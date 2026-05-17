Троица 2026: будет ли выходной, традиции Зеленых праздников и главные запреты
Троица относится к числу самых почитаемых праздников в христианской традиции. В его основе — библейское событие сошествия Святого Духа на апостолов после воскресения Иисуса Христа.
В украинской традиции праздник также известен как Зеленые праздники или Зеленое воскресенье. Он объединил церковные обряды с древними народными обычаями и символизирует приход лета, обновление природы и духовное очищение.
Дата празднования ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и церковного календаря. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году православные христиане праздновали Пасху 12 апреля, поэтому Троица у них приходится на 31 мая. У католиков Пасха была 5 апреля, соответственно праздник Троицы они будут отмечать 24 мая.
Как украинцы отмечают Троицу
Троица в Украине традиционно считается большим праздником. В мирное время следующий после нее понедельник был бы официальным выходным днем, однако во время действия военного положения дополнительные выходные не применяются.
В народной культуре праздник открывал Русальную неделю. Молодежь устраивала обрядовые гуляния, девушки плели венки, пели песни и гадали на будущую судьбу. В сам праздник люди посещали богослужения, несли в храм травы и полевые цветы для освящения, а вечером собирались всей семьей за праздничным ужином.
Когда-то Троицу также считали благоприятным временем для знакомств, сватовства и создания новых семей.
Традиции Зеленых праздников
Дом в зелени
Одним из главных символов праздника является украшение дома свежими ветками и травами. Предки верили, что зелень приносит в дом благополучие, защиту и здоровье.
Чаще всего для этого использовали:
мяту;
чабрец;
аир;
полынь;
липові и кленовые ветки.
Травами застилали пол, украшали окна и иконы. Считалось, что они оберегают дом от всего плохого.
Праздничная служба
На Троицу верующие обязательно посещают церковь. В храм приносят букеты полевых цветов и зелени, которые после освящения хранят дома как символ Божьего благословения и защиты.
Также в этот день молятся о мире, здоровье близких и благополучии семьи.
Семейный праздник
Зеленые праздники обычно проводят в кругу семьи. Родные собираются за одним столом, готовят традиционные блюда и навещают родственников. В некоторых регионах Украины до сих пор сохранились народные гуляния, хороводы и обрядовые песни.
Народные приметы на Троицу
С праздником связано множество народных наблюдений и поверий.
Приметы о погоде и урожае:
Дождь на Троицу предвещал щедрый урожай.
Теплая солнечная погода обещала хороший год для хлеборобов.
Ветреная погода считалась знаком природных изменений.
Бытовые поверья:
Освященные травы хранили в течение года и не выбрасывали.
Зелень в доме символизировала достаток и спокойствие в семье.
Аромат полевых трав считался символом очищения жилища.
Приметы о любви:
Незамужние девушки традиционно плели венки и гадали на суженого. В народе верили, что именно на Троицу можно попросить судьбу о счастливой любви и исполнении желаний.
Чего избегали на Троицу
Троица в народной традиции считалась особенным днем, поэтому украинцы старались провести его спокойно, без лишних хлопот и негатива. Существовало поверье, что в этот праздник не стоит перегружать себя тяжелой работой — люди откладывали полевые работы, уборку, стирку и другие домашние дела, посвящая время молитве, семье и отдыху.
Также плохой приметой считались ссоры, обиды и любые конфликты. Наши предки верили, что злые слова или пожелания, сказанные в Зеленые праздники, могут надолго принести в дом неприятности и нарушить семейный покой.
Отдельные предостережения касались водоемов. Во время Русальной недели люди старались не купаться в реках и озерах, поскольку по древним поверьям именно в этот период особую силу набирали русалки и духи воды, которые могли утащить человека под воду.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.