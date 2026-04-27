  1. Фото
  2. / В Украине

Во Львове взрыв гранаты разрушил стену в квартире: погиб мужчина, фото

21:34, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По предварительным данным, в квартире взорвалась граната, которую хранил погибший.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и пожара в многоквартирном доме, в результате которых погиб 35-летний мужчина.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В квартире взрывной волной разрушены внутренние стены, повреждены перекрытия и выбита часть конструкций, помещение завалено обломками.

Как сообщает полиция, происшествие произошло 27 апреля на улице Юрия Липы. Около 16:50 правоохранителям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 35-летний местный житель.

По предварительным данным, пожар возник после взрыва гранаты, которую мужчина хранил в квартире. Во время осмотра жилья правоохранители также обнаружили еще одну гранату.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты, патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.

По факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Авансы, долги и контроль иностранных доходов: налоговая разъяснила, что меняется для бизнеса и ФЛП

Новые разъяснения ГНС формируют практику налогового контроля, которая охватывает как внутренние операции, так и расчеты с нерезидентами.

НАБУ стремится получить исключительные полномочия в расследованиях: следствие без сроков, обыски без понятых и право преследовать главу СБУ

Отказ от судебного надзора и расширение полномочий детективов обосновываются потребностью ускорить расследование, несмотря на потенциальную угрозу праву на защиту.

Отрицания Голодомора должностными лицами или в медиа будут наказываться до 7 лет заключения

В Раде предлагают уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.

Военным разрешат ввозить авто без налогов — но с ограничениями

Новое законодательство позволит военнослужащим оформить транспорт в частную собственность без уплаты пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]