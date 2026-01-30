Госисполнители станут полноценными участниками е-документооборота: инициатива Минюста

Государственные исполнители больше не смогут ссылаться на отсутствие индивидуального электронного кабинета в ЕСИТС: Верховный Суд подтвердил обязательность регистрации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В эпоху глобальной цифровизации судебная система смело шагает в ногу со временем, поддерживая электронный формат работы, что обеспечивает и дистанционное участие в заседаниях, и подачу документов через «Электронный суд», и ускоренный обмен информацией. И сегодня наличие электронного кабинета в ЕСИТС — это не что-то новое, а must have для участников судебной системы. Обязанность государственных исполнителей регистрировать индивидуальные электронные кабинеты в (Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе) базируется на части 6 статьи 14 Гражданского процессуального кодекса Украины, требующей обязательной регистрации кабинетов и для государственных исполнителей. Однако на практике госисполнители не имеют электронных кабинетов, что существенно усложняет процесс исполнения судебных решений.

Минюст сообщил, что ситуация коренным образом изменится и каждый государственный исполнитель будет иметь индивидуальный электронный кабинет в ЕСИТС, как это и предусмотрено законом.

Что побудило Минюст на активные действия именно сейчас?

Об открытии электронных кабинетов Минюст проинформировал Верховный Суд во исполнение частного определения коллегии судей Второй палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 30 июля 2025 года по делу № 299/8199/23.

Проблема, освещенная в деле № 299/8199/23, заключалась в том, что взыскатель (находившийся за границей), ссылаясь на Закон «Об исполнительном производстве», требовал признать противоправным бездействие госисполнителя, который не направил ему постановление об открытии производства в е-кабинет в ЕСИТС. Кстати, апелляция, после удовлетворения иска районным судом, отказала в удовлетворении жалобы, указав, что исполнитель имеет лишь право, а не обязанность электронной рассылки документов, и что е-кабинет был только у начальника отдела ГИС.

ВС отказал в удовлетворении жалобы по мотивам полного исполнения решения и отсутствия обоснования, но в то же время вынес частное определение в связи с выявленными нарушениями законодательства.

ВС напомнил, что обязанность иметь е-кабинет является императивной и охватывает не только органы ГИС как юридических лиц, но и каждого конкретного государственного исполнителя, без какого-либо переходного периода. Даже если территориальный орган ГИС уже имеет зарегистрированный кабинет, исполнитель обязан открыть кабинет индивидуально. Более того, ч. 4 ст. 183 ГПК Украины обязывает суд возвращать заявление, ходатайство или возражение без рассмотрения, если заявитель был обязан зарегистрировать электронный кабинет, но не сделал этого. То есть отсутствие зарегистрированного электронного кабинета лично у госисполнителя создает реальные процессуальные риски для его деятельности и может влиять на соблюдение сроков исполнительных действий, так как норма о возврате документов распространяется и на все письменные обращения государственных исполнителей, не зарегистрировавших е-кабинет.

Минюст сообщил ВС, что законодательство уже предусматривает обязательную регистрацию е-кабинетов для государственных и частных исполнителей, однако Инструкция по использованию подсистемы «Электронный кабинет» ЕСИТС на данный момент предусматривает только кабинеты физического лица, юридического лица, адвоката и судьи — без отдельного кабинета государственного или частного исполнителя.

Соответственно, Министерство юстиции инициировало перед ГСА Украины создание отдельного типа кабинета исполнителя, стороны провели ряд совместных совещаний и согласовали алгоритм доработки функционала ЕСИТС, который Минюст уже направил в ГСА.

Внедрение индивидуальных е-кабинетов исполнителей предполагает почти мгновенное информирование сторон о постановлениях и других документах исполнительного производства. Получатель будет считаться надлежащим образом уведомленным после поступления е-документа, что существенно повышает значение постоянного мониторинга е-кабинета. Для исполнителей это означает усиление персональной ответственности за соблюдение сроков и правильность электронного документооборота, а для кредиторов — больше возможностей оперативно контролировать ход принудительного исполнения решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.