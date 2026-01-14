  1. Публикации
Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий

10:11, 14 января 2026
Комитет поддержал законопроект, который предусматривает меры для стабилизации финансового состояния государственных энергетических предприятий.
Без банкротства и принудительных взысканий: комитет Рады поддержал законопроект о платежеспособности государственных энергопредприятий
На заседании 13 января Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №14216 о восстановлении платежеспособности отдельных государственных предприятий в сфере энергетики, находящихся в критическом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект разработан с целью предотвращения банкротства и ликвидации Государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», государственных угледобывающих предприятий, а также операторов системы распределения электроэнергии на территориях лицензионной деятельности. К ним относятся территории, на которых велись боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией по состоянию на 31 декабря 2023 года, согласно перечню, утвержденному центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в отношении временно оккупированных территорий Украины.

Также до этой даты приостанавливаются все исполнительные действия и принудительное взыскание имущества и средств предприятия, за исключением выплат работникам (зарплата, выходное пособие, компенсации), возмещения ущерба в случае травм или смерти, взыскания алиментов и взносов в социальные фонды и ЕСВ. Кроме того, все наложенные аресты на имущество и средства предприятия подлежат снятию.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу указанных предприятий в условиях военного положения и снизит социальное напряжение в трудовых коллективах.

Верховная Рада Украины законопроект

