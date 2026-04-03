Смена собственника имущества, повреждённого вследствие агрессии РФ, исключает компенсацию упущенной выгоды — позиция ВС

ВС отметил, что приобретение имущества после его утраты вследствие агрессии исключает право на возмещение убытков из-за отсутствия причинно-следственной связи.

Практика возмещения вреда, причиненного вооруженной агрессией, постепенно формирует новые подходы к определению надлежащего истца и границ ответственности.

В постановлении по делу № 905/546/25 от 26 марта 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос о возможности взыскания убытков с государства-агрессора в ситуации, когда истец приобрел право собственности на имущество уже после его фактической утраты. Ключевым стало выяснение, возникает ли у такого приобретателя право на компенсацию вреда.

Обстоятельства дела

Предприятие обратилось в суд с иском к российской федерации о взыскании реальных убытков и упущенной выгоды, ссылаясь на утрату контроля над железнодорожными вагонами вследствие вооруженной агрессии.

Судами установлено, что спорные вагоны находились на временно оккупированных территориях еще с начала полномасштабного вторжения. Первоначальным собственником вагонов было другое общество, которому уже были возмещены убытки в рамках отдельного дела.

Истец приобрел эти вагоны в августе 2023 года, то есть после их фактической утраты, при этом фактической передачи имущества не произошло.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска и пришли к выводу, что истец не доказал, что указанные вагоны были им утрачены именно в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, и он не был лишен возможности самостоятельно принимать решение о совершении (или воздержании от) таких действий по заключению указанного договора купли-продажи и подписанию акта приема-передачи вагонов без их фактического (физического) приема-передачи.

Таким образом, по выводам суда, совокупность представленных в материалы дела доказательств свидетельствует о том, что истец не доказал состава гражданского правонарушения, в частности противоправность поведения ответчика и причинно-следственную связь между противоправным поведением страны-агрессора российской федерации и вредом истца, а также размер убытков.

Предприятие, обосновывая основание кассационного обжалования судебных решений, указало, что суды предыдущих инстанций применили нормы права при отсутствии правового вывода ВС в подобных правоотношениях, в частности в случае приобретения права собственности на имущество, находящееся на временно оккупированной территории, после начала вооруженной агрессии.

Позиция Верховного Суда

ВС отметил, что предметом иска по данному делу является взыскание реальных убытков и упущенной выгоды вследствие неправомерных действий российской федерации — военной агрессии против Украины.

Согласно пункту 3 части первой статьи 76 Закона Украины «О международном частном праве» суды рассматривают любые дела с иностранным элементом по делам о возмещении вреда, если он был причинен на территории Украины.

ВС напомнил, что согласно статье 13 Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма Украина обязана принять необходимые меры для защиты и поддержки жертв терроризма, совершенного на территории Украины.

Суд подчеркнул: «…применение судебного иммунитета россии и отказ в рассмотрении по существу иска в данном деле означали бы нарушение Украиной своих международно-правовых обязательств в соответствии с указанными Конвенциями по борьбе с терроризмом».

Поскольку предметом иска по данному делу является возмещение убытков, причиненных вооруженной агрессией россии против Украины; местом причинения вреда является территория суверенного государства Украина; совершение актов вооруженной агрессии иностранным государством не является реализацией его суверенных прав, а свидетельствует о нарушении обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность другого государства — Украины, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, Верховный Суд отметил, что в данном случае судебный иммунитет россии не распространяется на спорные правоотношения.

Таким образом, национальные суды Украины имеют полномочия рассматривать споры по делам по искам к российской федерации о взыскании убытков.

Суд также напомнил общие условия ответственности за причинение вреда.

Для применения такой меры ответственности, как взыскание убытков в виде упущенной выгоды, необходимо наличие всех элементов состава гражданского (хозяйственного) правонарушения.

ВС подчеркнул: «Причинная связь между противоправным поведением и причиненными убытками выражается в том, что противоправные действия причинителя являются причиной, а убытки — следствием такого противоправного поведения».

В соответствии со статьей 22 ГК Украины в виде упущенной выгоды возмещаются только те убытки, которые могли бы быть реально получены лицом при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено.

Ключевым для дела стало установление момента утраты имущества и лица, которому был причинен этот вред.

ВС указал, что вагоны были утрачены предприятием как собственником еще до передачи спорных вагонов в их собственность. Само по себе изменение собственника не влечет установления факта причинения убытков покупателю.

Суды предыдущих инстанций установили, что предприятие приобрело спорные железнодорожные вагоны согласно перечню, которые на дату заключения такого договора уже находились по месту дислокации на временно оккупированной территории, при этом фактической (физической) приема-передачи вагонов не произошло.

Исследовав представленные заявителем доказательства, суды не установили прямой причинно-следственной связи между заявленным истцом размером реальных убытков и упущенной выгоды и началом широкомасштабного вторжения российской федерации.

Относительно упущенной выгоды Суд занял аналогичную позицию, отметив, что возмещаются только те убытки, которые могли бы быть реально получены.

Учитывая изложенное, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для взыскания с ответчика заявленных сумм реальных убытков и упущенной выгоды. При этом доводы кассационной жалобы указанных выводов не опровергают.

Верховный Суд фактически сформулировал четкое правило: право на возмещение убытков принадлежит тому лицу, которое понесло их в момент нарушения.

Если имущество было утрачено до приобретения права собственности, новый собственник не может требовать компенсацию, поскольку отсутствует причинно-следственная связь и состав правонарушения.

Эта позиция является ориентиром для дел о военных убытках и устанавливает границы допустимости требований новых приобретателей имущества.

