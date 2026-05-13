Чи можуть пенсіонеру зупинити виплати після повернення з-за кордону

Що потрібно зробити пенсіонерам після повернення в Україну, аби не виникло проблем із виплатами.

Пенсіонери, які тимчасово перебували за кордоном і повернулися в Україну, мають повідомити про це Пенсійний фонд, аби уникнути проблем із подальшою виплатою пенсії.

Обов’язок щороку проходити фізичну ідентифікацію для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, передбачений статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер у 2025 році вже пройшов фізичну ідентифікацію та повідомив про перебування за кордоном, відповідна інформація фіксується у пенсійній справі, а виплата пенсії продовжується.

Після повернення в Україну пенсіонеру рекомендують звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та підтвердити своє місце проживання в Україні. Це необхідно для безперервного отримання пенсійних виплат надалі.

Водночас у Пенсійному фонді уточнили: якщо людина планує тимчасовий виїзд за кордон на строк до 183 днів і не отримуватиме статус захисту або статус біженця, проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

