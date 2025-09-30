Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Владимир Зеленский подписал закон 4602-IX о создании в Украине двух новых судов – Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС). Инициатором соответствующего законопроекта 13302 выступил Президент.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», указанные суды необходимо создать с целью выполнения международных обязательств перед партнерами и донорами.
До этого, 26 февраля, Верховная Рада уже приняла закон, которым урегулировала правила создания и подсудность дел СОАС и СААС, а 24 марта его подписал Президент (законопроект 12368-1).
Однако, поскольку сам суд учреждает Президент, нужно было принять еще один законопроект 13302, который и запустит процедуру его создания. Собственно, 16 сентября парламент его и принял.
Впрочем, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужны два новых административных суда, и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.
Ранее мы сообщали, что СОАС и СААС будут предоставлены помещения в здании по адресу бульвар Николая Михновского, 38 (в прошлом – бульвар Дружбы Народов). В настоящее время по этому адресу находится Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики.
В проекте бюджета на 2026 год №14000 на СОАС предусмотрено 34,3 млн грн, а на СААС – почти 20 млн грн.
Для проверки добропорядочности кандидатов в судьи СОАС и СААС создан отдельный Экспертный совет.
Иностранные члены экспертного совета по проверке добропорядочности будущих судей СОАС и СААС будут получать по 200 евро в сутки каждый для найма жилья.
Следовательно, 30 дней работы одного члена экспертного совета по проверке добропорядочности кандидатов в новый спецсуд, который постоянно не проживает в Киеве, будет стоить бюджету 285 тысяч грн, а трех таких членов – 855 тысяч грн.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей 15 сентября определила состав этого Экспертного совета, который будет помогать ВККС с отбором судей СОАС и СААС.
Согласно решению ВККС, членами Экспертного совета сроком на три года, назначены следующие лица:
По квоте Совета судей Украины:
По квоте международных организаций:
Вместе с тем, как отметил председатель ВККС Андрей Пасечник, собеседования с кандидатами на должности судей СОАС и СААС при участии членов Экспертного совета, вероятно, состоятся не раньше лета 2026 года.
Конкурс на занятие должностей судей СОАС и СААС будет объявлен ВККС в течение месяца со дня вступления в силу закона относительно создания этих двух судов (после вступления в силу как закона законопроекта 13302). СОАС и СААС начнут работу при условии назначения как минимум половины судей.
В течение 3 лет для установления соответствия критериям добропорядочности и профессиональной компетентности действует упомянутый выше Экспертный совет. Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи критериям добропорядочности и профессиональной компетентности является принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых как минимум 2 предложены «международниками».
То есть, иностранные члены имеют решающее влияние.
Если Экспертный совет принял заключение о несоответствии кандидата, или не смог принять такое заключение в случае одинакового количества голосов «за» и «против», вопрос соответствия кандидата выносится на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.
Решение о соответствии кандидата критериям принимается большинством голосов совместного состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее 2 членов Экспертного совета, предложенных «международниками». В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.
Специализированному окружному административному суду как суду первой инстанции будут подсудны административные дела касательно обжалования различных конкурсов на руководителей государственных органов с решающим участием представителей иностранных партнеров (НАБУ, САП, НАЗК, БЭБ, АРМА и т. п.), касательно надзора за медиа и т. п. А именно:
В СААС, соответственно, будут обжаловаться решения СОАС.
Автор: Наталя Мамченко
