Адвокатський запит про перерахунок пенсії також вважається зверненням і має розглядатися – Верховний Суд

Верховний Суд висловився про неприпустимість надмірного формалізму при розгляді звернення у формі адвокатського запиту щодо перерахунку пенсії.

Фото: zp.tax.gov.ua

Верховний Суд вказав, що навіть за умови подання звернення у формі адвокатського запиту, якщо з його змісту вбачається чітке волевиявлення на здійснення перерахунку пенсії, таке звернення має розглядатися як належне звернення за змістом, а не формою.

Відмова у задоволенні такого звернення лише з формальних підстав без належної оцінки його змісту та встановлення дійсного волевиявлення особи, є проявом надмірного формалізму з боку органу державної влади, призводить до фактичного обмеження гарантованого Конституцією України права особи на соціальне забезпечення і суперечить принципам пропорційності, добросовісності та верховенства права у сфері публічно-правових відносин.

Про це зазначив у своїй постанові Верховний Суд у постанові від 22 липня 2025 року у справі №580/710/24, розглянувши позов особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області про визнання протиправними дій щодо відмови здійснити перерахунок та виплату пенсії.

Обставини справи

Позивач отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону від 5 листопада 1991 року №1788-XII «Про пенсійне забезпечення», а з 6 березня 2023 року був переведений на пенсію за віком відповідно до Закону від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Представник позивача 3 квітня 2023 року направив до пенсійного органу адвокатський запит, у якому просив перерахувати та виплатити пенсію із застосуванням показника середньої заробітної плати по Україні за 2020-2022 роки. У відповіді на адвокатський запит відповідач повідомив про відсутність підстав для перерахунку пенсії. Вказана відмова була оскаржена в судовому порядку, і суд, у справі № 580/3009/23, визнав бездіяльність відповідача протиправною та зобов'язав його повторно розглянути заяву представника позивача від 03 квітня 2023 року щодо перерахунку пенсії.

На виконання рішення суду, Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області прийняло рішення про відмову у перерахунку пенсії. Відмова обґрунтована тим, що заява про перерахунок пенсії, відповідно до Порядку подання і оформлення документів, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду №22-1 від 25 листопада 2005 року, мала бути подана особисто заявником, а не його представником. Рішенням окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду, відмовлено у задоволенні позову.

Суди попередніх інстанцій, виходили з того, що встановленим порядком для перерахунку пенсії, передбаченим статтею 44 Закону №1058-IV та Порядком №22-1, передбачено необхідність подання особистої заяви пенсіонера або його законного представника разом з відповідними документами до територіального органу Пенсійного фонду. Суд першої інстанції вказав, що ані позивач, ані його представник такої заяви не подавали, а натомість ініціювали адвокатський запит, який не є процесуальним інструментом звернення за перерахунком пенсії. Суд наголосив, що сам факт направлення адвокатського запиту не створює обов’язку для органу Пенсійного фонду проводити перерахунок пенсії, оскільки подання останнього не відповідає встановленій законом процедурі звернення про перерахунком пенсії. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій та ухвалив нове рішення про часткове задоволення позову.

Позиція Верховного Суду

Ключове значення при вирішенні спорів щодо призначення чи перерахунку пенсії має зміст звернення, що дає змогу об’єктивно встановити волю заявника, а не виключно формальне дотримання затвердженої бланкової форми. Надмірний формалізм у сфері соціального забезпечення є неприпустимим та призводить до безпідставного обмеження конституційних прав.

Суд зазначив, що право особи на звернення за перерахунком пенсії є складовою права на соціальне забезпечення, гарантованого Конституцією України та законодавством у сфері пенсійного забезпечення.

Незважаючи на формальні вимоги до заяви, визначені Порядком №22-1, її зміст має відігравати ключову роль при оцінці дійсного волевиявлення особи. У поданому адвокатському запиті, в якому чітко сформульовано прохання про перерахунок пенсії з урахуванням відповідних показників заробітної плати, вбачається очевидне та недвозначне бажання позивача реалізувати своє право на перерахунок пенсії відповідно до Закону № 1058-IV з урахуванням відповідного показника середньої заробітної плати по Україні. Тому, з огляду на те, що зазначене звернення містить всі істотні елементи, необхідні для розгляду питання про перерахунок пенсії, формальне посилання відповідача та судів попередніх інстанцій на невідповідність такої заяви вимогам форми, передбаченої Порядком №22-1, без надання оцінки її суті, суперечить засадам справедливості, розумності та пропорційності. Такий підхід ставить формальність вище змісту та суті права, що є несумісним із принципом пріоритетності прав і свобод людини у сфері соціального забезпечення над формою відповідного волевиявлення.

Таким чином, Верховний Суд дійшов висновку, що навіть за умови подання звернення у формі адвокатського запиту, якщо з його змісту вбачається чітке волевиявлення на здійснення перерахунку пенсії, таке звернення має розглядатися як належне звернення за змістом, а не формою. Відмова у задоволенні такого звернення лише з формальних підстав без належної оцінки його змісту та встановлення дійсного волевиявлення особи, є проявом надмірного формалізму з боку органу державної влади, призводить до фактичного обмеження гарантованого Конституцією України права особи на соціальне забезпечення і суперечить принципам пропорційності, добросовісності та верховенства права у сфері публічно-правових відносин.

Автор: Наталя Мамченко

