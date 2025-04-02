Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Обставини оголошення сигналу «Повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування – Верховний Суд

08:30, 2 квітня 2025
Розглядаючи справу під час повітряної тривоги, суд мав вирішити питання про відкладення розгляду справи.
Обставини оголошення сигналу «Повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування – Верховний Суд
Фото: espreso
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Передчасне завершення розгляду справи за відсутності представників сторін, які не з’явилися до суду через оголошення сигналу «Повітряна тривога», порушує принципи всебічності, повноти та справедливості судового розгляду і свідчить про неналежне виконання судом обов’язку щодо забезпечення реалізації процесуальних прав учасників справи. На це вказав Верховний Суд у постанові від 26 лютого 2025 року по справі №752/8937/24 за заявою заступника керівника Київської міської прокуратури про забезпечення позову у справі за його позовом.

Так, разом із позовною заявою заступник керівника Київської міської прокуратури звернувся до суду із заявою про забезпечення позову. Районний суд, з висновками якого погодився апеляційний суд, заяву про забезпечення позову задовольнив.

Верховний Суд не погодився з висновками суду апеляційної інстанції, скасував постанову апеляційного суду, справу передав на новий розгляд до суду апеляційної інстанції з огляду на таке.

Обставини оголошення сигналу «Повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування, а неявка у судове засідання учасників справи може бути спричинена такою надзвичайною ситуацією, яка об`єктивно унеможливлює завчасне подання клопотання про відкладення розгляду справи з цих причин.

У визначений ухвалою Київського апеляційного суду час розгляду справи (26 листопада 2024 року о 13.00 год) тривала повітряна тривога, сигнал про яку оголошено о 12.37 год.

Попри цей факт апеляційний суд розглянув справу, склавши при цьому довідку про те, що сторони в судове засідання не з’явилися.

За таких обставин, незважаючи на належне повідомлення відповідача (його представника) про дату, час і місце судового засідання, водночас ураховуючи наявність у сторін об’єктивних і поважних причин, з яких вони не змогли з’явитися до суду, так само, як і подати клопотання про відкладення судового розгляду з цих причин, тобто за надзвичайної ситуації, Верховний Суд погодився з доводами касаційної скарги про те, що, розглядаючи справу під час повітряної тривоги, суд мав вирішити питання про відкладення розгляду справи, застосувавши відповідні процесуальні норми з урахуванням загальних засад цивільного судочинства, дотриманням гарантій прав особи на участь у розгляді її справи, а також обов’язку суду сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховний Суд повітряна тривога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини оголошення сигналу «Повітряна тривога» у певному регіоні необхідно вважати загальновідомими, тобто такими, що не потребують доказування – Верховний Суд

Розглядаючи справу під час повітряної тривоги, суд мав вирішити питання про відкладення розгляду справи.

Деклараційна кампанія завершена – що вказав у декларації заступник голови ВККС Олексій Омельян

У декларації Олексія Омельяна – 14 об’єктів нерухомості, однак більшість з них належить «особі, з якою спільно проживає та не перебуває у шлюбі».

Підписувати позов чи скаргу потрібно після викладення основного тексту – Верховний Суд

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду мав вирішити питання щодо призначення підпису та місця його розташування в письмовому документі, у тому числі в апеляційній чи касаційній скарзі.

Члени ВККС подали декларації – які об’єкти задекларував голова Комісії Андрій Пасічник

Голова ВККС Андрій Пасічник вказав 9 об’єктів нерухомості, серед яких право користування службовою квартирою та орендований восени 2024 року житловий будинок у Києві, що належить дружині екс-заступника голови НАЗК.

Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою

Як вказали у НАДС, виплата надбавки посилить мотивацію державних службовців в опануванні англійської мови та використанні її у роботі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду