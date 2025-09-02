Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

Верховна Рада розгляне законопроект 12439, яким пропонується низка змін до кримінального процесу щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності вже рекомендував прийняти його в другому читанні як закон.

Серед іншого, народні депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 41-1 «Дотримання офіційних позицій органів державної влади».

Відповідно до неї не буде вважатися кримінальним правопорушенням діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового законодавства, законодавства з питань митної справи та законодавства у сфері публічних закупівель.

Слід зазначити, що цим законопроектом також:

уточнюється правовий статус потерпілого у кримінальному провадженні шляхом надання йому права отримувати письмову інформацію про сутність підозри та обвинувачення, збирати та подавати докази, а також у чітко визначений строк отримувати витяг з ЄРДР, постанову про початок досудового розслідування

конкретизується процесуальний порядок визнання матеріального об’єкта речовим доказом, уточнення строків для винесення вмотивованої постанови

чітко визначається, що є додатками до протоколів, а саме – ними можуть бути опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів чи обшуку

уточнюється спосіб фіксування ходу та результатів проведення обшуку шляхом надання права безперешкодного фіксування ходу та результатів проведення обшуку за допомогою аудіо-, відеозапису усіма доступними засобами стороні захисту, потерпілому, його представнику чи законному представнику

удосконалюються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

деталізується право слідчого судді, суду під час розгляду клопотання про застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою допитати підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта чи дослідити будь-які речі або документи, що мають значення для вирішення клопотання

передбачається неможливість повторного розгляду такого клопотання у разі відмови у його задоволенні без нових обставин та доказів, які не розглядалися слідчим суддею, судом.

Натомість, із законопроекту прибирається норма, якою передбачалося «що у разі неприбуття в судове засідання без поважних причин слідчого, дізнавача, прокурора, які звернулися з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце засідання, слідчий суддя або суд міг постановляти ухвалу про залишення такого клопотання без розгляду

розширюється перелік відомостей, що повинні зазначатись у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, а також конкретизовано порядок розгляду такого клопотання

встановлюється, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею, судом буде розглядатися в строк не пізніше 15 днів з дня його надходження за участю сторони кримінального провадження, потерпілого, його представника чи законного представника, які подали клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім визначених КПК випадків. При цьому, у разі неприбуття в судове засідання сторони кримінального провадження, потерпілого, його представника чи законного представника, які звернулися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття слідчий суддя, суд може постановляти ухвалу про залишення клопотання без розгляду

деталізується порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, яким встановлюється, що за результатами доступу до речей і документів відповідним учасником кримінального провадження складається протокол, до якого додається опис вилучених копій документів і залишається володільцю копії протоколу та опису документів, які були вилучені на виконання ухвали. Виконання такої ухвали забезпечується слідчим, дізнавачем, прокурором за обов’язкової участі потерпілого, його представника чи законного представника

уточнюються підстави припинення тимчасового вилучення майна та повернення тимчасово вилученого майна

у фактовому кримінальному провадженні надається можливість накладення арешту на гроші суб’єктів господарювання у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах на території України, видаткові операції здійснюються на підставі ухвали слідчого судді на строк не більше чотирьох місяців, який може бути продовжений в межах строку досудового розслідування. У такому випадку в ухвалі про накладення арешту слідчий суддя зобов’язаний визначити строк дії такого арешту

Разом з тим, із законопроекту в другому читанні вилучаються всі норми, що стосувалися строковості арешту майна

доповнюється перелік документів, які повинні бути додані до клопотання про арешт майна, зокрема документи, які підтверджують надання/відправлення копії клопотання про арешт майна підозрюваному, обвинуваченому, іншому власнику чи володільцю майна або його захиснику, законному представнику, представнику, цивільному позивачу

встановлюється така підстава як неприбуття слідчого, дізнавача, прокурора в судове засідання без поважних причин для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, а неприбуття інших осіб у судове засідання не перешкоджає його розгляду

право оскаржити судове рішення щодо арешту майна надається особі, на майно якої накладено арешт, її захиснику, законному представнику, представнику

удосконалюються положення статей 214 і 216 КПК у частині реєстрації в ЄРДР заяв та повідомлень, які містять достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та права підозрюваного, його захисника, представника юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, у разі виявлення обставин, що підтверджують порушення підслідності кримінального правопорушення, подати клопотання про зміну підслідності до прокурора вищого рівня відповідно

деталізується порядок ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

врегульовуються питання розгляду клопотання про обшук, проведений в порядку ч. 3 статті 233 КПК. Огляд в житлі чи іншому володінні особи, буде здійснюватися за добровільною згодою власника, або хоча б однієї особи, яка ними володіє на законних підставах, або на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням прокурора, слідчого чи дізнавача, погодженого прокурором, яке подається та розглядається в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи

із законопроекту прибираються зміни до статті 236 КПК щодо обов’язкової участі спеціалістів у проведенні обшуку, під час якого планується відшукання електронних інформаційних систем, комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів

доповнюються положення щодо наслідків неприбуття сторін кримінального провадження у судове засідання для участі у розгляді слідчим суддею клопотання про проведення експертизи

деталізується порядок розгляду клопотання про дозвіл на проведення НСРД

розширюються переліки рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора та ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування

надається можливість постановлення окремої ухвали слідчого судді, суду у випадку порушення процесуальних обов’язків, неналежного їх виконання учасниками кримінального провадження

удосконалюється інститут «письмового провадження», яким є розгляд і вирішення апеляційного або касаційного провадження або окремого процесуального питання в суді першої, апеляційної або касаційної інстанції без участі учасників кримінального провадження та проведення судового засідання на підставі матеріалів кримінального провадження у випадках, встановлених КПК.

Автор: Наталя Мамченко

