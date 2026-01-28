Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В реалиях сегодняшнего дня защита волонтеров, работающих в зонах боевых действий — тех, кто, рискуя собой, помогает фронту и гражданским — жизненно необходимая потребность. Верховная Рада попыталась законодательно закрепить обязательное государственное страхование жизни и здоровья волонтеров. Однако законопроект № 13515, который должен был стать основой защиты для помощников фронта, оказался довольно противоречивым и требует существенного пересмотра механизмов защиты.

Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) обнаружило в документе ряд правовых коллизий, придя к выводу, что в текущем виде проект не только не гарантирует выплат, но и вступает в прямое противоречие с действующим законодательством о страховании и Бюджетным кодексом. Как результат — законопроект возвращен на доработку.

Цель проекта - обеспечить за счет госбюджета обязательное государственное страхование жизни, здоровья и трудоспособности волонтера от несчастного случая при оказании волонтерской помощи в районе осуществления мероприятий по обеспечению обороны. Инициатива страхования — стратегически важна, но сам проект не выдерживает критики экспертов и требует серьезной работы.

Начнем с логических противоречий документа: проектом предлагаются изменения в ч. 4 ст. 1 Закона «О волонтерской деятельности», где указано, что государственная поддержка волонтерства «может» осуществляться путем страхования. В то же время в самом названии и тексте предлагается внедрить «обязательное» страхование.

Эксперты ГНЭУ отмечают, что использование слова «может» превращает страхование из обязанности государства в его право. Как следствие — неизбежны ситуации, когда страхование называется «обязательным», но фактически зависит от воли чиновников, что открывает путь к злоупотреблениям и избирательному применению нормы.

Кроме того, проект содержит понятие «обязательное государственное страхование», которое на данный момент отсутствует в Законе Украины «О страховании». Действующее законодательство использует иные конструкции, и внедрение новой терминологии без согласования с базовым законом создает правовую коллизию.

Проект не определяет, кто именно будет выступать страховщиком. Если это государство напрямую, то это противоречит статусу страховщика как финансового учреждения. Если же государство только оплачивает полис, то термин «государственное страхование» некорректен — речь должна идти о «страховании за счет бюджетных средств».

Что касается финансирования, то проектом предлагается оплачивать страховку за счет резервного фонда, сокращения расходов на обслуживание долга или грантов. ГНЭУ обращает внимание на необходимость соблюдения требований ст. 27 Бюджетного кодекса Украины относительно предоставления надлежащего финансово-экономического обоснования проекта и реальных источников для покрытия расходов.

Кроме того, ГНЭУ справедливо замечает, что статья 6 действующего Закона «О волонтерской деятельности» уже предусматривает единоразовую денежную помощь в размере 500 прожиточных минимумов в случае гибели волонтера. Законопроект не содержит ответа: будут ли страховые выплаты осуществляться дополнительно к этой помощи или вместо нее? Без уточнения этого момента возникает риск дублирования выплат или их блокировки из-за правовых споров.

Принятие законопроекта, предусматривающего страхование и защиту волонтеров — по замыслу шаг в верном направлении, вот только такие шаги требуют надлежащего ориентира. На сегодняшний день проект № 13515 не готов, так как должен не только презентовать идею страхования за счет бюджетных средств, но и четко раскрыть механизм финансирования, превратив «возможность» страхования в реальную государственную обязанность.

Законопроект № 13515 нуждается в основательной переработке. Для его внедрения необходимо: согласовать терминологию, определить конкретный источник финансирования и разграничить уже существующие выплаты и новые страховые механизмы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.