Держвиконавці стануть повноцінними учасниками е-документообігу: ініціатива Мін’юсту

Державні виконавці більше не зможуть посилатися на відсутність індивідуального електронного кабінету в ЄСІТС: Верховний Суд підтвердив обов’язковість реєстрації.

В епоху глобальної цифровізації судова система сміливо крокує в ногу з часом, підтримуючи електронний формат роботи, що забезпечує і дистанційну участь у засіданнях і подання документів через «Електронний суд», і пришвидшений обмін інформацією. І сьогодні наявність електронного кабінету в ЄСІТС – це не щось нове, а must have для учасників судової системи. Обов'язок державних виконавців реєструвати індивідуальні електронні кабінети в (Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі) базується на частині 6 Статті 14 Цивільного процесуального кодексу України, що вимагає обов'язкової реєстрації кабінетів і для державних виконавців. Проте на практиці, держвиконавці не мають електронних кабінетів, що суттєво ускладнює процес виконання судових рішень.

Мін’юст повідомив, що ситуація докорінно зміниться і кожен державний виконавець матиме індивідуальний електронний кабінет у ЄСІТС, як це і передбачено законом.

Що спонукало Мін’юст на активні дії саме тепер?

Про відкриття електронних кабінетів Мін’юст поінформував Верховний Суд на виконання окремої ухвали колегії суддів Другої палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 30 липня 2025 року у справі № 299/8199/23.

​Проблема, що висвітлена в справі № 299/8199/23 полягала в тому, що стягувач (знаходився за кордоном), посилаючись на Закон «Про виконавче провадження», вимагав визнати протиправною бездіяльність держвиконавця, який не надіслав йому постанову про відкриття провадження до е-кабінету в ЄСІТС. До речі, апеляція, після задоволення позову районним судом, відмовила у задоволенні скарги, вказавши, що виконавець має лише право, а не обов’язок електронного надсилання документів, і що е-кабінет був лише у начальника відділу ДВС.

ВС відмовив у задоволенні скарги з мотивів повного виконання рішення та відсутності обґрунтування, але водночас виніс окрему ухвалу через виявлені порушення законодавства.

ВС нагадав, що обов’язок мати е-кабінет є імперативним і охоплює не лише органи ДВС як юридичних осіб, а й кожного конкретного державного виконавця, без будь-якого перехідного періоду. Навіть якщо територіальний орган ДВС вже має зареєстрований кабінет, виконавець зобов’язаний відкрити кабінет індивідуально.

Ба більше, ч. 4 ст. 183 ЦПК України зобов’язує суд повертати заяву, клопотання чи заперечення без розгляду, якщо заявник був зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зробив цього. Тобто відсутність зареєстрованого електронного кабінету особисто у держвиконавця створює реальні процесуальні ризики для його діяльності та може впливати на дотримання строків виконавчих дій, оскільки норма щодо повернення документів поширюється й на всі письмові звернення державних виконавців, які не зареєстрували е-кабінет.

​Мін’юст повідомив ВС, що законодавство вже передбачає обов’язкову реєстрацію е-кабінетів для державних та приватних виконавців, проте Інструкція з використання підсистеми «Електронний кабінет» ЄСІТС, наразі передбачає лише кабінети фізичної особи, юридичної особи, адвоката та судді – без окремого кабінету державного чи приватного виконавця.

Відповідно Міністерство юстиції ініціювало перед ДСА України створення окремого типу кабінету виконавця, сторони провели низку спільних нарад і погодили алгоритм доопрацювання функціоналу ЄСІТС, який Мін’юст уже направив до ДСА.

Впровадження індивідуальних е-кабінетів виконавців передбачає майже миттєве інформування сторін про постанови та інші документи виконавчого провадження. Отримувач, вважатиметься належним чином повідомленим після надходження е-документу, що суттєво підвищує значення постійного моніторингу е-кабінету. Для виконавців це означає посилення персональної відповідальності за дотриманням строків і правильність електронного документообігу, а для кредиторів – більше можливостей оперативно контролювати хід примусового виконання рішень.

