Етична рада рекомендує Президенту призначити членом ВРП суддю Андрія Жука, який відкрив чиновниці з російським паспортом шлях до поновлення на посаді і покривав «суддю Майдану»

Суддя Верховного Суду Андрій Жук вирішив, що надана СБУ фотокопія паспорту рф чиновниці і податковий номер рф – ще не докази у справі, а тепер його можуть призначити членом Вищої ради правосуддя за рекомендацією відбіркової комісії з міжнародниками.

Етична рада, в якій переважний голос мають представники міжнародних партнерів, вирішила рекомендувати Президенту Володимиру Зеленському призначити членом Вищої ради правосуддя, тобто, ключового органу судової влади, суддю Верховного Суду Андрія Жука.

Нагадаємо, що суддя Андрій Жук відомий тим, що у січні цього року відкрив шлях до повернення на посаду чиновниці з російським громадянством.

Так, 9 січня 2024 року колегія суддів Касаційного адмінсуду ВС, де Жук був суддею-доповідачем, скасувала постанову апеляційного суду про законність звільнення громадянки рф з посади у Мінюсті (справа №640/19582/21).

В матеріалах цієї справи наявні документи, надані Службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття екс-чиновницею Мінюсту громадянства країни-агресора.

Зокрема, за інформацією СБУ, 13 березня 2014 року посадовиця прибула до міста Ялта (АР Крим) де зареєструвала своє місце проживання. Після початку тимчасової окупації, чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки рф (орган видачі 900-003 ФМС РФ в Республіці Крим). Під час перебування в АР Крим, за даними СБУ, екс-посадовиця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

Як випливає з даних сайту судової влади, йдеться про екс-заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Марину Прилуцьку.

Рішенням судів першої та апеляційної інстанції у задоволенні позову Марині Прилуцькій було відмовлено повністю.

Однак Верховний Суд вирішив інакше.

Так, СБУ направила до суду інформацію, яка була отримана в рамках проведення перевірки інформації, з якої вбачається, що було встановлено факт виїзду 13.03.2014 у Крим та реєстрації місця проживання; після тимчасової окупації російською федерацією АРК, 4.05.2014 позивач повторно здійснила виїзд на територію Кримського півострова та на підставі раніше здійсненої прописки отримала паспорт громадянина російської федерації (орган видачі 900-003 ФМС РФ в Республіці Крим); під час перебування в АР Крим позивач мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

Суд першої інстанції вказував, що до матеріалів справи СБУ додано також фотокопію паспорта громадянки рф (орган видачі 900-003 ФМС РФ в Республіці Крим).

Суд першої інстанції звертав увагу, що в подальшому, за допомогою сервісу, який дозволяє дізнатись індивідуальний податковий номер особи, співробітником СБУ було встановлено присвоєння Прилуцькій податкового номеру у рф 910311216395.

Суд першої інстанції також вказував, що зазначені обставини зафіксовані та додані до матеріалів шляхом здійснення знімків екрану під час кожного кроку здійснення огляду інформації на веб-ресурсі; також, співробітником СБУ проведено огляд онлайн-сервісу перевірки дійсності паспортів МВС РФ, який також перебуває у вільному доступі, та згідно якого паспорт громадянина РФ серед недійсних не значиться.

Суд апеляційної інстанції зазначав, що указані вище обставини у своїй сукупності, а також з урахуванням того, що згідно відомостей листа СБУ здійснювалися неодноразові спроби здійснити опитування Марини Прилуцької з використанням поліграфу, якого остання уникала, дають переконливі та обґрунтовані підстави погодитися з позицією суду першої інстанції про документальне підтвердження матеріалами справи обставин набуття нею громадянства російської федерації у 2014 році, що є підставою для припинення державної служби.

Однак колегія суддів, де суддею-доповідачем виступав Андрій Жук, вирішила, що фотокопії паспорту рф, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо.

Судячи з тексту рішення, на думку суддів, потрібно було витребувати у рф доказ її громадянства.

Далі колегія суддів КАС ВС навела приклад – іншу справу, коли суд витребував докази стосовно громадянства Болгарії.

Тобто, колегія вирішила не довіряти документам, наданим СБУ, і фактично захистити права чиновниці з російським громадянством.

Покривав суддів Майдану, пропонує заборонити громадянам оскаржувати соціальні справи до ВС – чим ще відомий Андрій Жук

Втім, суддя Верховного Суду Жук відомий не лише цією справою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на розгляді Верховної Ради знаходиться законопроект №11170, яким пропонується скасувати право громадян оскаржувати рішення по соціальних справах до Верховного Суду. Авторами цього законопроекту є судді, зокрема, суддя Верховного Суду Андрій Жук. Це, безумовно, розвантажить Верховний Суд, де працює сам Андрій Жук, однак юридична спільнота сумнівається, що повна заборона громадянам на касаційне оскарження у соціальних справах відповідає Конституції України.

Також слід зазначити, що 27 жовтня 2022 року Андрій Жук у колегії суддів скасував указ Володимира Зеленського про звільнення судді КСУ Олександра Касмініна. Нагадаємо, що пан Касмінін був колегою екс-голови КСУ Олександра Тупицького, а Президент Зеленський ухвалив рішення про його звільнення після сумнозвісного рішення КСУ про скасування електронного декларування для чиновників, суддів та депутатів.

Дане рішення, як відомо, тоді поставило у ризиковане становище майбутню євроінтеграцію України, адже стосувалося скасування антикорупційних заходів.

Під час Революції Гідності у грудні 2013 року Андрій Жук задовольняв позови прокуратури, яка у той час була підконтрольна владі Януковича (справа № 819/3086/13-a, справа № 819/3039/13-a, справа № 819/3049/13-a).

Зокрема Жук скасував рішення сесії Тернопільської обласної ради, якою та висловила недовіру голові-регіоналу Тернопільської ОДА Валентину Хоптяну. Суддя тоді вирішив, що «депутати мали заслухати його звіт».

Також суддя виніс рішення на користь сторони прокуратури, коли та оскаржувала рішення райрад про необхідність розміщення прапорів ЄС на адмінбудинках місцевих рад. Місцеві ради в умовах Майдану ухвалювали рішення, аби вважати нечинними на території району укази Януковича, які обмежують права і свободи громадян, і гарантувати права жителів району на проведення акцій протесту та вільне волевиявлення.

Місцевий тернопільський портал «Погляд» у публікації «Як суддя Жук розвів тернополян» розповідав, як Жук «тягнув» зі справою щодо забудови дитячого майданчика.

«Чесно. Фільтруй суд» внесло А. Жука у список «Судді, що підтримували диктаторські закони 16 січня, та латифундисти. Хто йде у Верховний Суд із Тернопільщини, Франківщини, Вінниччини, Кіровоградщини та Херсонщини».

Це не завадило Андрію Жуку обратися до Верховного Суду – хоча й не з першої спроби. Першого разу він не добрав за балами та посів 50 місце у рейтингу з 55 можливих.

Рекомендацію Андрію Жуку під час конкурсу до ВС надав нинішній голова Касаційного адміністративного суду Михайло Смокович.

Як зазначається у матеріалі «Української правди», а також за інформацією аналітиків Фундації DEJURE, Центру протидії корупції та Автомайдану, «кандидат входив у колегію суддів Касаційного адміністративного суду, яка скасувала рішення Вищої ради юстиції про звільнення судді Майдану Владислави Гудим.

Суддя Гудим 19 лютого 2014 року без належних доказів винесла ухвали про взяття під варту двох учасників відомої ходи до Верховної Ради України 18.02.2014 по вул. Інститутській, що закінчилась масовим побиттям і вбивствами учасників протестів (справа № 755/5458/14-к та № 755/5450/14-к).

Окрім того, на підставі підробленого рапорту інспектора ДАІ суддя позбавила прав керування водійку, яка брала участь в автопробігу Автомайдану до резиденції Межигір'я президента Віктора Януковича. Колегія суддів разом із суддею Жуком, попри практику Верховного Суду і ЄСПЛ, вирішила, що ухвала про взяття учасників протестів під варту і позбавлення водійки прав на три місяці були обґрунтованими».

Також громадські організації зауважують, що «у 2008 році суддя придбав квартиру у Тернополі за 606 000 грн. Водночас загальні доходи судді за 2003-2008 роки склали 58 674 грн, що у понад 10 разів менше вартості квартири. Жодних позик суддя не декларував».

«Відповідно до декларації за 2021 рік суддя отримав дохід у розмірі 189 000 грн від продажу рухомого майна та 1 606 800 від продажу нерухомого майна. Однак, відповідно до декларації за 2020 рік у його власності перебувала лише одна квартира площею 111 кв. м, яка залишилась у його власності й у 2021 році. Також незрозуміло, яке майно продав суддя», - йдеться в аналізі від ГО.

Прикметно також і те, що Андрій Жук є членом двох організацій, які у липні 2021 виступили із відкритим зверненням до Президента, де закликали його ветувати закон № 1635-ІХ, який запроваджував відкритий конкурс на посади у ВРП. Власне, саме у цьому конкурсі до ВРП наразі бере участь сам Андрій Жук.

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