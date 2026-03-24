Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Правительственный проект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности" относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, налогообложения операций электронной торговли и обеспечения равенства налогоплательщиков в налогообложении налогом на добавленную стоимость» через несколько дней после его опубликования приобрел незаурядную огласку.

Согласно официальной позиции, проект направлен на внедрение международных стандартов налогообложения и выполнение маяков, поставленных МВФ. Документ предлагает ввести автоматическую регистрацию ФОП плательщиками НДС на основе данных прошлых периодов, фактически сузить объем банковской тайны для пользователей цифровых платформ и возложить на операторов сайтов и приложений функции налоговых контролеров.

Самая дискуссионная норма — изменения в пункт 100 Переходных положений НКУ, который предусматривает автоматическую регистрацию плательщиками НДС всех лиц, чей объем операций за 2026 год превысит 4 млн грн, с 1 января 2027 года без какого-либо заявления от плательщика. Исключение сделано только для ФОП третьей группы единого налога, которые определены как «электронные резиденты».

Риски автоматического статуса плательщика НДС

Главной новацией проекта является изменение порога и процедуры регистрации плательщиком НДС. Сумму обязательной регистрации плательщиком НДС предлагают поднять с 1 до 4 000 000 гривен. Регистрация будет осуществляться автоматически на основе перечней, составленных контролирующими органами по данным налоговой отчетности.

Примечательно, что контролирующий орган будет брать за основу отчетность за четвертый квартал 2025 года и за первый — третий квартал 2026 года, с датой регистрации ФОП как плательщика налога на добавленную стоимость с 1 января 2027 года. Это создает ситуацию, когда предприниматель, планируя свою деятельность в 2025 году, не мог знать, что эти цифры станут основанием для принудительной смены системы налогообложения через два года.

Нечеткость периода для расчета порога, когда налогоплательщик в 2025 году не может знать о последствиях, которые наступят в 2027 году по нормам, еще не вступившим в силу, создает ситуацию правовой непредсказуемости, поскольку база для решения формируется до вступления закона в силу в части НДС. Такой подход имеет признаки ретроспективности, которая противоречит статье 58 Конституции Украины.

Действующие нормы пунктов 180-184 Налогового кодекса четко предусматривают регистрацию плательщиками НДС по заявлению плательщика за 10 календарных дней налогового периода, с которого такие лица будут считаться плательщиками налога, либо добровольную регистрацию по желанию плательщика. Обязательная регистрация применяется только в случаях, когда плательщик достоверно знает о превышении годового лимита в 1 млн грн. Автоматическая регистрация без заявления прямо противоречит принципу волеизъявления, закрепленному в Гражданском кодексе Украины, и системе добровольного участия в НДС. Тем не менее, законопроект предусматривает возможность аннулирования регистрации в первом квартале 2027 года, если основания не подтвердятся по итогам всего 2026 года.

Банковская тайна и цифровые платформы

Проект вводит такие термины, как платформа, оператор платформы и подотчетная деятельность. Программное обеспечение, например сайт или приложение, позволяющее продавать товары, предоставлять личные услуги, сдавать в аренду недвижимость или транспорт, попадает в зону контроля.

Оператором платформы определяется организация, которая на основании сделки или закона заключает с продавцами договор о предоставлении последним полного или частичного доступа к платформе, оператором которой она является.

Подотчетные операторы платформ должны ежегодно до 31 января подавать отчет о доходах продавцов, а в том случае, если продавец не предоставляет оператору необходимые данные после двух напоминаний, оператор обязан заблокировать ему доступ к платформе или приостановить выплату средств. За неподачу отчета оператору грозит штраф в 100 размеров минимальной зарплаты.

Кроме того, законопроект вносит изменения в Закон «О банках и банковской деятельности» и статью 20 НКУ. Налоговая получает право получать от банков информацию об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов. И это не просто факт наличия счета, а сведения о суммах, назначении платежа, идентификационные данные контрагентов и номера их счетов. Такой запрос контролирующего органа может быть направлен в случае проведения сверки данных относительно доходов от подотчетной деятельности через цифровые платформы.

Физическое лицо — подотчетный продавец обязано открыть как минимум один текущий счет исключительно для расчетов через платформу и предоставить согласие на раскрытие банковской тайны по нему.

Законопроект также предусматривает введение специального режима налогообложения для лиц, работающих через цифровые платформы. Ставка налога составит 5%, однако воспользоваться ею смогут не все. Среди основных условий — годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы. Кроме того, плательщикам запрещается использовать наемный труд, что существенно ограничивает возможности масштабирования деятельности.

Еще одно важное ограничение — невозможность совмещать этот режим со статусом физического лица-предпринимателя. То есть лицо должно выбрать либо работу через платформу по специальным правилам, либо классическую модель ведения бизнеса как ФОП.

Функции налогового агента возлагаются на самих операторов платформ: именно они будут удерживать и перечислять налог в бюджет, а также отчитываться о доходах пользователей.

