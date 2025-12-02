С 1 января 2026 года в Украине изменятся соцвыплаты, нотариат, рынок недвижимости и правила трудоустройства

Правовые нововведения с 1 января 2026: что меняется.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вступают в силу новые законы, которые вводят дополнительные социальные выплаты для семей с детьми и изменяют работу нотариусов и правила трудоустройства людей с инвалидностью, а также другие ключевые сферы.

Увеличивается помощь по уходу за младенцами

Закон Украины № 4681-IX «Помощь при рождении первого и каждого следующего ребенка выплачивается единовременно в размере 50 тыс. гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины» с 1 января следующего года увеличивает выплаты семьям с малолетними детьми и гарантирует новый уровень социальной защиты.

Он предусматривает масштабные изменения для поддержки семей и детей в первые годы их жизни.

В 2026 году ежемесячная помощь в связи с беременностью и родами женщинам, не застрахованным в системе общеобязательного государственного социального страхования, составит 7 тыс. гривен.

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года — 7 тыс. гривен, а в случае назначения такой помощи по уходу за ребенком с инвалидностью — в размере 10 тыс. гривен.

Помощь по уходу за ребенком «еЯсли» предоставляется в размере 8 тыс., а ребенком с инвалидностью — в размере 12 тыс. гривен.

Единовременная денежная помощь ученикам первого класса «пакунок школяра» предоставляется в размере 5 тыс. гривен.

Напомним, что до вступления в силу закона № 4681-IX государство выплачивает при рождении первого ребенка 10 320 гривен единовременно. Остальная часть из общей суммы в 41 280 гривен помощи — в течение трех лет. Сейчас это составляет 860 гривен ежемесячно.

Как отмечает народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем ТГ-канале, «дети, которым еще не исполнился 1 год и они родились до 1 января 2026 года, также имеют право на выплаты».

Больше контроля в сфере нотариата и купли-продажи недвижимости

С 1 января 2026 года закон Украины № 4536-IX вносит изменения в Налоговый кодекс и систему налогового и финансового контроля. Он предусматривает новые правила отчетности нотариусов по сделкам с недвижимостью в сфере купли-продажи, обмена, дарения, наследования имущества.

Теперь эти операции подлежат обязательной отчетности перед налоговыми органами.

Также контроль происхождения средств при покупке недвижимости станет строже: налоговая будет иметь доступ к информации о стоимости сделки и доходах покупателей и продавцов, чтобы предотвратить «теневые» операции.

Как отмечает юрист Богдан Янкив, с 1 января 2026 года все нотариусы в Украине обязаны сообщать в налоговую о каждой сделке купли-продажи недвижимости, которую они удостоверили.

«Это требование будет распространяться на каждую сделку купли-продажи недвижимости, которую они удостоверили, и оно будет распространяться как на частных, так и на государственных нотариусов. Частные нотариусы будут подавать в налоговую ежеквартальные отчеты и информировать о каждой сделке купли-продажи недвижимости», — говорит он.

Риелторы прогнозируют, что вскоре вместе со вступлением в силу Закона № 4536-IX могут произойти изменения в приказ Министерства финансов от 04.06.2021 № 322 «Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга». Они касаются операций с любой недвижимостью. По данным агентства недвижимости The Capital, изменения в приказе вступят в силу 1 января 2026 года, благодаря чему Государственная налоговая служба значительно усилит контроль за доходами украинцев, в частности происхождением средств при покупке квартиры.

«С Нового года финмониторинг не будет обходить основные операции с недвижимостью. То есть по новым правилам нотариусы должны будут подавать обязательную отчетность по таким типам сделок: договоры купли-продажи недвижимости, договоры мены (обмена) недвижимости, договоры дарения недвижимости, свидетельства о праве на наследство. Все для того, чтобы усилить контроль над операциями с недвижимостью и одновременно систематизировать эту информацию в налоговых органах», — сообщает The Capital.

Поддержка инклюзии на рабочих местах

Согласно Закону № 4219-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права лиц с инвалидностью на труд» от 15.01.2025, с 1 января 2026 года вступают в силу изменения в сфере обеспечения прав лиц с инвалидностью на работу. Украинские работодатели должны обустроить рабочие места с учетом «разумного приспособления» для людей с инвалидностью и избегать дискриминации по признаку инвалидности.

Предполагается, что при необходимости работодатель проведет модификацию рабочего места для работы лиц с инвалидностью. Это может быть разработка печатной информации, в том числе шрифтом Брайля, если работник этого требует, или уменьшение объема трудовых обязанностей по должности. Предусмотрены и другие изменения, такие как:

введение сокращенной продолжительности рабочего времени при одновременном сохранении размера оплаты труда на уровне полного отработанного времени, гибкого графика работы, предоставление дополнительных перерывов для физических упражнений или отдыха, которые включаются в рабочее время и др.;

внесение изменений в производственные процедуры, учебный план и стандарты, утвержденные работодателем;

перевод лица с инвалидностью по ее согласию на другую работу или должность, в том числе в случаях, когда ни одно разумное приспособление не позволяет эффективно и самостоятельно выполнять трудовые обязанности на занимаемой должности;

предоставление ассистента/привлечение социальной услуги персонального ассистента или других работников для оказания помощи во время выполнения лицом с инвалидностью трудовых обязанностей, принятия решений, осуществления рабочих коммуникаций;

предоставление услуг сурдоперевода и другие новации.

Компенсация расходов на мероприятия разумного приспособления или дотация на их реализацию осуществляется государственной учреждением, которое реализует меры социальной защиты и предоставляет социальные услуги лицам с инвалидностью, по обращению работодателя.

О количестве лиц с инвалидностью на предприятиях

Предприниматели, у которых среднесписочная численность штатных работников за квартал составляет от 8 до 25 человек, должны оборудовать одно рабочее место, рассчитанное на нормальную продолжительность рабочего времени для лица с инвалидностью.

Если среднесписочная численность работников за квартал превышает 25 человек — необходимо выделить 4 процента рабочих мест для людей с инвалидностью.

Для учреждений здравоохранения, реабилитационных и социальных организаций, государственных, коммунальных и негосударственных предприятий, учреждений и организаций, основным видом деятельности которых является реабилитация лиц с инвалидностью, их обучение или уход за ними, предусматривается квота в 2 процента от среднесписочной численности штатных работников.

Работодатели самостоятельно рассчитывают показатель норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, установленный этой статьей, с округлением его до целого значения согласно математическим правилам округления.

По словам исполнительной директорки Общественного союза «Лига сильных» Дарьи Кукурики, изменения, предлагаемые в Законе № 4219-IX, предполагают «очень широкую рамку».

«Это могут быть и гибкие условия работы, например измененный график, возможность работать дистанционно. Это может быть предоставление информации в доступном виде или изменение организационных процессов, внедрение определенных услуг, таких как сопровождение на рабочем месте. Изменение физической среды — например, обеспечение физической доступности и предоставление определенных технических средств», — заявила она в эфире телеканала Эспрессо.TV. Сейчас в Украине насчитывается около 3 млн людей с инвалидностью.

Инициатива Правительства относительно процесса уплаты алиментов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила на рассмотрение в Верховную Раду «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи». Нормативный документ, зарегистрированный под № 14051, предусматривает, что временная государственная помощь, предусмотренная частями 8–10 статьи 181 Семейного кодекса Украины, предоставляется до 1 января 2026 года. А с 1 января 2026 года обеспечивается базовой социальной помощью в соответствии с Законом Украины «О базовой социальной помощи».

Частями 8–10 статьи 181 Семейного кодекса Украины определяется порядок уплаты алиментов родителями, которые либо уклоняются от своей обязанности, либо их местонахождение неизвестно, либо они не имеют возможности содержать ребенка.

В документе говорится, что «ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального состояния семьи, в которой воспитывается ребенок, но не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста».

В заключительных положениях этого законопроекта отмечается, что он вступает в силу с 1 января 2026 года.

«Установить, что с 1 января 2026 года ранее назначенная государственная помощь детям одиноких матерей, временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно, выплачиваются в ранее назначенном размере до окончания срока их назначения, но не дольше чем шесть месяцев, а помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью — не дольше чем один год в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины», — подчеркивается в документе.

В карточке рассмотрения законопроекта на сайте парламента отмечается, что этот документ не включен в повестку дня текущей сессии.

Автор Тарас Бурнос

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.