  1. Публикации
  2. / Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

12:00, 13 февраля 2026
ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.
фото: AFP
Европейский суд по правам человека по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF VYKHOR V. UKRAINE, Заявление № 36618/14), рассмотрев жалобы по статьям 8 и 13 Конвенции, установил, что вмешательство в частную жизнь заявителя не соответствовало критерию «в соответствии с законом» в понимании пункта 2 статьи 8 Конвенции.

Дело касалось жалоб заявителя по статьям 6, 8 и 13 Конвенции о том, что негласные следственные (розыскные) действия, примененные против него, были несовместимы с его правом на уважение частной жизни и корреспонденции, что он не имел эффективных средств правовой защиты в отношении этой жалобы, а также что уголовное производство, начатое против него, было чрезмерно длительным.

Заявитель является адвокатом, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении его клиента путем склонения его к передаче денег, которые якобы требовали судебные и полицейские органы для обеспечения благоприятного рассмотрения уголовного дела.

В уголовном производстве, в котором расследовались неправомерные действия адвоката, постановлениями следственного судьи предоставлялось разрешение на проведение в отношении него негласных следственных (розыскных) действий в форме перехвата телефонных разговоров и аудио-, видеоконтроля. На основании сведений, полученных в ходе проведения указанных негласных следственных (розыскных) действий, впоследствии адвокату было предъявлено обвинение в совершении мошенничества.

Установив нарушение гарантий, предусмотренных статьей 8 Конвенции (право на уважение частной жизни), ЕСПЧ обратил внимание на следующие важные факты.

ЕСПЧ считает, что негласные следственные (оперативные) меры, примененные против заявителя, представляли собой вмешательство в его права, защищенные статьей 8 Конвенции.

Суд также отметил, что в данном деле постановления следственного судьи, разрешающие перехват и запись телефонных разговоров заявителя, а также его аудио- и видеонаблюдение в общественных местах, были сформулированы расплывчато без каких-либо подробностей относительно конкретных фактов дела, а лишь указывали, что информация, возможно полученная в результате запрашиваемых тайных следственных мер, может иметь существенное значение для расследования, и повторяли аргумент полиции о том, что получение такой информации любыми другими средствами было бы невозможно.

Кроме того, в тексте постановлений следственного судьи от 23 мая 2013 года отсутствуют какие-либо указания на то, что он применил тест «необходимости в демократическом обществе» или оценил, будут ли скрытые следственные меры, назначенные в отношении заявителя, пропорциональными любой законной цели, которую он преследовал, учитывая, что заявитель был практикующим юристом.

Из этого следует, что Суд не убеждён, что процедура санкционирования скрытых следственных мер, примененная в данном деле, эффективно гарантировала, что такое наблюдение было действительно необходимым и пропорциональным в отношении заявителя.

Что касается судебного пересмотра законности и/или необходимости скрытых мер наблюдения после завершения дела, Суд считает, что на соответствующий момент в Украине не было доступного судебного пересмотра законности и обоснованности скрытых следственных мер после завершения дела.

Обстоятельства дела.

В мае 2013 года было возбуждено уголовное производство, в рамках которого заявитель, практикующий адвокат, был обвинен в мошенническом завладении денежными средствами своего клиента.

23 мая 2013 года следственный судья Апелляционного суда Донецкой области вынес два одинаково сформулированных постановления, которыми предоставил разрешение на проведение в отношении заявителя негласных следственных (розыскных) действий. В частности, было разрешено снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в отношении двух мобильных номеров заявителя, а также осуществление аудио- и видеоконтроля. В постановлениях указывалось, что такие меры могли обеспечить получение информации, имеющей существенное значение для предупреждения, своевременного выявления и пресечения преступлений, а также что получение этой информации иным способом было невозможным. В то же время постановления не содержали никаких конкретных сведений о необходимости такого вмешательства. Ключевые доказательства в уголовном производстве были получены именно в результате проведения указанных негласных следственных (розыскных) действий.

К материалам дела были приобщены протоколы прослушивания телефонных разговоров заявителя и записи встреч с клиентом, а также копии постановлений следственного судьи от 23 мая 2013 года.

28 февраля 2014 года заявитель обжаловал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел постановления от 23 мая 2013 года, однако ему было отказано в открытии кассационного производства в связи с тем, что указанные постановления не подлежали обжалованию. В дальнейшем заявитель неоднократно подавал уголовные, дисциплинарные и гражданские жалобы, оспаривая законность проведения негласных следственных действий.

В марте 2017 года заявитель также подал ходатайство в Константиновский горрайонный суд с требованием исключить из материалов уголовного дела доказательства, полученные путем проведения оспариваемых следственных действий.

По состоянию на январь 2024 года уголовное производство всё ещё находилось на стадии судебного рассмотрения, и ни одного решения по его жалобам вынесено не было.

В Европейский суд по правам человека заявитель жаловался по статьям 8 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на то, что негласные следственные (розыскные) действия, в частности перехват мобильных разговоров и визуальное, аудио- и видеонаблюдение за ним в общественных местах, представляли собой незаконное вмешательство в его право на уважение частной жизни, а также на то, что он не имел эффективных средств правовой защиты в связи с этими жалобами.

Кроме того, заявитель жаловался по пункту 1 статьи 6 Конвенции на чрезмерную длительность уголовного производства.

Автор: Тарас Лученко

суд ЕСПЧ адвокат Европейский суд по правам человека

