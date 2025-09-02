Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада рассмотрит законопроект 12439, которым предлагается ряд изменений в уголовный процесс по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности уже рекомендовал принять его во втором чтении как закон.

Среди прочего, народные депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс новой статьей 41-1 «Соблюдение официальных позиций органов государственной власти».

В соответствии с ней не будет считаться уголовным правонарушением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового законодательства, законодательства по вопросам таможенного дела и законодательства в сфере публичных закупок.

Следует отметить, что этим законопроектом также:

уточняется правовой статус потерпевшего в уголовном производстве путем предоставления ему права получать письменную информацию о сути подозрения и обвинения, собирать и подавать доказательства, а также в четко определенный срок получать выписку из ЕРДР, постановление о начале досудебного расследования

конкретизируется процессуальный порядок признания материального объекта вещественным доказательством, уточнение сроков для вынесения мотивированного постановления

четко определяется, что является приложениями к протоколам, а именно – ими могут быть опись вещей и оригиналов или копий документов, которые были изъяты в ходе временного доступа к вещам и документам или обыска

уточняется способ фиксирования хода и результатов проведения обыска путем предоставления права беспрепятственного фиксирования хода и результатов проведения обыска с помощью аудио-, видеозаписи всеми доступными средствами стороне защиты, потерпевшему, его представителю или законному представителю

совершенствуются общие правила применения мер обеспечения уголовного производства:

детализируется право следственного судьи, суда при рассмотрении ходатайства о применении соответствующих мер обеспечения уголовного производства по ходатайству сторон уголовного производства или по собственной инициативе допросить подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта или исследовать любые вещи или документы, имеющие значение для решения ходатайства

предусматривается невозможность повторного рассмотрения такого ходатайства в случае отказа в его удовлетворении без новых обстоятельств и доказательств, которые не рассматривались следственным судьей, судом.

В то же время, из законопроекта убирается норма, которой предусматривалось «что в случае неприбытия в судебное заседание без уважительных причин следователя, дознавателя, прокурора, которые обратились с ходатайством о применении меры обеспечения уголовного производства, и которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, следственный судья или суд мог выносить определение об оставлении такого ходатайства без рассмотрения

расширяется перечень сведений, которые должны указываться в ходатайстве о временном доступе к вещам и документам, а также конкретизируется порядок рассмотрения такого ходатайства

устанавливается, что рассмотрение ходатайства о временном доступе к вещам и документам следственным судьей, судом будет рассматриваться в срок не позднее 15 дней со дня его поступления с участием стороны уголовного производства, потерпевшего, его представителя или законного представителя, которые подали ходатайство, и лица, во владении которого находятся вещи и документы, кроме определенных УПК случаев. При этом, в случае неприбытия в судебное заседание стороны уголовного производства, потерпевшего, его представителя или законного представителя, которые обратились с ходатайством о временном доступе к вещам и документам без уважительных причин или неуведомления ею о причинах неприбытия следственный судья, суд может выносить определение об оставлении ходатайства без рассмотрения

детализируется порядок выполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам, которым устанавливается, что по результатам доступа к вещам и документам соответствующим участником уголовного производства составляется протокол, к которому прилагается опись изъятых копий документов и остается владельцу копии протокола и описи документов, которые были изъяты во исполнение определения. Выполнение такого определения обеспечивается следователем, дознавателем, прокурором при обязательном участии потерпевшего, его представителя или законного представителя

уточняются основания прекращения временного изъятия имущества и возврата временно изъятого имущества

в фактовом уголовном производстве предоставляется возможность наложения ареста на деньги субъектов хозяйствования в любой валюте наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях на территории Украины, расходные операции осуществляются на основании определения следственного судьи на срок не более четырех месяцев, который может быть продлен в пределах срока досудебного расследования. В таком случае в определении о наложении ареста следственный судья обязан определить срок действия такого ареста

Вместе с тем, из законопроекта во втором чтении изымаются все нормы, которые касались срочности ареста имущества

дополняется перечень документов, которые должны быть добавлены к ходатайству об аресте имущества, в частности документы, которые подтверждают предоставление/отправку копии ходатайства об аресте имущества подозреваемому, обвиняемому, другому владельцу или обладателю имущества или его защитнику, законному представителю, представителю, гражданскому истцу

устанавливается такое основание как неприбытие следователя, дознавателя, прокурора в судебное заседание без уважительных причин для отказа в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, а неприбытие других лиц в судебное заседание не препятствует его рассмотрению

право обжаловать судебное решение об аресте имущества предоставляется лицу, на имущество которого наложен арест, его защитнику, законному представителю, представителю

совершенствуются положения статей 214 и 216 УПК в части регистрации в ЕРДР заявлений и сообщений, которые содержат достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, и права подозреваемого, его защитника, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, в случае выявления обстоятельств, подтверждающих нарушение подследственности уголовного правонарушения, подать ходатайство об изменении подследственности прокурору высшего уровня соответственно

детализируется порядок ознакомления с материалами досудебного расследования до его завершения

регулируются вопросы рассмотрения ходатайства об обыске, проведенном в порядке ч. 3 статьи 233 УПК. Осмотр в жилище или ином владении лица, будет осуществляться по добровольному согласию владельца, или хотя бы одного лица, которое им владеет на законных основаниях, или на основании определения следственного судьи по ходатайству прокурора, следователя или дознавателя, согласованного прокурором, которое подается и рассматривается в порядке, предусмотренном для рассмотрения ходатайств о проведении обыска в жилище или ином владении лица

из законопроекта убираются изменения в статью 236 УПК относительно обязательного участия специалистов в проведении обыска, во время которого планируется отыскание электронных информационных систем, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов

дополняются положения относительно последствий неприбытия сторон уголовного производства в судебное заседание для участия в рассмотрении следственным судьей ходатайства о проведении экспертизы

детализируется порядок рассмотрения ходатайства о разрешении на проведение НСРД

расширяются перечни решений, действий или бездействия следователя, дознавателя или прокурора и определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования

предоставляется возможность вынесения отдельного определения следственного судьи, суда в случае нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего их выполнения участниками уголовного производства

совершенствуется институт «письменного производства», которым является рассмотрение и решение апелляционного или кассационного производства или отдельного процессуального вопроса в суде первой, апелляционной или кассационной инстанции без участия участников уголовного производства и проведения судебного заседания на основании материалов уголовного производства в случаях, установленных УПК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.