Состояние здоровья лица, совершившего преступление, должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства – Верховный Суд

11:47, 17 октября 2025
Апелляционный суд не учел, что экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения определения, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера.
Состояние здоровья лица и необходимость в применении той или иной принудительной меры медицинского характера должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства. В дальнейшем целесообразность применения таких мер проверяется каждые 6 месяцев. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 31 июля 2025 года по делу №285/1934/16-к.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Суды предыдущих инстанций признали лицо совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК, и применили к нему принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. В кассационной жалобе сторона защиты указывает, что суд апелляционной инстанции не установил необходимость применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера на момент вынесения определения, сославшись на данные заключения судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в 2016 году, а доводы стороны защиты об изменениях в состоянии здоровья лица и утрате им общественной опасности проигнорировал.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС указал, что состояние здоровья лица и необходимость в применении той или иной принудительной меры должно быть установлено именно на момент судебного разбирательства. Затем целесообразность их применения проверяется каждые 6 месяцев.

В этом уголовном производстве апелляционный суд сослался на данные заключения судебно-психиатрической экспертизы от 14.06.2016, согласно которым лицо в период совершения уголовного правонарушения, в котором оно подозревается (22.03.2016), проявляло признаки хронического бредового расстройства, по своему психическому состоянию не могло осознавать свои действия и руководить ими.

«В настоящее время лицо проявляет признаки хронического бредового расстройства, по своему психическому состоянию не может осознавать свои действия и руководить ими. По психическому состоянию лицу рекомендовано применение принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением».

Также апелляционный суд сослался на показания врача, который в судебном заседании суда первой инстанции пояснил, что лицо состоит на учете у врача-психиатра и страдает психическим расстройством с бредовым синдромом, клиника такого заболевания формируется в течение некоторого времени, после проведения экспертиз состояние лица не изменилось.

Однако апелляционный суд не учел, что указанная экспертиза была проведена за 8 с половиной лет до вынесения определения этого суда, что не дает достаточных оснований для обоснованного вывода о необходимости применения в отношении лица принудительных мер медицинского характера и определения их вида с учетом его действительного состояния здоровья на момент рассмотрения уголовного производства.

Что же касается показаний в суде первой инстанции врача-психиатра, на которые сослался в своем определении апелляционный суд, то в апелляционных жалобах сторона защиты утверждала, что в своих показаниях врач указывал на то, что по состоянию здоровья на данный момент лицо не представляет общественной опасности для себя и окружающих, проходит лечение и реабилитацию по месту жительства, однако в определении местного суда его показания отражены недостоверно и противоречиво.

В подтверждение этого факта сторона защиты в апелляционных жалобах просила повторно исследовать показания врача-психиатра, а также документы относительно актуального состояния здоровья лица, факта его проживания совместно с братом, который на постоянной основе осуществляет уход за ним, его характеристику по месту жительства, которые проигнорировал местный суд.

Автор: Наталя Мамченко

суд Верховный Суд УПК судебная практика

