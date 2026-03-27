Условия привлечения к труду осужденных перепишут и разрешат пользоваться банковскими картами

Новый законопроект предоставляет возможность осужденным работать на ФЛП, иметь реальную зарплату на карту и даже выходить на свидания в город.

Фото: ipress.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты подготовили ко второму чтению законопроект № 10157 от 17.10.2023 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно особенностей привлечения осужденных к труду и ведения хозяйственной деятельности в пенитенциарной системе).

Проектом Закона предусматривается внести изменения в статьи 60, 60-1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины в части установления возможности осужденным к ограничению свободы работать на основании гражданско-правовых договоров, что даст возможность привлечения потенциальных работодателей, которые при осуществлении хозяйственной деятельности предпочитают заключение гражданско-правовых договоров, а также в связи с необходимостью обеспечения участия в общеобязательном государственном социальном страховании осужденных, работающих по договорам гражданско-правового характера.

Также УИК Украины дополняется новыми статьями 60-2 и 118-1 в части законодательного урегулирования возможности привлечения к труду осужденных к ограничению свободы или лишению свободы в период действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены.

Предлагается добавить в УИК Украины новые статьи 60-3 и 122-1 для законодательного урегулирования условий зачисления средств осужденным к ограничению или лишению свободы. Заработная плата (вознаграждение), пенсия, государственные выплаты, другие доходы осужденного к ограничению свободы зачисляются на счет учреждения по месту отбывания наказания осужденного. После осуществления отчислений средства зачисляются на личный счет (расчетный счет) осужденного.

Статьи 60 и 118 УИК Украины хотят расширить новыми положениями, которыми определяется, что при начислении осужденному заработной платы (вознаграждения) физическое лицо — предприниматель или юридическое лицо, для которых осужденные к лишению свободы осуществляют выполнение работ или оказание услуг (за исключением случаев выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера с неприбыльными организациями), направляет исправительной колонии сумму в размере 25 процентов от фактически начисленной осужденному заработной платы (вознаграждения).

Также закрепляется возможность увеличить количество часов возможного ежедневного привлечения осужденных к ограничению или лишению свободы, которые не привлечены к оплачиваемому труду, к работам по благоустройству колоний, а также улучшению жилищно-бытовых условий осужденных.

С целью создания дополнительных стимулов для привлечения осужденных к труду проектом Закона дополняется статья 130 УИК Украины новой частью второй, согласно которой в случае отсутствия неснятых или непогашенных в установленном законом порядке взысканий, привлечение к труду после отбытия не менее половины срока наказания к осужденным, содержащимся в участке ресоциализации исправительной колонии, может применяться поощрение в виде предоставления длительного свидания с близкими родственниками за пределами исправительной колонии продолжительностью до двух суток в пределах населенного пункта, где расположена колония.

Проектом Закона вносятся изменения в Закон Украины «О предварительном заключении», в частности в части определения порядка изъятия, реализации, уничтожения денег, продуктов питания, предметов и вещей, запрещенных в местах предварительного заключения. А именно:

«Лица, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей или к которым применен временный либо экстрадиционный арест, подлежат обыску, медицинскому осмотру, дактилоскопированию и фотографированию; их ознакомляют с правами, обязанностями и требованиями режима. Вещи, находящиеся при указанных лицах, а также передачи, посылки и бандероли, поступающие на их имя, подлежат досмотру, а переписка — просмотру. Обыск сотрудника кадрового состава разведывательного органа Украины, взятого под стражу, и досмотр его вещей осуществляются только в присутствии официальных представителей этого органа. Деньги, продукты питания, предметы и вещи, запрещенные для хранения в местах предварительного заключения, изымаются, о чем составляется протокол. Изъятые у впервые прибывших лиц, взятых под стражу, деньги зачисляются на их личные счета, а продукты питания, предметы и вещи, запрещенные для хранения в местах предварительного заключения, по решению начальника учреждения для предварительного заключения сдаются на хранение на склад этого учреждения. По письменному заявлению лиц, взятых под стражу, изъятые у них продукты питания, предметы и вещи возвращаются их родственникам или иным лицам либо уничтожаются при письменном согласии лиц, взятых под стражу, о чем составляется акт об уничтожении. Деньги, изъятые у лиц, взятых под стражу, во время их пребывания в местах для предварительного заключения, или владелец которых не установлен, зачисляются в государственный бюджет, а продукты питания, предметы и вещи, запрещенные для хранения в местах предварительного заключения, подлежат реализации или уничтожению в установленном законодательством порядке. В случае изъятия вещей (наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, оружия и т.п.), за оборот которых предусмотрена уголовная ответственность, администрация места предварительного заключения уведомляет органы полиции для принятия решения в установленном законодательством порядке. Обыск лиц, взятых под стражу, досмотр их личных вещей, посылок, передач и бандеролей, поступающих в их адрес, могут проводиться с использованием технических средств».

К персоналу Государственной уголовно-исполнительной службы Украины не будут относиться работники, работающие по срочным трудовым договорам, из числа осужденных, работающих на должностях в учреждениях исполнения наказаний (следственных изоляторах) в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины.

Также вносятся изменения в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», в соответствии с которыми предусматривается установить для предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством, независимо от форм собственности, вида деятельности и хозяйствования, а также физических лиц — предпринимателей, использующих труд осужденных, начисление ЕСВ на сумму фактически начисленной заработной платы за работающих на условиях срочного трудового договора или по гражданско-правовому договору осужденных.

Специалисты обращают внимание, что перечисление фактически начисленной осужденным заработной платы на финансовое обеспечение Государственной уголовно-исполнительной службы Украины само по себе выглядит дискуссионным, в частности, ввиду того, что указанные средства являются собственностью данных лиц.

Из содержания законопроекта логично возникает вопрос, почему осужденные к ограничению свободы, которые привлекаются к оплачиваемому труду по выполнению работ по хозяйственному обслуживанию в исправительном центре, могут быть привлечены к их выполнению исключительно при их согласии, тогда как в период действия военного положения и в течение двух лет после его прекращения или отмены осужденные к ограничению свободы обязаны работать при условии обеспечения их оплачиваемым трудом.

Стоит заметить, что нововведение относительно уменьшения с 22 до 10 процентов для осужденных плательщиков единого взноса его размера в рамках солидарной системы пенсионного страхования будет противоречить основному принципу общеобязательного государственного пенсионного страхования, который предусматривает равноправие застрахованных лиц относительно получения пенсионных выплат и выполнения обязанностей по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (абз. 6 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»). Введение льгот по уплате единого взноса для отдельных категорий плательщиков вызывает замечания к данному предложению, которое содержит существенную дискриминационную составляющую, что в дальнейшем может привести к внесению законопроектов о предоставлении соответствующих льгот другим категориям плательщиков единого взноса.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.