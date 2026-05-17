Троица 2026: будет ли выходной, традиции Зеленых праздников и главные запреты

В конце мая в Украине будут отмечать Троицу: какие существуют церковные традиции и народные обычаи и что нельзя делать в праздник.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Троица относится к числу самых почитаемых праздников в христианской традиции. В его основе — библейское событие сошествия Святого Духа на апостолов после воскресения Иисуса Христа.

В украинской традиции праздник также известен как Зеленые праздники или Зеленое воскресенье. Он объединил церковные обряды с древними народными обычаями и символизирует приход лета, обновление природы и духовное очищение.

Дата празднования ежегодно меняется, поскольку зависит от Пасхи и церковного календаря. Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году православные христиане праздновали Пасху 12 апреля, поэтому Троица у них приходится на 31 мая. У католиков Пасха была 5 апреля, соответственно праздник Троицы они будут отмечать 24 мая.

Как украинцы отмечают Троицу

Троица в Украине традиционно считается большим праздником. В мирное время следующий после нее понедельник был бы официальным выходным днем, однако во время действия военного положения дополнительные выходные не применяются.

В народной культуре праздник открывал Русальную неделю. Молодежь устраивала обрядовые гуляния, девушки плели венки, пели песни и гадали на будущую судьбу. В сам праздник люди посещали богослужения, несли в храм травы и полевые цветы для освящения, а вечером собирались всей семьей за праздничным ужином.

Когда-то Троицу также считали благоприятным временем для знакомств, сватовства и создания новых семей.

Традиции Зеленых праздников

Дом в зелени

Одним из главных символов праздника является украшение дома свежими ветками и травами. Предки верили, что зелень приносит в дом благополучие, защиту и здоровье.

Чаще всего для этого использовали:

мяту;

чабрец;

аир;

полынь;

липові и кленовые ветки.

Травами застилали пол, украшали окна и иконы. Считалось, что они оберегают дом от всего плохого.

Праздничная служба

На Троицу верующие обязательно посещают церковь. В храм приносят букеты полевых цветов и зелени, которые после освящения хранят дома как символ Божьего благословения и защиты.

Также в этот день молятся о мире, здоровье близких и благополучии семьи.

Семейный праздник

Зеленые праздники обычно проводят в кругу семьи. Родные собираются за одним столом, готовят традиционные блюда и навещают родственников. В некоторых регионах Украины до сих пор сохранились народные гуляния, хороводы и обрядовые песни.

Народные приметы на Троицу

С праздником связано множество народных наблюдений и поверий.

Приметы о погоде и урожае:

Дождь на Троицу предвещал щедрый урожай.

Теплая солнечная погода обещала хороший год для хлеборобов.

Ветреная погода считалась знаком природных изменений.

Бытовые поверья:

Освященные травы хранили в течение года и не выбрасывали.

Зелень в доме символизировала достаток и спокойствие в семье.

Аромат полевых трав считался символом очищения жилища.

Приметы о любви:

Незамужние девушки традиционно плели венки и гадали на суженого. В народе верили, что именно на Троицу можно попросить судьбу о счастливой любви и исполнении желаний.

Чего избегали на Троицу

Троица в народной традиции считалась особенным днем, поэтому украинцы старались провести его спокойно, без лишних хлопот и негатива. Существовало поверье, что в этот праздник не стоит перегружать себя тяжелой работой — люди откладывали полевые работы, уборку, стирку и другие домашние дела, посвящая время молитве, семье и отдыху.

Также плохой приметой считались ссоры, обиды и любые конфликты. Наши предки верили, что злые слова или пожелания, сказанные в Зеленые праздники, могут надолго принести в дом неприятности и нарушить семейный покой.

Отдельные предостережения касались водоемов. Во время Русальной недели люди старались не купаться в реках и озерах, поскольку по древним поверьям именно в этот период особую силу набирали русалки и духи воды, которые могли утащить человека под воду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.