Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

Проживание ребенка с одним из родителей и существование у другого задолженности по уплате алиментов не является основанием для увеличения доли в имуществе одного из супругов, однако в случае роста задолженности по алиментам стороны не лишены возможности в порядке статьи 190 СК Украины заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 15 ноября 2023 года по делу №521/11825/20.

Обстоятельства дела

15 ноября 2023 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу представителя матери ребенка по делу по его иску к отцу ребенка, третьи лица: акционерное общество «ОТП Банк», частный исполнитель исполнительного округа Одесской области, о разделе совместного имущества супругов, признании права собственности.

Судами установлено, что с 2005 года истица и ответчик состояли в зарегистрированном браке, имеют сына. В декабре 2005 года на основании договора купли-продажи мужчина приобрел квартиру, право собственности на которую зарегистрировано за ним. Заочным решением районного суда в ноябре 2018 года брак между сторонами расторгнут и взыскали с мужчины в пользу женщины алименты на содержание несовершеннолетнего сына до достижения ребенком совершеннолетия. Поскольку ответчик имеет задолженность по уплате алиментов, истец считала, что есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ней права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – право собственности на 1/4 долю квартиры. Заочным решением районного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного суда, иск удовлетворен частично.

Признано за женщиной и мужчиной право собственности на 1/2 идеальной части квартиры за каждым в порядке раздела общего имущества супругов, в удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Позиция Верховного Суда

Постановлением Верховного Суда решение судов предыдущих инстанций оставлено без изменений с учетом следующего. В соответствии с положениями статьи 60 Семейного кодекса Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности независимо от того, что один из них не имел по уважительной причине (обучение, ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, болезнь и т.п.) самостоятельного заработка (дохода).

Считается, что каждая вещь, приобретенная за время брака, кроме вещей индивидуального пользования является объектом права общей совместной собственности супругов.

Статьей 70 СК Украины установлено, что в случае разделения имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов, доли имущества жены и мужа равны, если иное не определено договоренностью между ними или брачным договором. При разрешении спора о разделе имущества суд может отступить от начала равенства долей супругов при обстоятельствах, имеющих существенное значение, в частности, если один из них не заботился о материальном обеспечении семьи, уклонялся от участия в содержании ребенка (детей), скрыл, уничтожил или повредил общее имущество, использовал его в ущерб интересам семьи.

По решению суда доля имущества супруги, супруга может быть увеличена, если с ней, с ним проживают дети, а также нетрудоспособные совершеннолетние сын, дочь, при условии, что размер получаемых алиментов недостаточен для обеспечения их физического, духовного развития и лечения.

Суды установили, что спорная квартира приобретена сторонами за время брака, за общие средства, поэтому указанное имущество, руководствуясь предписаниями статьи 60 СК Украины, является общей совместной собственностью супругов. Стороны не достигли договоренности о разделе спорной квартиры, при этом истец просила увеличить ее долю в общем имуществе супругов с учетом наличия ответчика задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка.

Учитывая изложенное, суды пришли к правильным выводам о том, что имеющиеся правовые основания для разделения квартиры путем признания каждой из сторон права собственности на 1/2 ее долю, что соответствует положениям части первой статьи 70 СК Украины.

Также коллегия судей согласилась с выводами судов предыдущих инстанций о том, что проживание ребенка с матерью, существование у отца задолженности по уплате алиментов, учитывая установленные судами обстоятельства и положения статьи 70 СК Украины, не является основанием для увеличения доли одного из супругов.

В случае дальнейшей неуплаты ответчиком алиментов, истец не лишена возможности в порядке статьи 190 СК Украины заключить договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и т.п.).

Автор: Наталья Мамченко

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