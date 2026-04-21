Ивано-Франковскую область засыпало снегом — видео

В Ивано-Франковской области выпал снег.

Фото: ДСНС

В ночь на вторник, 21 апреля, в Ивано-Франковской области выпал снег. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В частности, публикуется видео из Ворохты, где видно заснеженные улицы и крыши домов. По словам местных жителей, снег выпал после резкого снижения температуры.

Речь идет о горных районах области, где погода весной может быстро меняться.

Вероятно, из-за холодного воздуха осадки перешли в снег, хотя в области прогнозировалась дождливая погода.

Добавим, по данным ГСЧС, сейчас на горе Поп Иван -8°С, облачно, туман, ветер северный 8 м/с, идет снег.

