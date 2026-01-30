  1. Публікації
  2. / В Україні

Держвиконавці стануть повноцінними учасниками е-документообігу: ініціатива Мін’юсту

11:23, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Державні виконавці більше не зможуть посилатися на відсутність індивідуального електронного кабінету в ЄСІТС: Верховний Суд підтвердив обов’язковість реєстрації.
Держвиконавці стануть повноцінними учасниками е-документообігу: ініціатива Мін’юсту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В епоху глобальної цифровізації судова система сміливо крокує в ногу з часом, підтримуючи електронний формат роботи, що забезпечує і дистанційну участь у засіданнях і  подання документів через «Електронний суд»,  і пришвидшений  обмін інформацією. І сьогодні наявність електронного кабінету в  ЄСІТС – це не щось нове, а must have для учасників судової системи. Обов'язок державних виконавців реєструвати індивідуальні електронні кабінети в (Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі) базується на частині 6 Статті 14 Цивільного процесуального кодексу України, що вимагає обов'язкової реєстрації кабінетів і для державних виконавців. Проте на практиці, держвиконавці не мають електронних кабінетів, що суттєво ускладнює процес виконання судових рішень.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Мін’юст повідомив, що ситуація докорінно зміниться і кожен державний виконавець матиме індивідуальний електронний кабінет у ЄСІТС, як це і передбачено законом.

Що спонукало Мін’юст на активні дії саме тепер?

Про відкриття електронних кабінетів  Мін’юст поінформував Верховний Суд на виконання окремої ухвали колегії суддів Другої палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 30 липня 2025 року у справі № 299/8199/23.

​Проблема, що висвітлена в справі № 299/8199/23 полягала в тому, що стягувач (знаходився за кордоном), посилаючись на Закон «Про виконавче провадження», вимагав визнати протиправною бездіяльність держвиконавця, який не надіслав йому постанову про відкриття провадження до е-кабінету в ЄСІТС. До речі, апеляція, після задоволення позову районним судом, відмовила у задоволенні скарги, вказавши, що виконавець має лише право, а не обов’язок електронного надсилання документів, і що е-кабінет був лише у начальника відділу ДВС.

ВС відмовив у задоволенні скарги з мотивів повного виконання рішення та відсутності обґрунтування, але водночас виніс окрему ухвалу через виявлені порушення законодавства.

ВС нагадав, що обов’язок мати е-кабінет є імперативним і охоплює не лише органи ДВС як юридичних осіб, а й кожного конкретного державного виконавця, без будь-якого перехідного періоду. Навіть якщо територіальний орган ДВС вже має зареєстрований кабінет, виконавець зобов’язаний відкрити кабінет індивідуально.

Ба більше, ч. 4 ст. 183 ЦПК України зобов’язує суд повертати заяву, клопотання чи заперечення без розгляду, якщо заявник був зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зробив цього. Тобто відсутність зареєстрованого електронного кабінету особисто у держвиконавця створює реальні процесуальні ризики для його діяльності та може впливати на дотримання строків виконавчих дій, оскільки норма щодо повернення документів поширюється й на всі письмові звернення державних виконавців, які не зареєстрували е-кабінет.

​Мін’юст повідомив ВС, що законодавство вже передбачає обов’язкову реєстрацію е-кабінетів для державних та приватних виконавців, проте Інструкція з використання підсистеми «Електронний кабінет» ЄСІТС, наразі передбачає лише кабінети фізичної особи, юридичної особи, адвоката та судді – без окремого кабінету державного чи приватного виконавця.

Відповідно Міністерство юстиції ініціювало перед ДСА України створення окремого типу кабінету виконавця, сторони провели низку спільних нарад і погодили алгоритм доопрацювання функціоналу ЄСІТС, який Мін’юст уже направив до ДСА.

Впровадження індивідуальних е-кабінетів виконавців передбачає майже миттєве інформування сторін про постанови та інші документи виконавчого провадження. Отримувач, вважатиметься належним чином повідомленим після надходження е-документу, що суттєво підвищує значення постійного моніторингу е-кабінету. Для виконавців це означає посилення персональної відповідальності за дотриманням строків і правильність електронного документообігу, а для кредиторів – більше можливостей оперативно контролювати хід примусового виконання рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]