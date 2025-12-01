Без вести пропавший или пленный — в каких случаях можно расторгнуть брак без согласия

Минюст обнародовал официальные разъяснения относительно порядка расторжения брака, если один из супругов находится в плену или считается без вести пропавшим.

Полномасштабная война вызвала беспрецедентный правовой вызов: по состоянию на 2025 год, по данным МВД и Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в российском плену официально подтверждено более 2 тысяч военнослужащих, пропавших без вести – более 70 тысяч военных и гражданских украинцев. В то же время семейные, имущественные и наследственные правоотношения не могут оставаться «замороженными».

Минюст дал официальные разъяснения, которые детализируют, по каким процедурам можно расторгнуть брак в таких обстоятельствах.

Таким образом, факт плена может быть подтвержден исключительно через:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, Минобороны, Международный комитет Красного Креста, иностранные официальные органы, если факт подтвержден дипломатическими каналами.

ВАЖНО: справки волонтеров, СМИ или личные предположения не являются доказательством.

Статус без вести пропавшего

устанавливается исключительно судом по ст. 43 ГКУ, основание — отсутствие сведений о лице более 1 года или меньший срок, если есть доказательства, что человек находится в опасных условиях.

Минюст подчеркивает:

плен не является основанием для расторжения брака в административном порядке через ЗАГС; без вести пропавший — является основанием для административного развода (ст. 107 СКУ).

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что в случае исчезновения военнослужащего или попадания в плен семья должна сначала подать заявление в полицию и передать все имеющиеся документы, включая военные данные, обстоятельства исчезновения и при необходимости — образцы ДНК.

Параллельно необходимо обратиться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и создать личный кабинет для фиксации статуса. Если факт плена не подтвержден, семья имеет право инициировать судебную процедуру признания лица без вести пропавшим в соответствии со ст. 43 ГКУ и Законом о лицах, пропавших без вести.

Правовое регулирование расторжения брака с лицом, находящимся в плену или признанным без вести пропавшим, основано на нормах Семейного кодекса, Гражданского кодекса и ГПК Украины. Если один из супругов находится в плену, статьи 110–112 СКУ позволяют второму из супругов подать иск о расторжении брака без его согласия. Плен не влияет на гражданскую дееспособность, но не препятствует рассмотрению дела в отсутствие лица. Производство осуществляется в порядке упрощенного иска (ст. 274 ГПК): суд направляет повестки по последнему адресу, а в случае неявки ответчика решение может быть принято по имеющимся материалам (ст. 223 ГПК).

В случае, когда лицо судом признано без вести пропавшим в соответствии со ст. 43 ГКУ, дальнейшее расторжение брака проводится в административном порядке через ЗАГС по ст. 107 СКУ. Новые разъяснения Минюста уточняют, что факт плена подтверждается данными Координационного штаба, Минобороны или международных организаций, а статус без вести пропавшего устанавливается исключительно судом. Подача иска о разводе не прекращает социальные гарантии семьи пленного и не влияет на их доступ к программам поддержки пропавших без вести.

Потенциальные конституционные риски связаны с тем, что расторжение брака без участия второго супруга затрагивает право на семейную жизнь (ст. 51 Конституции), хотя в условиях войны такая процедура считается оправданной. Отдельно возникает проблема ретроспективности: возвращение пленного может поставить под сомнение действие заключенных после развода сделок и порядок пользования общим имуществом.

Судья Большой Палаты Верховного Суда Елена Белоконь подчеркнула, что в делах о расторжении брака с пленным или без вести пропавшим суды должны учитывать реалии военного времени и принимать даже нестандартные доказательства, поскольку получение официальных подтверждений часто невозможно. Она подчеркнула, что перечень юридических фактов, которые может установить суд, не является исчерпывающим, а установление факта плена или исчезновения относится к гражданской юрисдикции (позиция ВП ВС по делу № 560/17953/21), а также судья указала на нестандартность доказательств и перегруженность системы суда. Такие факты становятся основанием для расторжения брака, когда один из супругов не может участвовать в процессе из-за плена или исчезновения.

Автор: Мария Долинская, юрист

