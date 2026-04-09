Депутаты готовят закон для защиты активистов от судебного давления, а судам — новые статистические показатели

Комитет по вопросам свободы слова объявляет публичные консультации по законопроекту о защите активистов от злоупотреблений в судах.

Рабочая группа при Комитете по вопросам свободы слова, созданная для наработки эффективных механизмов противодействия стратегическим искам против участия общественности (SLAPP), подготовила законопроект о защите лиц, осуществляющих общественное участие, от явно необоснованных требований и злоупотреблений судебными процедурами.

Комитет предлагает провести публичные консультации в форме электронных консультаций по указанному законопроекту. Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Законопроект определяет гарантии защиты и поддержки общественного участия и общественных участников от злоупотреблений судебными процессами независимо от вида судопроизводства, а также от других явно необоснованных претензий, направленных на предотвращение, препятствование или ограничение общественного участия или наказание за него.

Под общественным участием понимают любое высказывание или деятельность физического или юридического лица, общественных формирований, касающиеся вопросов общественного интереса, при осуществлении права на свободу выражения взглядов и информации, свободу научной и художественной деятельности, свободу собраний и объединения, прав избирать, быть избранным и участвовать в референдуме, а также любые другие действия, направленные на подготовку, поддержку и помощь в реализации указанных прав и непосредственно с этим связанные.

Злоупотреблением судебными процессами против общественного участия будет считаться инициирование, поддержание или иное использование судебных процессов, которое не имеет целью осуществление или защиту законных прав и интересов, а направлено на предотвращение, препятствование, ограничение общественного участия или наказание за его осуществление.

Злоупотреблением судебными процессами против общественного участия могут быть признаны, в частности, но не исключительно, следующие действия:

а) истец пытается использовать властные полномочия, финансовое преимущество, политическое или общественное влияние либо иной дисбаланс в положении сторон с целью оказания давления на ответчика;

б) предъявление иска является злоупотреблением гражданским правом или правом на обращение в суд за защитой;

в) изложение обстоятельств и доказательств истца, включая цену иска, является полностью или частично необоснованным;

г) выбраны средства правовой защиты, которые являются непропорциональными, чрезмерными, необоснованными или не предусмотренными законом;

г) истец злоупотребляет процессуальными правами с целью увеличения судебных издержек ответчика и/или времени участия последнего в судебном процессе, в частности, через затягивание рассмотрения дела, недобросовестный выбор подсудности дел путем манипуляций или злоупотреблений, выбор иностранной юрисдикции, которая существенно усложняет ответчику участие в рассмотрении дела в суде либо является недоступной и/или опасной для ответчика, необоснованное увеличение исковых требований или изменение предмета и/или оснований иска, злоупотребление оставлением иска без рассмотрения и/или отказом от иска после выяснения обстоятельств дела во время рассмотрения дела по существу или на стадии апелляционного либо кассационного производства, подача необоснованных апелляционных и/или кассационных жалоб на судебные решения и т.п.;

д) исковые требования предъявляются к ненадлежащему ответчику или только к одному из надлежащих ответчиков, который является физическим лицом, но не предъявляются к юридическому лицу, которое также является надлежащим ответчиком, что усложняет осуществление защиты;

е) истец и/или связанные с ним лица участвуют в нескольких или скоординированных судебных процессах в судах Украины и/или в иностранных судах в делах по иску к одному и тому же ответчику, имеющих те же или аналогичные предмет и основания;

ё) истец использует иные способы злоупотребления процессуальными правами, в том числе совершает действия, целью которых является манипуляция автоматизированным распределением дел между судьями;

ж) имеют место запугивания, преследования или угрозы со стороны истца или его представителей в адрес лиц, осуществляющих общественное участие, до или во время рассмотрения дела либо аналогичные действия, совершавшиеся ими ранее во время рассмотрения дел в судах, или совершаемые в аналогичных делах, рассмотрение которых продолжается;

з) судебное разбирательство сопровождается распространением информации, направленной на травлю, дискредитацию или запугивание лиц, осуществляющих общественное участие, либо на отвлечение внимания от вопроса общественного интереса; и) истец систематически отказывается от использования внесудебных (альтернативных) механизмов урегулирования спора.

В делах, связанных с общественным участием, обязанность доказывания обоснованности иска возлагается на истца. Суд вправе назначить компенсацию морального (неимущественного) вреда только при наличии умысла общественного участника. Умыслом общественного участника является такое его отношение к распространению информации, когда он осознавал недостоверность информации и предвидел ее общественно опасные последствия. Общественный участник освобождается от ответственности за распространение информации, не соответствующей действительности, если суд установит, что он действовал добросовестно и осуществлял ее проверку.

В случае удовлетворения судом исковых требований о возмещении убытков, материального ущерба, взыскании компенсации морального (неимущественного) вреда в деле по иску к ответчику – общественному участнику, связанном с его общественным участием, размер возмещения и компенсации должен соответствовать принципам разумности и справедливости и не должен оказывать сдерживающее влияние на общественное участие и поощрять предъявление исков против общественного участия.

В случае установления, что истец злоупотреблял судебным процессом против общественного участия, суд возлагает на него обязанность обнародовать соответствующее решение суда в полном объеме или его вступительную и резолютивную части. Электронная копия решения суда, вступившего в законную силу и которым установлен факт злоупотребления судебным процессом против общественного участия, направляется Государственной судебной администрацией Украины органу, уполномоченному законом вести Единый государственный реестр дел о злоупотреблениях судебными процессами против общественного участия, для внесения соответствующей информации в реестр.

Потерпевшим от злоупотребления судебными процессами против общественного участия будет считаться общественный участник, права, свободы или законные интересы которого нарушены в результате такого злоупотребления, в связи с чем он имеет право требовать прекращения такого злоупотребления и/или обратиться за защитой в суд с требованиями о возмещении нанесенных убытков, материального и морального (неимущественного) вреда в порядке, установленном законом. Потерпевшими также будут близкие лица общественного участника, которым злоупотреблением судебными процессами против общественного участия нанесены убытки, материальный и/или моральный (неимущественный) вред или которые вступили в дело после смерти такого общественного участника либо утраты им дееспособности как процессуальные правопреемники или законные представители. Потерпевший, которому злоупотреблением судебными процессами против общественного участия нанесены убытки и материальный ущерб, имеет право на их возмещение.

Судебная статистика по делам, имеющим признаки злоупотребления судебными процессами против общественного участия, ведется отдельно от других категорий дел.

В статистических отчетах судов отображаются следующие показатели:

общее количество судебных производств, в которых заявлены требования, имеющие признаки злоупотребления судебными процессами против общественного участия, в том числе:

- количество определений об отказе в открытии производства по делу, вынесенных в порядке, определенном Гражданским процессуальным кодексом Украины;

- количество судебных решений об отказе в удовлетворении иска полностью;

- количество судебных решений, которыми полностью или частично удовлетворены требования истца;

количество судебных производств по виду и предмету обращения;

количество судебных производств в каждом из видов дел, классифицированных по типам истцов и ответчиков (юридические и физические лица).

Обобщенные статистические и аналитические данные по делам, предусмотренным этой статьей, ежегодно обнародуются Государственной судебной администрацией Украины — по производствам в местных и апелляционных судах, а также Верховным Судом — по результатам кассационного пересмотра таких дел, на их официальных веб-сайтах.

Вводится единый государственный реестр дел о злоупотреблениях судебными процессами против общественного участия. Реестр ведет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. В случае изменения или отмены решения суда, которым установлен факт злоупотребления судебными процессами против общественного участия, соответствующие сведения подлежат изменению или удалению из Реестра.

Внесудебное урегулирование спора, связанного с общественным участием, может осуществляться путем переговоров, реализации права на ответ или на опровержение недостоверных фактов либо путем медиации в соответствии с Законом Украины "О медиации" или иным способом, не запрещенным законом. В случае добровольного урегулирования спора, связанного с общественным участием, во время рассмотрения дела в суде, из государственного бюджета возвращается часть судебного сбора.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают внести изменения в процессуальные кодексы.

Чтобы отбить желание использовать суды как инструмент давления, вводятся жесткие финансовые санкции и гарантии:

Обеспечение расходов: Суд сможет обязать истца внести средства на депозитный счет для покрытия будущих расходов ответчика на адвокатов, если иск имеет признаки SLAPP.

Штрафы за злоупотребление: За подачу заведомо безосновательного иска против общественного участия предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 прожиточных минимумов.

Распределение расходов: Суд получает право возложить на истца-манипулятора все судебные расходы в полном объеме, независимо от результата дела.

Законопроект предлагает ввести специальную главу в процессуальных кодексах, которая позволит:

Быстрое закрытие дела: Общественный участник сможет подать ходатайство о закрытии производства, если иск является очевидно безосновательным. Такое ходатайство должно быть рассмотрено в течение 60 дней.

Запрет упрощенного производства: Дела, связанные с общественным участием, не смогут рассматриваться в упрощенном порядке — только по правилам общего искового производства, что обеспечивает более глубокое рассмотрение обстоятельств.

Поддержка от сообщества: Общественные организации, занимающиеся защитой прав человека, журналистикой или экологией, получат право вступать в дело в качестве третьих лиц на стороне активиста.

Интересным нововведением является право суда обязать истца, злоупотребившего правом, обнародовать текст судебного решения. Это позволит не только защитить репутацию активиста, но и публично указать на тех, кто пытался использовать систему правосудия для цензуры.

В Украине не смогут быть признаны и исполнены решения иностранных судов, касающиеся общественного участия лица, в отношении которого подано соответствующее ходатайство, если суд установит, что имело место злоупотребление судебными процессами против общественного участия в значении Закона Украины «О защите лиц, осуществляющих общественное участие, от явно необоснованных претензий или злоупотреблений судебными процессами».

Автор: Тарас Лученко

