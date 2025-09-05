Адвокатский запрос о перерасчете пенсии также считается обращением и должен рассматриваться — Верховный Суд

Верховный Суд высказался о недопустимости чрезмерного формализма при рассмотрении обращения в форме адвокатского запроса относительно перерасчета пенсии.

Верховный Суд указал, что даже при условии подачи обращения в форме адвокатского запроса, если из его содержания усматривается четкое волеизъявление на осуществление перерасчета пенсии, такое обращение должно рассматриваться как надлежащее обращение по содержанию, а не по форме.

Отказ в удовлетворении такого обращения только по формальным основаниям без надлежащей оценки его содержания и установления действительного волеизъявления лица, является проявлением чрезмерного формализма со стороны органа государственной власти, приводит к фактическому ограничению гарантированного Конституцией Украины права лица на социальное обеспечение и противоречит принципам пропорциональности, добросовестности и верховенства права в сфере публично-правовых отношений.

Об этом отметил в своем постановлении Верховный Суд в постановлении от 22 июля 2025 года по делу №580/710/24, рассмотрев иск лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Черкасской области о признании противоправными действий по отказу осуществить перерасчет и выплату пенсии.

Обстоятельства дела

Истец получал пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом от 5 ноября 1991 года №1788-XII «О пенсионном обеспечении», а с 6 марта 2023 года был переведен на пенсию по возрасту в соответствии с Законом от 9 июля 2003 года №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Представитель истца 3 апреля 2023 года направил в пенсионный орган адвокатский запрос, в котором просил пересчитать и выплатить пенсию с применением показателя средней заработной платы по Украине за 2020-2022 годы. В ответе на адвокатский запрос ответчик сообщил об отсутствии оснований для перерасчета пенсии. Указанный отказ был обжалован в судебном порядке, и суд, в деле № 580/3009/23, признал бездействие ответчика противоправным и обязал его повторно рассмотреть заявление представителя истца от 03 апреля 2023 года относительно перерасчета пенсии.

Во исполнение решения суда, Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области приняло решение об отказе в перерасчете пенсии. Отказ обоснован тем, что заявление о перерасчете пенсии, в соответствии с Порядком подачи и оформления документов, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда №22-1 от 25 ноября 2005 года, должно было быть подано лично заявителем, а не его представителем. Решением окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда, отказано в удовлетворении иска.

Суды предыдущих инстанций, исходили из того, что установленным порядком для перерасчета пенсии, предусмотренным статьей 44 Закона №1058-IV и Порядком №22-1, предусмотрена необходимость подачи личного заявления пенсионера или его законного представителя вместе с соответствующими документами в территориальный орган Пенсионного фонда. Суд первой инстанции указал, что ни истец, ни его представитель такого заявления не подавали, а вместо этого инициировали адвокатский запрос, который не является процессуальным инструментом обращения за перерасчетом пенсии. Суд подчеркнул, что сам факт направления адвокатского запроса не создает обязанности для органа Пенсионного фонда проводить перерасчет пенсии, поскольку подача последнего не соответствует установленной законом процедуре обращения о перерасчете пенсии. Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение о частичном удовлетворении иска.

Позиция Верховного Суда

Ключевое значение при разрешении споров о назначении или перерасчете пенсии имеет содержание обращения, что дает возможность объективно установить волю заявителя, а не исключительно формальное соблюдение утвержденной бланковой формы. Чрезмерный формализм в сфере социального обеспечения недопустим и приводит к безосновательному ограничению конституционных прав.

Суд отметил, что право лица на обращение за перерасчетом пенсии является составляющей права на социальное обеспечение, гарантированного Конституцией Украины и законодательством в сфере пенсионного обеспечения.

Несмотря на формальные требования к заявлению, определенные Порядком №22-1, его содержание должно играть ключевую роль при оценке действительного волеизъявления лица. В поданном адвокатском запросе, в котором четко сформулирована просьба о перерасчете пенсии с учетом соответствующих показателей заработной платы, усматривается очевидное и недвусмысленное желание истца реализовать свое право на перерасчет пенсии в соответствии с Законом № 1058-IV с учетом соответствующего показателя средней заработной платы по Украине. Поэтому, учитывая то, что указанное обращение содержит все существенные элементы, необходимые для рассмотрения вопроса о перерасчете пенсии, формальная ссылка ответчика и судов предыдущих инстанций на несоответствие такого заявления требованиям формы, предусмотренной Порядком №22-1, без предоставления оценки его сути, противоречит принципам справедливости, разумности и пропорциональности. Такой подход ставит формальность выше содержания и сути права, что несовместимо с принципом приоритетности прав и свобод человека в сфере социального обеспечения над формой соответствующего волеизъявления.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что даже при условии подачи обращения в форме адвокатского запроса, если из его содержания усматривается четкое волеизъявление на осуществление перерасчета пенсии, такое обращение должно рассматриваться как надлежащее обращение по содержанию, а не по форме. Отказ в удовлетворении такого обращения только по формальным основаниям без надлежащей оценки его содержания и установления действительного волеизъявления лица, является проявлением чрезмерного формализма со стороны органа государственной власти, приводит к фактическому ограничению гарантированного Конституцией Украины права лица на социальное обеспечение и противоречит принципам пропорциональности, добросовестности и верховенства права в сфере публично-правовых отношений.

Автор: Наталя Мамченко

