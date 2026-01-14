  1. Публикации
В Раде призывают Кабмин выделить средства и создать резерв трансформаторов для энергетической стабильности Киева, Днепра и областей

12:44, 14 января 2026
После массированных ударов РФ сотни тысяч украинцев остались без света — депутаты требуют от правительства срочно обеспечить резерв трансформаторов и оборудования для критической инфраструктуры.
Фото: hilelectronic.com
Парламентарии инициировали обращение к Правительству с требованием срочно решить критическую ситуацию в энергетической системе городов Днепра и Киева, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей после массированных атак Российской Федерации. Речь идет о Проекте постановления №14374.

Проект постановления предполагает обратиться к Кабинету Министров Украины с требованием незамедлительно выделить из резервного фонда государственного бюджета средства для закупки Киевской городской государственной администрации, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областным государственным администрациям:

  • дополнительных трансформаторных подстанций и другого оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения соответствующих городов и областей;
  • топлива для генераторов объектов критической инфраструктуры и коммунальных объектов городов Днепра и Киева, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей;
  • создать в составе государственного материального резерва запас трансформаторных подстанций и другого оборудования, необходимого для стабильного энергоснабжения населения и государства.

В пояснительной записке подчеркивается, что по данным Министерства энергетики Украины, утром 8 января более 800 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Российскому агрессору удалось остановить всю генерацию электроэнергии в крупном регионе через скоординированный одновременный удар. В результате обстрелов Киевщины значительных повреждений подверглись объекты системы передачи электроэнергии — подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации. По состоянию на утро 9 января в городе Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей. Государственная политика в сфере защиты критической инфраструктуры основывается на принципах быстрого восстановления жизненно важных функций и услуг в случае угроз и нарушения функционирования критической инфраструктуры. Энергоснабжение, включая поставку тепловой энергии, относится к жизненно важным функциям, нарушение которых приводит к негативным последствиям для национальной безопасности Украины.

В частности, масштаб повреждений критической инфраструктуры в пострадавших от атаки агрессора регионах создает угрозы для населения, общества, социально-экономического состояния, национальной безопасности и обороны Украины, что требует незамедлительного реагирования государства.

