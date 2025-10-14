Совет адвокатов Украины должен воздерживаться от заявлений, подрывающих авторитет Высшего совета правосудия – ВСП

Высший совет правосудия сделал замечание адвокатскому самоуправлению и попросил САУ быть осторожнее в высказываниях.

источник фото: Высший совет правосудия

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 14 октября 2025 года отреагировал на критику со стороны Совета адвокатов Украины.

Напомним, что 12 августа САУ принял решение № 82, в котором указал на нарушение членом Высшего совета правосудия Романом Маселко адвокатской этики и инициировал досрочное прекращение его полномочий, как члена Высшего совета правосудия.

Основанием для такого решения стали действия Романа Маселко во время рассмотрения рекомендации адвоката Александра Вихрова, который являлся участником отбора на должности судей местных судов и претендовал на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области.

3 июня Совет правосудия отказал во внесении представления Президенту о назначении Александра Вихрова на должность судьи.

У Совета правосудия возникли вопросы, касающиеся имущества кандидата, задекларированных им доходов, соблюдения им этических норм и т. п.

Соответственно, «за» отказ внести Президенту представление относительно Александра Вихрова проголосовали 11 членов ВСП. А еще четыре члена Совета правосудия (Сергей Бурлаков, Александр Сасевич, Алла Котелевец, Станислав Кравченко) посчитали, что представление Президенту о назначении Александра Вихрова на должность судьи все же необходимо было внести.

В ответ 12 августа САУ в своем решении обвинила Романа Маселко в нарушении профессиональной этики, дискриминационном и пристрастном отношении, отождествлении адвоката с его клиентами, попытках получить доступ к адвокатской тайне и т. д.

Кроме того, «досталось» и Совету правосудия в целом.

«Такие действия Маселко Р. А. и поддержавших его членов ВСП подрывают авторитет судебной власти и доверие общества к правосудию, что несовместимо с высокими этическими стандартами, установленными для судей и членов ВСП национальным законодательством и международными актами, в частности Бангалорскими принципами поведения судей», – отмечено в решении САУ.

В свою очередь, Роман Маселко сообщил о вмешательстве в его деятельность как члена Высшего совета правосудия.

Докладчиком в данном деле был член ВСП Сергей Бурлаков.

Сергей Бурлаков пришел к выводу, что хотя решение САУ и содержит оценку действий Романа Маселко, все же указанное решение было принято САУ в рамках исполнения полномочий органа адвокатского самоуправления с целью защиты прав адвокатов.

Вместе с тем Сергей Бурлаков отметил, что решение об отказе во внесении представления Президенту было принято большинством голосов членов Совета правосудия. Следовательно, в своем решении САУ также дал оценку решению Высшего совета правосудия как конституционного органа.

«Отдельные утверждения САУ представляют угрозу авторитету правосудия», – сообщил Сергей Бурлаков.

В итоге Высший совет правосудия предложил САУ обратить внимание на необходимость воздержаться от заявлений и принятия решений, подрывающих авторитет правосудия и дискредитирующих деятельность Высшего совета правосудия как коллегиального, независимого, конституционного органа государственной власти и судейского управления.

Соответствующее предложение поддержали все 14 присутствовавших на заседании членов Высшего совета правосудия.

Напомним, что с 2022 года в составе Высшего совета правосудия отсутствуют представители по квоте высшего органа адвокатского самоуправления – Съезда адвокатов Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.