У Львові вибух гранати зруйнував стіну в квартирі: загинув чоловік, фото

21:34, 27 квітня 2026
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната, яку зберігав загиблий.
У Львові вибух гранати зруйнував стіну в квартирі: загинув чоловік, фото
У Львові правоохоронці встановлюють обставини вибуху та пожежі в багатоквартирному будинку, внаслідок яких загинув 35-річний чоловік.

У квартирі вибуховою хвилею зруйновано внутрішні стіни, пошкоджено перекриття та вибито частину конструкцій, приміщення засипане уламками.

Як вказує поліція, подія сталася 27 квітня на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

За попередніми даними, пожежа виникла після вибуху гранати, яку чоловік зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці також виявили ще одну гранату.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти, патрульні поліцейські та співробітники ДСНС.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок» та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

