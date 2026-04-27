Во Львове взрыв гранаты разрушил стену в квартире: погиб мужчина, фото

По предварительным данным, в квартире взорвалась граната, которую хранил погибший.

Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и пожара в многоквартирном доме, в результате которых погиб 35-летний мужчина.

В квартире взрывной волной разрушены внутренние стены, повреждены перекрытия и выбита часть конструкций, помещение завалено обломками.

Как сообщает полиция, происшествие произошло 27 апреля на улице Юрия Липы. Около 16:50 правоохранителям поступило сообщение о пожаре в одной из квартир.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 35-летний местный житель.

По предварительным данным, пожар возник после взрыва гранаты, которую мужчина хранил в квартире. Во время осмотра жилья правоохранители также обнаружили еще одну гранату.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты, патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.

По факту следователи территориального подразделения полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», а также по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

