Рада адвокатів України повинна утримуватися від заяв, що підривають авторитет Вищої ради правосуддя – ВРП

Вища рада правосуддя зробила зауваження адвокатському самоврядуванню та попросила РАУ бути обережніше у висловлюваннях.

джерело фото: Вища рада правосуддя

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 14 жовтня 2025 року відреагувала на критику зі сторони Ради адвокатів України.

Нагадаємо, що 12 серпня РАУ ухвалила рішення № 82, в якому зазначила про порушення членом Вищої ради правосуддя Романом Маселко адвокатської етики та ініціювала дострокове припинення його повноважень, як члена Вищої ради правосуддя.

Підставою для такого рішення стали дії Романа Маселка під час розгляду рекомендації адвоката Олександра Віхрова, який був учасником добору на посади суддів місцевих судів та претендував на посаду судді Господарського суду Запорізької області.

3 червня Рада правосуддя відмовила у внесені подання Президенту про призначення Олександра Віхрова на посаду судді.

У Ради правосуддя виникли запитання стосовно майна кандидата, задекларованих ним доходів, дотримання ним етичних норм тощо.

Відповідно, «за» відмову у внесенні Президенту подання стосовно Олександра Віхрова проголосували 11 членів ВРП. А ще четверо членів Ради правосуддя (Сергій Бурлаков, Олександр Сасевич, Алла Котелевець, Станіслав Кравченко) вважали, що подання Президенту про призначення Олександра Віхрова на посаду судді все ж необхідно було вносити.

У відповідь 12 серпня РАУ у своєму рішенні звинуватила Романа Маселко у порушенні професійної етики, дискримінаційному та упередженому ставленні, ототожненні адвоката з його клієнтами, спробах отримати доступ до адвокатській таємниці тощо.

Крім того, «дісталося» і Раді правосуддя в цілому.

«Такі дії Маселка Р. А. та членів ВРП, які його підтримали, підривають авторитет судової влади й довіру суспільства до правосуддя, що несумісно з високими етичними стандартами, встановленими для суддів і членів ВРП національним законодавством та міжнародними актами, зокрема Бангалорськими принципами поведінки суддів», – зазначено у рішенні РАУ.

У свою чергу, Роман Маселко повідомив про втручання у його діяльність як члена Вищої ради правосуддя.

Доповідачем у зазначеній справі був член ВРП Сергій Бурлаков.

Сергій Бурлаков дійшов висновку, що хоча рішення РАУ і містить оцінку дій Романа Маселко, однак все ж таки вказане рішення було прийняте РАУ у межах виконання повноважень органу адвокатського самоврядування з метою захисту прав адвокатів.

Разом з тим, Сергій Бурлаков зазначив, що рішення про відмову у внесенні подання Президенту було ухвалене більшістю голосів членів Ради правосуддя. Відтак, у своєму рішенні РАУ також надала оцінку рішенню Вищої ради правосуддя як конституційного органу.

«Окремі твердження РАУ становлять загрозу авторитету правосуддя», – повідомив Сергій Бурлаков.

У підсумку, Вища рада правосуддя запропонувала РАУ звернути увагу на необхідність утриматися від заяв та прийняття рішень, які підривають авторитет правосуддя та дискредитують діяльність Вищої ради правосуддя як колегіального, незалежного, конституційного органу державної влади та суддівського врядування.

Відповідну пропозицію підтримали усі 14 присутніх на засіданні членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що з 2022 року у складі Вищої ради правосуддя відсутні представники по квоті вищого органу адвокатського самоврядування – З’їзду адвокатів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.