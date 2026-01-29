Блокировка транзита и запрет возврата платежей – Рада инициирует новые полномочия для таможенных органов

Верховная Рада готовит новые правила игры для подсанкционного бизнеса – таможня получит право отказывать в принятии деклараций и оформлении товаров.

Правительство готовит очередные изменения в Таможенный кодекс. Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов в связи с применением санкций № 14396 предусматривает превращение таможни в санкционный орган, предоставив таможенникам беспрецедентные инструменты контроля.

Законопроект вносит существенные изменения в Таможенный кодекс Украины, направленные на усиление механизмов выполнения государственных санкций. Документом предусмотрено внедрение автоматизированного обмена информацией с Государственным реестром санкций и другими государственными информационными ресурсами для оперативного выявления нарушителей.

То есть, таможенный орган получает данные о санкциях в режиме реального времени через электронное взаимодействие с Государственным реестром санкций и ЕГР. И если к компании применены санкции в виде блокирования активов или ограничения торговых операций — таможня отказывает в принятии таможенной декларации или декларации временного хранения, в таможенном оформлении, выпуске или пропуске товаров либо транспортных средств, а товары остаются на складе без возврата авансовых платежей и излишне уплаченных таможенных платежей.

Запрет на возврат авансовых платежей – норма, порождающая законодательные противоречия. Если к лицу применены санкции и таможенные платежи ему не возвращаются, это можно классифицировать как безвозмездное изъятие активов во внесудебном порядке, что прямо противоречит ст. 41 Конституции Украины.

Также при наличии обоснованных оснований (в проекте не указано, какие именно основания считаются обоснованными) таможенные органы имеют право направлять запросы уполномоченным органам, в том числе за границу, о предоставлении информации о внешнеэкономических операциях субъектов, попадающих под прицел санкций.

Если после завершения оформления таможня направит запрос за границу и будет выявлено нарушение санкций, это не будет считаться ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами. По факту, это открытое пространство для возможного пропуска товаров действительно подсанкционного бизнеса.

Что касается обжалования решений таможенных органов по санкциям, то действующим Таможенным Кодексом предусмотрен исключительно судебный порядок обжалования. Учитывая нагрузку на судебную систему и количество судебных исков, которые будут возникать вследствие применения санкций на таможне, бизнес будет ожидать решений судов годами, а тем временем товар или средства будут оставаться заблокированными. А если вдобавок рассмотреть норму, предусматривающую использование информации из Реестра санкций в ручном или полуавтоматическом режиме (до полной технической реализации автоматического обмена), становится понятным, что без технических ошибок и рисков человеческого фактора не обойтись. На данный момент проектом не внедрен оперативный и действенный способ административного обжалования даже в таких случаях.

Борьба с подсанкционным бизнесом – действительно важная инициатива, но не за счет бизнеса, который работает с международными контрагентами и рискует случайно попасть под ограничения торговых операций. Проект существенно ограничивает права на защиту и снимает потенциальную ответственность с таможенников.

