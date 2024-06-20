Этический совет рекомендует Президенту назначить членом ВСП судью Андрея Жука, который открыл чиновнице с российским паспортом путь к восстановлению в должности и покрывал «судью Майдана»

Судья Верховного Суда Андрей Жук решил, что предоставленная СБУ фотокопия паспорта рф чиновницы и налоговый номер рф – еще не доказательства по делу, а теперь его могут назначить членом Высшего совета правосудия по рекомендации отборочной комиссии с международниками.

Этический совет, в котором преимущественный голос имеют представители международных партнеров, решил рекомендовать Президенту Владимиру Зеленскому назначить членом Высшего совета правосудия, то есть ключевого органа судебной власти, судью Верховного Суда Андрея Жука.

Напомним, судья Андрей Жук известен тем, что в январе этого года открыл путь к возвращению на должность чиновницы с российским гражданством.

Так, 9 января 2024 года коллегия судей Кассационного админсуда ВС, где Жук был судьей-докладчиком, отменила постановление апелляционного суда о законности увольнения гражданки рф с должности в Минюсте (дело №640/19582/21).

В материалах этого дела имеются документы, предоставленные Службой безопасности Украины, свидетельствующие о добровольном обретении экс-чиновницей Минюста гражданства страны-агрессора.

В частности, по информации СБУ, 13 марта 2014 года чиновница прибыла в город Ялта (АР Крым), где зарегистрировала свое место жительства. После начала временной оккупации, чиновница повторно посетила Крым, где на основании ранее осуществленной регистрации получила паспорт гражданки РФ (орган выдачи 900-003 ФТС РФ в Республике Крым). Во время пребывания в АР Крым, по данным СБУ, у экс-чиновника контакты с сотрудниками ФСБ РФ.

Как следует из данных сайта судебной власти, речь идет об экс-заместителе начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Марине Прилуцкой.

Решением судов первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска Марине Прилуцкой было отказано полностью.

Однако Верховный Суд решил иначе.

Так, СБУ направила в суд информацию, полученную в рамках проведения проверки информации, из которой усматривается, что был установлен факт выезда 13.03.2014 в Крым и регистрации места жительства; после временной оккупации российской федерацией АРК, 4.05.2014 истица повторно осуществила выезд на территорию Крымского полуострова и на основании ранее осуществленной прописки получила паспорт гражданки российской федерации (орган выдачи 900-003 ФТС РФ в Республике Крым); во время пребывания в АР Крым истица имел контакты с сотрудниками ФСБ РФ.

Суд первой инстанции указывал, что к материалам дела СБУ добавлена ​​также фотокопия паспорта гражданки РФ (орган выдачи 900-003 ФТС РФ в Республике Крым).

Суд первой инстанции обращал внимание, что в дальнейшем, с помощью сервиса, позволяющего узнать индивидуальный налоговый номер лица, сотрудником СБУ было установлено присвоение Прилуцкой налогового номера в РФ 910311216395.

Суд первой инстанции также указывал, что указанные обстоятельства зафиксированы и добавлены в материалы путем осуществления снимков экрана при каждом шаге осуществления обзора информации на веб-ресурсе; также, сотрудником СБУ проведен осмотр онлайн-сервиса проверки действительности паспортов МВД РФ, также находящегося в свободном доступе, и согласно которому паспорт гражданина РФ среди недействительных не значится.

Суд апелляционной инстанции отмечал, что указанные выше обстоятельства в своей совокупности, а также с учетом того, что согласно сведениям письма СБУ осуществлялись неоднократные попытки осуществить опрос Марины Прилуцкой с использованием полиграфа, чего последняя избегала, дают убедительные и обоснованные основания согласиться с позицией суда первой инстанции о документальном подтверждении материалами дела обстоятельств обретения ею гражданства российской федерации в 2014 году, что является основанием для прекращения государственной службы.

Однако коллегия судей, где судьей-докладчиком выступал Андрей Жук, решила, что фотокопии паспорта рф, предоставленной СБУ, и налогового номера – недостаточно.

Судя по тексту решения, по мнению судей, необходимо было истребовать у рф доказательство ее гражданства.

Далее коллегия судей КАС ВС привела пример – другое дело, когда суд истребовал доказательства гражданства Болгарии.

То есть коллегия решила не доверять документам, предоставленным СБУ, и фактически защитить права чиновницы с российским гражданством.

Покрывал судей Майдана, предлагает запретить гражданам обжаловать социальные дела в ВС – чем еще известен Андрей Жук

Впрочем, судья Верховного Суда Жук известен не только этим делом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №11170, которым предлагается упразднить право граждан обжаловать решения по социальным делам в Верховный Суд. Авторами этого законопроекта являются судьи, в частности судья Верховного Суда Андрей Жук. Это, безусловно, разгрузит Верховный Суд, где работает сам Андрей Жук, однако юридическое сообщество сомневается, что полный запрет гражданам на кассационное обжалование в социальных делах соответствует Конституции Украины.

Также следует отметить, что 27 октября 2022 года Андрей Жук в коллегии судей отменил указ Владимира Зеленского об увольнении судьи КСУ Александра Касминина. Напомним, что господин Касминин был коллегой экс-главы КСУ Александра Тупицкого, а Президент Зеленский принял решение о его увольнении после пресловутого решения КСУ об отмене электронного декларирования для чиновников, судей и депутатов.

Данное решение, как известно, тогда поставило в рискованное положение будущую евроинтеграцию Украины, поскольку касалась отмены антикоррупционных мер.

Во время Революции Достоинства в декабре 2013 Андрей Жук удовлетворял иски прокуратуры, которая в то время была подконтрольна властям Януковича (дело №819/3086/13-a, дело № 819/3039/13-a, дело № 819/3049/13 -a).

В частности, Жук отменил решение сессии Тернопольского областного совета, которой и выразила недоверие председателю-регионалу Тернопольской ОГА Валентину Хоптяну. Судья тогда решил, что «депутаты должны были заслушать его отчет».

Также судья вынес решение в пользу стороны прокуратуры, когда и оспаривала решение райсоветов о необходимости размещения флагов ЕС на админзданиях местных советов. Местные советы в условиях Майдана принимали решение, чтобы считать недействующими на территории района указы Януковича, ограничивающие права и свободы граждан, и гарантировать права жителей района на проведение акций протеста и свободное волеизъявление.

Местный тернопольский портал «Взгляд» в публикации «Как судья Жук развел тернополян» рассказывал, как Жук «тянул» с делом по застройке детской площадки.

«Честно. Фильтруй суд» внес А. Жука в список «Судьи, поддерживавшие диктаторские законы 16 января, и латифундисты. Кто идет в Верховный Суд из Тернопольщины, Франковщины, Винницкой, Кировоградской и Херсонской».

Это не помешало Андрею Жуку избраться в Верховный Суд – хотя и не с первой попытки. Первый раз он не добрал за баллы и занял 50 место в рейтинге из 55 возможных.

Рекомендацию Андрею Жуку во время конкурса в ВС предоставил нынешний глава Кассационного административного суда Михаил Смокович.

Как отмечается в материале «Украинской правды», а также по информации аналитиков Фонда DEJURE, Центра противодействия коррупции и Автомайдана, «кандидат входил в коллегию судей Кассационного административного суда, отменившую решение Высшего совета юстиции об увольнении судьи Майдана Владиславы Гудым.

Судья Гудым 19 февраля 2014 года без надлежащих доказательств вынесла решение о заключении под стражу двух участников известного шествия в Верховную Раду Украины 18.02.2014 по ул. Институтской, закончившейся массовым избиением и убийствами участников протестов (дело № 755/5458/14-к и № 755/5450/14-к).

Кроме того, на основании поддельного рапорта инспектора ГАИ судья лишила прав управления водительницу, которая участвовала в автопробеге Автомайдана в резиденцию Межигорья президента Виктора Януковича. Коллегия судей вместе с судьей Жуком, несмотря на практику Верховного Суда и ЕСПЧ, решила, что постановление о взятии участников протестов под стражу и лишении водительского права на три месяца были обоснованными».

Также общественные организации отмечают, что в 2008 году судья приобрел квартиру в Тернополе за 606 000 грн. В то же время общие доходы судьи за 2003-2008 годы составили 58 674 грн, что более чем в 10 раз меньше стоимости квартиры. Никаких ссуд судья не декларировал».

«В соответствии с декларацией за 2021 год, судья получил доход в размере 189 000 грн от продажи движимого имущества и 1 606 800 от продажи недвижимого имущества. Однако, согласно декларации за 2020 год, в его собственности находилась только одна квартира площадью 111 кв. м, которая осталась в его собственности и в 2021 году. Также непонятно, какое имущество продал судья», – говорится в анализе от ОО.

Примечательно также и то, что Андрей Жук является членом двух организаций, которые в июле 2021 г. выступили с открытым обращением к Президенту, где призвали его ветировать закон № 1635-ІХ, который вводил открытый конкурс на должности в ВСП. Собственно, именно в этом конкурсе в ВСП сейчас участвует сам Андрей Жук.

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