Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

В постановлении по делу № 460/2933/24 от 6 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос критериев уважительности причин пропуска срока обращения в административный суд.

Ключевым стал вопрос: могут ли организационные трудности, связанные с получением бесплатной правовой помощи и сменой адвокатов, оправдать пропуск шестимесячного срока, установленного статьей 122 КАС Украины.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с требованием признать противоправными действия патрульной полиции относительно временного задержания ее транспортного средства и помещения его на специальную площадку.

Основанием для задержания стало наложение ареста на транспортное средство в рамках исполнительного производства.

Истец узнала о нарушении своих прав 22 мая 2023 года, однако обратилась в суд только 19 марта 2024 года.

Суды первой и апелляционной инстанций установили пропуск шестимесячного срока обращения в суд и признали причины такого пропуска неуважительными. Исковое заявление было возвращено.

Истец обосновывала пропуск срока необходимостью получения бесплатной правовой помощи, неоднократной сменой адвокатов и сложными жизненными обстоятельствами. По мнению истца, действия по поиску и смене адвоката по правовой помощи, которые стали препятствием для своевременного подачи искового заявления по данному делу, не зависели от ее воли, а потому суды пришли к неправильному выводу об их неуважительности.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что из анализа изложенного выше законодательства усматривается, что срок обращения в административный суд — это промежуток времени после возникновения спора в публично-правовых отношениях, в течение которого лицо имеет право обратиться в административный суд с заявлением для разрешения этого спора и защиты своих прав, свобод или интересов.

Процессуальные сроки дисциплинируют субъектов административного судопроизводства, делают процесс динамичным и прогнозируемым. При отсутствии сроков на то или иное процессуальное действие или при их несоблюдении в административном судопроизводстве возникнут нарушения прав сторон — участников административного процесса. Несоблюдение установленных законом сроков влечет четко определенные юридические последствия.

В то же время правовой институт сроков обращения в административный суд за защитой своего нарушенного права не содержит исчерпывающего, детально описанного перечня причин пропуска или критериев их определения. Вместо этого закон вводит оценочные, качественные параметры определения таких причин — они должны быть уважительными, реальными или, как указано выше, непреодолимыми и объективно непреодолимыми на момент течения сроков обращения в суд.

Эти причины (или факторы объективной действительности) должны быть несовместимы с обстоятельствами, когда субъект обращения в суд знал или не мог не знать о нарушенном праве, ничто реально не препятствовало ему обратиться в суд, однако он этого не сделал и вследствие собственной небрежности, легкомыслия, безразличия, неорганизованности или иных подобных по сути отношений к праву на доступ к суду нарушил эти сроки.

ВС подчеркнул, что иного способа определить, какие причины следует отнести к уважительным, кроме как через внешнюю оценку (квалификацию) содержания конкретных обстоятельств, хронологию и последовательность действий субъекта правоотношений перед обращением в суд за защитой своего права, не существует.

Суд отметил, что такой оценке должны подлежать определенные явления, факторы и их юридическая природа; продолжительность пропущенного срока; могли ли и каким образом определенные факторы помешать своевременно обратиться в суд, находятся ли они в причинной связи с пропуском срока обращения в суд; каково было поведение субъекта обращения в течение этого срока; какие действия он совершал и связаны ли они с подготовкой к обращению в суд и т.п.

Применяя эти критерии к обстоятельствам дела, суд пришел к выводу об отсутствии уважительных причин.

Истцом не было совершено активных действий после выданного поручения на оказание бесплатной вторичной правовой помощи, не совершалось никаких действий, которые бы свидетельствовали о ее заинтересованности в подаче искового заявления.

ВС подчеркнул: «…эти обстоятельства и события, имевшие место до истечения срока обращения в суд, а также наличие заболеваний у истца, не свидетельствуют о невозможности добросовестно пользоваться надлежащими процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности, интересоваться результатами своего обращения».

К материалам дела не представлены какие-либо доказательства принятия мер для подачи иска с момента смены адвоката до истечения шестимесячного срока обращения в суд, направления запросов, сбора доказательной базы, подготовки и согласования правовой позиции.

При этом несогласование правовой позиции с адвокатом не лишало истца права просить о его замене, в том числе и с целью соблюдения срока.

Таким образом, коллегия судей считает правильными выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что истцом подано исковое заявление с пропуском срока, установленного статьей 122 КАС Украины.

Вместо этого указанные им основания пропуска такого срока являются неуважительными и такими, которые никоим образом не препятствовали ему своевременно обратиться в суд с данным иском.

Таким образом, Верховный Суд сформулировал четкий подход, согласно которому уважительными причинами пропуска срока могут быть только объективные и непреодолимые обстоятельства, которые фактически делали невозможным обращение в суд.

В то же время организационные трудности, связанные с получением правовой помощи, сменой адвокатов или пассивным поведением заявителя, не признаются такими причинами.

Эта позиция усиливает требование к сторонам действовать активно, добросовестно и контролировать реализацию своего права на доступ к суду в пределах установленных процессуальных сроков.

