«ВККС должна уважать человеческое достоинство и выполнять судебные решения, а не делать вид, что нормы морали и права на Комиссию не распространяются», – судья Оксана Царевич

Судья Печерского райсуда города Киева Оксана Царевич рассказала, почему решила подать заявление в Государственное бюро расследований и что планирует делать дальше.

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Судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич решила отреагировать на многочисленные публикации в СМИ и социальных сетях относительно своего участия в событиях вокруг Высшей квалификационной комиссии судей.

Напомним, что 17-18 марта состоялись допросы членов ВККС в рамках уголовного производства по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование информации о лице) и ч. 3 ст. 382 (неисполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Основанием для проведения следственных действий стало заявление, которое в декабре прошлого года Оксана Царевич подала в Государственное бюро расследований.

Судья считает, что другого варианта, кроме как обратиться с заявлением в ГБР, у нее не было.

Поведение как Комиссии в целом, которая отказывается выполнять решение Верховного Суда в пользу Оксаны Царевич, так и члена ВККС Алексея Омельяна, который, как считает судья, вышел за пределы человеческой морали и достоинства, не оставили судье другого варианта, кроме как обратиться в правоохранительные органы.

Оксана Царевич, судья Печерского районного суда города Киева

В 2016 году я проходила процедуру первичного квалификационного оценивания судей. Я прошла все определенные нормативно-правовыми актами на тот момент стадии оценивания, однако ВККС не успела принять финальное решение относительно меня, поскольку на тот момент я находилась под уголовным преследованием по ст. 375 (постановление судьей заведомо неправосудного решения или приговора) Уголовного кодекса.

В результате Комиссия объявила перерыв до окончания уголовного производства.

Когда, наконец, уголовное производство по мне было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, то не было уже полномочного состава ВККС.

Таким образом, вопрос моего оценивания решен не был.

Напомню, что в 2021 году Верховный Суд оставил оправдательный приговор относительно меня в силе.

Когда в 2023 году начал работу новый состав Комиссии, то им было принято решение возобновить процедуры квалификационного оценивания в отношении тех судей, которые не завершили оценивание при предыдущем составе ВККС.

В соответствии с законодательными изменениями, принятыми в 2023 году, статья 21 «Заключительных и переходных положений» к Закону «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает, что Комиссия должна завершить квалификационное оценивание судей по правилам, действовавшим на день начала такого оценивания.

То есть, в моем случае Комиссия должна была завершить именно первичное квалификационное оценивание судей со стадии, на которой оценивание было остановлено.

Я обратилась с письмом в Комиссию с просьбой возобновить мое оценивание со стадии, на которой оно было остановлено в 2016 году, а именно со стадии принятия решения о моем соответствии занимаемой должности. Все предыдущие этапы оценивания были завершены еще в 2016 году.

Однако ВККС в пленарном составе 19 октября 2023 решила, что поскольку я теряла статус судьи вследствие увольнения в 2016 году, и в связи с этим Комиссия принимала процедурное решение о прекращении моего первичного квалификационного оценивания, то действие ст. 21 «Заключительных и переходных положений» на меня не распространяется. По мнению ВККС, в отношении меня квалификационное оценивание должно проводиться уже в его современном формате – с квалификационным экзаменом, новой проверкой добропорядочности, собеседованием и т. д.

Докладчиком и предполагаю, что и автором такого решения был член Комиссии Алексей Омельян.

Указанное решение Комиссии я обжаловала в Верховный Суд. 11 марта 2024 года КАС ВС, а 27 июня 2024 года и Большая Палата Верховного Суда указали, что в отношении меня должно быть возобновлено первичное квалификационное оценивание, к тому же с этапа принятия решения о моем соответствии занимаемой должности.

Мне казалось, что после решений Верховного Суда всем все стало ясно.

Когда в августе Комиссия в пленарном составе вторично рассматривала вопрос возобновления моего первичного квалификационного оценивания, я даже не пошла на это заседание, потому что мне казалось, что Комиссией будет принято решение в полном соответствии с решением Верховного Суда.

Я считала, что Комиссия примет техническое решение о возобновлении первичного квалификационного оценивания со стадии принятия решения, определит состав коллегии и дату принятия ею решения. А дальше собственно и будет принято решение о моем соответствии или несоответствии занимаемой должности.

Однако я была удивлена, когда выяснилось, что решение ВККС от 14 августа 2024 года не содержит четкого определения, с какой стадии будет возобновлено первичное квалификационное оценивание относительно меня. В решении было лишь кратко отмечено – «восстановить судье Печерского районного суда города Киева Царевич Оксане Игоревне процедуру первичного квалификационного оценивания». Я тогда даже не могла предположить, что первичное квалификационное оценивание будет возобновлено ​​с какого-то другого этапа, чем с того, на который прямо указал Верховный Суд.

Докладчиком также был Алексей Омельян, который к тому времени уже был избран на должность заместителя председателя ВККС.

Таким образом, Комиссия вместо решения вопроса моего оценивания решила создать ситуацию правовой неопределенности.

А спустя некоторое время, уже из другого решения Комиссии, я узнала о том, что Комиссия возобновила первичное квалификационное оценивание относительно меня с этапа собеседования, хотя соответствующее собеседование с коллегией ВККС уже состоялось в 2016 году, о чем есть соответствующий протокол и даже видео, что эти обстоятельства установлены решением Верховного Суда.

Учитывая, что в решении Верховного Суда было четко указано, с какого этапа должно быть возобновлено ​​оценивание в отношении меня, то такие действия ВККС я расцениваю как невыполнение решения Верховного Суда.

Странные вопросы от ВККС

В конце прошлого года из Комиссии за подписью Алексея Омельяна мне поступил запрос, некоторые вопросы которого меня откровенно удивили.

Например, член ВККС просил предоставить информацию о принятых мною судебных решениях за период с 2012 по 2016 годы, хотя у меня еще в 2015 году истек 5-летний срок полномочий.

Также члена Комиссии интересовало, где я проживаю и на каком основании, каким автомобилем пользуюсь, кто является членами моей семьи. Кроме того, его интересовала информация о подтверждении прохождения мной различных учебных курсов.

Это выглядело странно, поскольку вся запрашиваемая Комиссией информация указывалась мною в разных декларациях, а копии подтверждающих документов я неоднократно самостоятельно направляла в Комиссию для их приобщения к материалам досье. Поэтому, соответственно, вся запрашиваемая информация должна быть в моем судейском досье.

Тогда я решила ознакомиться с материалами своего судейского досье и выяснила, что кроме запросов, которые поступали из Комиссии на мой адрес, Алексей Омельян также направил в разные государственные учреждения и правоохранительные органы ряд запросов, которые касались близких мне людей. То есть, запросы направлялись в отношении моей матери, сестры, мужа моей сестры, племянницы и даже покойного отца.

Запросы о предоставлении информации, направленные относительно моего отца, меня вообще поразили. Он умер еще в 2010 году, за три месяца до назначения меня на должность судьи, однако Алексей Омельян попросил предоставить ему информацию, пересекал ли мой отец границу, совершал ли он административные и уголовные правонарушения через 3 месяца после его смерти и до настоящего времени. И это при том, что информация о дате смерти отца была указана в досье.

Аналогичные запросы касательно отца были направлены в Государственную таможенную службу, МТСБУ, Национальный банк и т. д.

Такое откровенно циничное, даже кощунственное, отношение, вызвало у меня негодование.

Кроме того, ряд запросов был направлен в отношении лиц, не имеющих со мной никакой степени родства, с которыми я вообще не общаюсь еще с 2007 года. Я еще даже не проживала в Киеве, когда общение с этими людьми мной уже было прекращено. Это давно уже чужие мне люди. Речь идет о бывшем муже и его родственниках.

Однако Комиссии почему-то понадобилась информация об их доходах, имуществе, заграничных поездках и т. д.

Какой был смысл в этих запросах, для меня осталось непонятным, ведь эти люди ко мне никакого отношения не имеют. У них свои семьи, которые, я уверена, не желают, чтобы какая-то информация о них была в материалах моего досье.

Более того, все национальное законодательство, как антикоррупционное, финансовое, семейное, трудовое, уголовно-процессуальное законодательство, так и даже Единые показатели критериев добропорядочности четко определяют, кто именно является близким лицом человека, а кто – нет.

Это я уже не говорю о том, что никто из лиц, по которым направлялись запросы, в принципе не предоставлял разрешения на сбор информации о себе и ее распространении.

Я, кстати, никогда не указывала данные об этих лицах в официальных документах, то есть похоже на то, что Комиссия собирала данные относительно них каким-то тайным способом, то есть незаконно.

Кроме того, мне вообще непонятно, для чего Комиссии понадобилась вся эта информация, поскольку коллегия ВККС, согласно решению суда, должна только принять финальное решение о моем соответствии занимаемой должности, а не проводить новый сбор материалов судейского досье.

Конфликт с ВККС и обращение в ГБР

Я обратилась в ВККС и спросила, что, возможно, произошла какая-то ошибка, и соответствующие запросы Алексей Омельян или секретариат Комиссии направили ошибочно. Также я попросила члена ВККС провести служебное расследование, если вдруг окажется, что некорректные запросы были направлены сотрудниками секретариата Комиссии неслучайно.

Однако от Алексея Омельяна я получила письменный ответ, который сводился к тому, что он является членом ВККС, и поэтому вправе собирать любую информацию, которая может касаться меня.

Тогда я собрала все запросы, которые Алексей Омельян направлял в отношении людей, которые не являются близкими ко мне лицами, и отправила им, с просьбой дать ответ, давали ли они свое согласие на сбор и дальнейшее хранение информации, непосредственно касающейся их жизни.

Как и следовало ожидать, указанные граждане дали ответ, что никакого разрешения на хранение, обработку и хранение информации они не предоставляли.

После этого я еще раз обратилась в ВККС с просьбой сообщить, в отношении скольких судей, не завершивших процедуру первичного квалификационного оценивания судей, Комиссией проводился столь же тщательный сбор информации. Мне ответили, что информация собиралась только в отношении меня. То есть, из 100 человек, которые в целом проходили процедуру первичного квалификационного оценивания, только по мне одной проводилась столь «тщательная» проверка.

Также Алексей Омельян в очередном ответе мне сообщил, что это его право как члена ВККС решать в отношении кого конкретно и в каком объеме осуществлять сбор информации.

Такое поведение Комиссии в совокупности я расцениваю как дискриминацию и своего рода издевательство. Поэтому я в очередной раз обратилась в Комиссию с просьбой прекратить дискриминационные действия и добровольно выполнить решение суда, иначе я буду вынуждена обратиться за защитой своих прав уже в правоохранительные органы, в частности в ГБР.

Собственно, после того, как стало ясно, что Комиссия не собирается приходить в сознание и действовать в соответствии с законом, я обратилась с заявлением в Государственное бюро расследований.

В декабре 2024 года ГБР начало уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование информации о лице) и ч. 3 ст. 382 (неисполнение судебного решения должностным лицом) Уголовного кодекса.

Конечно, я буду продолжать защищать свое право на профессию и, в том числе, посредством органов Государственной исполнительной службы, все же добиться принудительного исполнения судебного решения, вынесенного судом в мою пользу.

Хочу отметить, что ВККС – это орган судейского управления, часть судебной ветви власти. Поэтому для повышения авторитета суда в целом Комиссия обязана культивировать уважение к судебным решениям в обществе, даже если они не в ее пользу. Ведь как можно говорить об уважении к актам правосудия среди населения, если орган судейского управления не выполняет судебное решение. Однако, к сожалению, в реальности ВККС не впервые демонстрирует откровенное неуважение к судебным решениям и судебному сообществу, хотя, повторюсь, сама является его частью.

Автор: Вячеслав Хрипун

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