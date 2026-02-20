  1. Публикации
  2. / В Украине

Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

17:00, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг
Фото: shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта на своем заседании 19 февраля 2026 года рассмотрел проект Закона Украины о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за правонарушения, связанные с буллингом (травлей) участника образовательного процесса (реестр. № 14127).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Им предлагается внести изменения в статью 38 Кодекс Украины об административных правонарушениях, частично изменив положения части шестой, в частности добавив в ее содержание статью 173-4, что позволит увеличить срок наложения административного взыскания с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушений, связанных с буллингом (травлей) участника образовательного процесса.

То есть часть шестая статьи 38 КУоАП будет изложена в следующей редакции: “Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 130, 173-4 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения”.

Авторы законопроекта провели анализ судебных дел по буллингу (травле) участника образовательного процесса, который показал, что на сегодняшний день существует проблема, заключающаяся в том, что часть дел о буллинге судами закрывается в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, другими словами истекает период, в течение которого лицо (обидчик) может быть привлечено к административной ответственности, что является следствием уклонения от установленной законодательством ответственности и в связи с этим может быть причиной совершения таким лицом новых правонарушений.

Согласно статье 254 Кодекса Украины об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позднее 24 часов с момента выявления лица, совершившего правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к административной ответственности.

По содержанию положений статьи 38 КУоАП срок наложения административного взыскания за совершение административных правонарушений по статье 173-4 КУоАП составляет три месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позднее чем через три месяца со дня его выявления.

Однако сроки в три месяца не всегда являются достаточными для рассмотрения дела о буллинге судом. При этом можно утверждать, что часто срока в три месяца не хватает для завершения производства по делу и привлечения виновных к ответственности, начиная от составления протокола и до вынесения постановления суда.
 Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что сроки в три месяца для наложения административного взыскания за буллинг являются слишком короткими.
 В то же время, сроки привлечения к административной ответственности не должны быть и слишком длительными, ведь все это время нарушитель будет оставаться фактически не наказанным и может продолжать буллинг (травлю).

С предложением согласилось даже придирчивое ГНЭУ, которое поддерживает возможность принятия законопроекта, признав аргументы обоснованными.

При этом специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предлагают увеличить срок наложения административного взыскания по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях не до года, а до шести месяцев, как это предусмотрено частью третьей статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно правонарушений, определенных статьями 173-2 «Совершение домашнего насилия» и 173-6 «Совершение насилия по признаку пола» Кодекса, которые, к тому же, также содержатся в Главе 14 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность».

На вышеуказанные проблемы неоднократно обращала внимание и Образовательный омбудсмен Украины в своих публикациях в социальных сетях и на официальном сайте службы.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддерживает законопроект, однако отмечает, что законопроект не решает ряд проблем в законодательстве, которые осложняют защиту участников образовательного процесса от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга, и частично препятствуют эффективной защите прав участников образовательного процесса, восстановлению справедливости и надлежащему наказанию виновных.
 По ее мнению, такими проблемами являются:
 — отсутствие в Кодексе Украины об административных правонарушениях ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком; различное определение понятия буллинга в законодательстве;
 — неоднозначное толкование понятия коллектива в определении буллинга;
 — несогласованность законодательства, создающая проблемы с защитой детей от насилия и жестокого обращения в учреждениях и коллективах, в которых пребывают дети; слишком малый размер штрафа за буллинг; незащищенность совершеннолетних соискателей образования от буллинга;
 — несогласованность законодательства, которая может привести к отсутствию надлежащего механизма защиты педагогических работников от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга (травли).

Образовательный омбудсмен предлагает:

  1. Определить в Кодексе Украины об административных правонарушениях ответственность за насилие и жестокое обращение с ребенком.
  2. Определить единое понятие буллинга в законодательстве и уточнить понятие “коллектив”.
  3. Увеличить штраф за буллинг (травлю) участника образовательного процесса — от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  4. Определить в законодательстве защиту от насилия и буллинга совершеннолетних соискателей образования и педагогических работников.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта принял решение: рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект Закона Украины № 14127.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]