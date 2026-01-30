Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор врачу, которую обвиняли в незаконной выдаче рецептов с наркотическими средствами

Несмотря на громкие обвинения в незаконной выдаче наркотических препаратов, суды установили: врач не имела никакой финансовой выгоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 953/5793/23 согласился с оправдательным приговором врачу по частям 1, 2 ст. 319 Уголовного кодекса Украины.

Согласно обвинительному акту, врач-психиатр частного медицинского учреждения досудебным расследованием обвинялась в том, что она осуществила незаконную выдачу специальных рецептурных бланков формы № 3 (ф-3) для выписывания наркотических и психотропных средств, а именно: рецептов на право получения лекарственного средства, содержащего наркотическое средство или психотропное вещество, который является документом строгой отчетности, при таких обстоятельствах.

Следствие насчитало 21 факт незаконной выдачи специальных рецептурных бланков формы № 3 (ф-3) для выписывания наркотических и психотропных средств 11 лицам.

Такие действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 319 УК как незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотического средства из корыстных мотивов и по ч. 2 ст. 319 УК как незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотического средства из корыстных мотивов, совершенная повторно.

Однако приговором Киевского районного суда г. Харькова от 03 декабря 2024 года обвиняемая была признана невиновной в предъявленном обвинении в связи с недоказанностью того, что в ее действиях имеется состав уголовных правонарушений.

Харьковский апелляционный суд постановлением от 10 июля 2025 года приговор суда первой инстанции оставил без изменений.

В кассационной жалобе прокурор просил отменить постановление апелляционного суда в связи с существенным нарушением уголовного процессуального закона и неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности и назначить новое рассмотрение в этом суде.

Проверяя законность оправдательного приговора, Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что суд первой инстанции соблюдал требования законодательства. В приговоре было четко сформулировано, почему обвинение признано недоказанным, и приведены мотивы, по которым суд отверг доказательства стороны обвинения.

Ключевым для этого дела стал вопрос корыстного мотива, который является обязательным признаком состава преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 319 УК Украины. Верховный Суд отметил: ни во время судебного разбирательства, ни на стадии апелляции прокурор не доказал, что обвиняемая получала денежные средства или иную материальную выгоду именно за выдачу рецептов на наркотические средства.

Судами установлено, что пациенты оплачивали услуги на рецепции медицинских учреждений за консультации, а врач получала фиксированную заработную плату, которая не зависела от количества выданных рецептов. Данные Пенсионного фонда, приказы о приеме на работу и увольнении, а также показания самой обвиняемой подтвердили отсутствие каких-либо премий, надбавок или финансовой заинтересованности в выдаче рецептов.

Верховный Суд также признал необоснованными утверждения прокурора об осведомленности обвиняемой о пребывании пациентов в программе заместительной поддерживающей терапии в других учреждениях. Суд обратил внимание, что в 2021 году законодательство не предусматривало никаких реестров или механизмов проверки такой информации, а установить этот факт врач мог исключительно со слов пациента. Доказательств того, что пациенты сообщали об участии в ЗПТ в других клиниках, материалы производства не содержат.

Кроме того, в деле имеются выводы специалистов, которые подтверждают, что пациенты имели соответствующие медицинские показания для назначения препаратов в рамках ЗПТ. Это, по убеждению суда, свидетельствует о наличии у врача обоснованных оснований для выдачи рецептов с учетом установленных диагнозов и клинического состояния пациентов.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.