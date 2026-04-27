У Львові вибух гранати зруйнував стіну в квартирі: загинув чоловік, фото

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната, яку зберігав загиблий.

У Львові правоохоронці встановлюють обставини вибуху та пожежі в багатоквартирному будинку, внаслідок яких загинув 35-річний чоловік.

У квартирі вибуховою хвилею зруйновано внутрішні стіни, пошкоджено перекриття та вибито частину конструкцій, приміщення засипане уламками.

Як вказує поліція, подія сталася 27 квітня на вулиці Юрія Липи. Близько 16:50 до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 35-річний місцевий мешканець.

За попередніми даними, пожежа виникла після вибуху гранати, яку чоловік зберігав у помешканні. Під час огляду квартири правоохоронці також виявили ще одну гранату.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти, патрульні поліцейські та співробітники ДСНС.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок» та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

