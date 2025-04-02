Обстоятельства объявления сигнала «Воздушная тревога» в определенном регионе необходимо считать общеизвестными, то есть не требующими доказывания – Верховный Суд

Рассматривая дело во время воздушной тревоги, суд должен был решить вопрос об отложении рассмотрения дела.

Фото: espreso

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Преждевременное завершение рассмотрения дела в отсутствие представителей сторон, не явившихся в суд из-за объявления сигнала «Воздушная тревога», нарушает принципы всесторонности, полноты и справедливости судебного разбирательства и свидетельствует о ненадлежащем выполнении судом обязанности по обеспечению реализации процессуальных прав участников дела. На это указал Верховный Суд в постановлении от 26 февраля 2025 года по делу №752/8937/24 по заявлению заместителя руководителя Киевской городской прокуратуры об обеспечении иска в деле по его иску.

Так, вместе с исковым заявлением заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры обратился в суд с заявлением об обеспечении иска. Районный суд, с выводами которого согласился апелляционный суд, заявление об обеспечении иска удовлетворил.

Верховный Суд не согласился с выводами суда апелляционной инстанции, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции по следующим причинам.

Обстоятельства объявления сигнала «Воздушная тревога» в определенном регионе необходимо считать общеизвестными, то есть не требующими доказывания, а неявка участников дела на судебное заседание может быть вызвана такой чрезвычайной ситуацией, которая объективно делает невозможным своевременное подачу ходатайства об отложении рассмотрения дела по этим причинам.

В указанное определением Киевского апелляционного суда время рассмотрения дела (26 ноября 2024 года в 13:00) продолжалась воздушная тревога, сигнал о которой был объявлен в 12:37.

Несмотря на этот факт, апелляционный суд рассмотрел дело, составив при этом справку о том, что стороны на судебное заседание не явились.

При таких обстоятельствах, несмотря на надлежащее уведомление ответчика (его представителя) о дате, времени и месте судебного заседания, но с учетом наличия у сторон объективных и уважительных причин, по которым они не смогли явиться в суд, а также подать ходатайство об отложении судебного разбирательства по этим причинам, то есть в условиях чрезвычайной ситуации, Верховный Суд согласился с доводами кассационной жалобы о том, что, рассматривая дело во время воздушной тревоги, суд должен был решить вопрос об отложении рассмотрения дела, применив соответствующие процессуальные нормы с учетом общих принципов гражданского судопроизводства, соблюдения гарантий прав лица на участие в рассмотрении его дела, а также обязанности суда содействовать участникам судебного процесса в реализации ими процессуальных прав.

Автор: Наталя Мамченко

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