з-за кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсіонери, які тимчасово перебували за кордоном і повернулися в Україну, мають повідомити про це Пенсійний фонд, аби уникнути проблем із подальшою виплатою пенсії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обов’язок щороку проходити фізичну ідентифікацію для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, передбачений статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер у 2025 році вже пройшов фізичну ідентифікацію та повідомив про перебування за кордоном, відповідна інформація фіксується у пенсійній справі, а виплата пенсії продовжується.

Після повернення в Україну пенсіонеру рекомендують звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та підтвердити своє місце проживання в Україні. Це необхідно для безперервного отримання пенсійних виплат надалі.

Водночас у Пенсійному фонді уточнили: якщо людина планує тимчасовий виїзд за кордон на строк до 183 днів і не отримуватиме статус захисту або статус біженця, проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ОП ККС ВС має сформувати єдиний підхід щодо застосування статті 48 КК України у справах про ухилення від мобілізації

Верховний Суд передав справу на розгляд об’єднаної палати через різну практику щодо застосування статті 48 КК у справах про ухилення від мобілізації.

Податкові пільги для нерезидентів: Верховний Суд розмежував КБВ і бенефіціарного власника доходу в міжнародних угодах

Верховний Суд роз’яснив, хто насправді є бенефіціарним власником доходу для цілей застосування міжнародних податкових конвенцій.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВАКС продовжив розгляд справи судді Тетяни Івлєвої попри неявку потерпілого — експерти вказують на ризики для змагальності

Моніторинг у справі судді Печерського суду вказав на ризики для принципу змагальності.

Від батьківських прав до відповідальності: як новий Цивільний кодекс змінить життя родин

Що таке «осідок» дитини, чому 14-річним дозволять обирати місце проживання самостійно та які зауваження до цих новацій висловили експерти ВРУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]