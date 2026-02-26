Рада включила в повестку дня сессии законопроект о новых правилах судопроизводства в период военного положения

Меньше заседаний — больше письменных решений: депутаты предлагают радикально изменить формат судов в период военного положения.

Верховная Рада включила в повестку дня пятнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва проект Закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно осуществления судопроизводства в период действия военного или чрезвычайного положения и урегулирования споров с участием судьи (проект Романа Бабия № 8358, зарегистрирован 13.01.2023).

Законопроектом предлагается:

предусмотреть возможность предоставлять полномочия секретаря другим работникам аппарата суда и возможность дистанционной работы секретаря;

установить, что суд вызывает или уведомляет участников судебного процесса о дате, времени и месте судебного заседания по делу любыми возможными средствами, на все известные средства коммуникации (телефонограмма, СМС-сообщение, электронная почта, сообщения в мессенджерах и т. п.), а также через объявление на официальном веб-портале судебной власти Украины. При этом вызов или уведомление считается вручённым участнику судебного процесса только в случае поступления в суд подтверждения о получении или ознакомлении с вызовом или уведомлением;

предусмотреть, что подготовительное производство и/или судебное рассмотрение должно быть проведено в течение разумного срока с учётом возможности участников дела принять участие в рассмотрении дела;

расширить сферу применения письменного производства в судах всех юрисдикций;

распространить особенности рассмотрения судебных дел, которые применялись в связи с введением карантина с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19), также и на период действия военного или чрезвычайного положения;

предусмотреть возможность дистанционного доступа к автоматизированной системе документооборота суда с использованием собственного квалифицированного электронного подписи судьи;

усовершенствовать процедуру урегулирования спора с участием судьи.

Лица смогут достигать примирения без полноценного привлечения суда, без расходования своего и судебного ресурса, который в условиях военного положения и так ограничен. Эта процедура является важным и современным шагом в вопросах разрешения споров, а потому её усовершенствование и чёткий и понятный алгоритм действий, предусмотренный законопроектом, даст возможность сделать этот механизм более популярным и востребованным в нынешних условиях.

Главное научно-экспертное управление в заключении обратило внимание на недостатки и противоречия законопроекта.

Предложение проекта, которым устанавливается, что во время письменного производства суд апелляционной инстанции может обратиться к участникам дела с предложением предоставить суду в установленный судом срок письменное объяснение по поводу определённого судом вопроса по делу, о чём суд апелляционной инстанции выносит определение, не учитывает того, что в порядке письменного производства рассмотрение дела осуществляется по имеющимся в деле материалам и без уведомления участников дела, из чего следует, что письменное производство не предусматривает возможности получения дополнительной информации от участников дела по предложению суда.

В ч. 2 новых статей 272-1 ГПК, 242-1 ХПК, 251-1 КАС предусматривается, что по заявлению участника дела копия судебного решения, удостоверенная судом, направляется или выдается в кратчайший срок, но не позднее 30 дней после окончания военного или чрезвычайного положения. ГНЭУ обращает внимание, что срок подачи апелляционной и кассационной жалобы не ставится в зависимость от наличия или отсутствия военного или чрезвычайного положения.

В проекте предлагается предусмотреть, что в период действия военного или чрезвычайного положения подготовительное производство, рассмотрение дела по существу, рассмотрение апелляционной жалобы должны быть проведены в течение разумного срока с учётом возможности участников дела принять участие в рассмотрении дела. В таком случае по ходатайству стороны суд выносит определение, в котором мотивирует необходимость проведения рассмотрения дела по существу вне пределов сроков, определённых процессуальными кодексами для определённого вида производства. Однако специалисты опасаются, что указанные положения создают возможности для затягивания рассмотрения дела, поскольку в проекте не определены предельные сроки проведения такого подготовительного производства, рассмотрения дела по существу, рассмотрения апелляционной жалобы.

Положения новых редакций ч. 7 ст. 212 ГПК, ч. 7 ст. 197 ХПК, ч. 7 ст. 195 КАС, согласно которым секретарь судебного заседания может принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции исключительно в помещении суда, не согласуются с новой ч. 7 ст. 247 ГПК, новой ч. 8 ст. 222 ХПК, новой ч. 5 ст. 229 КАС, которыми предусмотрена возможность секретаря судебного заседания вести протокол заседания дистанционно. Кроме того, в соответствии со ст. 60-2 Кодекса законов о труде Украины дистанционной работой является форма организации труда, при которой работа выполняется работником вне рабочих помещений или территории собственника либо уполномоченного им органа, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Автор: Тарас Лученко

