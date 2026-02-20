Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Фото: shutterstock

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта на своем заседании 19 февраля 2026 года рассмотрел проект Закона Украины о внесении изменений в статью 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения сроков наложения административного взыскания за правонарушения, связанные с буллингом (травлей) участника образовательного процесса (реестр. № 14127).

Им предлагается внести изменения в статью 38 Кодекс Украины об административных правонарушениях, частично изменив положения части шестой, в частности добавив в ее содержание статью 173-4, что позволит увеличить срок наложения административного взыскания с трех месяцев до одного года со дня совершения правонарушений, связанных с буллингом (травлей) участника образовательного процесса.

То есть часть шестая статьи 38 КУоАП будет изложена в следующей редакции: “Административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 130, 173-4 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения”.

Авторы законопроекта провели анализ судебных дел по буллингу (травле) участника образовательного процесса, который показал, что на сегодняшний день существует проблема, заключающаяся в том, что часть дел о буллинге судами закрывается в связи с истечением сроков наложения административного взыскания, другими словами истекает период, в течение которого лицо (обидчик) может быть привлечено к административной ответственности, что является следствием уклонения от установленной законодательством ответственности и в связи с этим может быть причиной совершения таким лицом новых правонарушений.

Согласно статье 254 Кодекса Украины об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении, в случае его оформления, составляется не позднее 24 часов с момента выявления лица, совершившего правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к административной ответственности.

По содержанию положений статьи 38 КУоАП срок наложения административного взыскания за совершение административных правонарушений по статье 173-4 КУоАП составляет три месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении – не позднее чем через три месяца со дня его выявления.

Однако сроки в три месяца не всегда являются достаточными для рассмотрения дела о буллинге судом. При этом можно утверждать, что часто срока в три месяца не хватает для завершения производства по делу и привлечения виновных к ответственности, начиная от составления протокола и до вынесения постановления суда.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что сроки в три месяца для наложения административного взыскания за буллинг являются слишком короткими.

В то же время, сроки привлечения к административной ответственности не должны быть и слишком длительными, ведь все это время нарушитель будет оставаться фактически не наказанным и может продолжать буллинг (травлю).

С предложением согласилось даже придирчивое ГНЭУ, которое поддерживает возможность принятия законопроекта, признав аргументы обоснованными.

При этом специалисты Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Национальной академии правовых наук Украины предлагают увеличить срок наложения административного взыскания по статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях не до года, а до шести месяцев, как это предусмотрено частью третьей статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно правонарушений, определенных статьями 173-2 «Совершение домашнего насилия» и 173-6 «Совершение насилия по признаку пола» Кодекса, которые, к тому же, также содержатся в Главе 14 «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность».

На вышеуказанные проблемы неоднократно обращала внимание и Образовательный омбудсмен Украины в своих публикациях в социальных сетях и на официальном сайте службы.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик поддерживает законопроект, однако отмечает, что законопроект не решает ряд проблем в законодательстве, которые осложняют защиту участников образовательного процесса от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга, и частично препятствуют эффективной защите прав участников образовательного процесса, восстановлению справедливости и надлежащему наказанию виновных.

По ее мнению, такими проблемами являются:

— отсутствие в Кодексе Украины об административных правонарушениях ответственности за насилие и жестокое обращение с ребенком; различное определение понятия буллинга в законодательстве;

— неоднозначное толкование понятия коллектива в определении буллинга;

— несогласованность законодательства, создающая проблемы с защитой детей от насилия и жестокого обращения в учреждениях и коллективах, в которых пребывают дети; слишком малый размер штрафа за буллинг; незащищенность совершеннолетних соискателей образования от буллинга;

— несогласованность законодательства, которая может привести к отсутствию надлежащего механизма защиты педагогических работников от насилия и жестокого обращения, в частности буллинга (травли).

Образовательный омбудсмен предлагает:

Определить в Кодексе Украины об административных правонарушениях ответственность за насилие и жестокое обращение с ребенком. Определить единое понятие буллинга в законодательстве и уточнить понятие “коллектив”. Увеличить штраф за буллинг (травлю) участника образовательного процесса — от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. Определить в законодательстве защиту от насилия и буллинга совершеннолетних соискателей образования и педагогических работников.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта принял решение: рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект Закона Украины № 14127.

Автор: Тарас Лученко

