Депутати готують закон для захисту активістів від судового тиску, а судам нові статистичні показники

Комітет з питань свободи слова оголошує публічні консультації щодо законопроекту про захист активістів від зловживань в судах.

Робоча група при Комітеті з питань свободи слова, створена для напрацювання ефективних механізмів протидії стратегічним позовам проти участі громадськості (SLAPP), підготувала законопроєкт про захист осіб, які здійснюють громадську участь, від явно необґрунтованих вимог та зловживань судовими процедурами.

Комітет пропонує провести публічні консультації у формі електронних консультацій щодо зазначеного законопроєкту. Про це повідомляє Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Законопроєкт визначає гарантії захисту та підтримки громадської участі і громадських учасників від зловживань судовими процесами незалежно від виду судочинства, а також від інших явно необґрунтованих претензій, спрямованих на запобігання, перешкоджання або обмеження громадської участі чи покарання за неї.

Під громадською участю розуміють будь-яке висловлювання або діяльність фізичної або юридичної особи, громадських формувань, які стосуються питань суспільного інтересу, під час здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації, свободу наукової та мистецької діяльності, свободу зібрань та об’єднання, прав обирати, бути обраним і брати участь у референдумі, а також будь-які інші дії, які спрямовані на підготовку, підтримку та допомогу у реалізації зазначених прав і безпосередньо з цим пов’язані.

Зловживанням судовими процесами проти громадської участі буде вважатися це ініціювання, підтримання чи інше використання судових процесів, яке не має на меті здійснення або захист законних прав та інтересів, а спрямоване на запобігання, перешкоджання, обмеження громадської участі чи покарання за її здійснення.

Зловживанням судовими процесами проти громадської участі може бути визнано зокрема, але не виключно, такі дії:

а) позивач намагається використовувати владні повноваження, фінансову перевагу, політичний чи суспільний вплив або інший дисбаланс у становищі сторін, з метою здійснення тиску на відповідача;

б) пред’явлення позову є зловживанням цивільним правом чи правом на звернення до суду за захистом;

в) виклад обставин та доказів позивача, включно з ціною позову, є повністю або частково необґрунтованим;

г) обрано засоби правового захисту, які є непропорційними, надмірними, необґрунтованими, або такими, що не передбачені законом;

ґ) позивач зловживає процесуальними правами з метою збільшення судових витрат відповідача та/або часу участі останнього в судовому процесі, зокрема, через затягування розгляду справи, недобросовісний вибір підсудності справ шляхом маніпуляцій або зловживань, обрання іноземної юрисдикції, яка суттєво ускладнює відповідачу участь у розгляді справи в суді або є недоступною та/або небезпечною для відповідача, необґрунтоване збільшення позовних вимог або зміну предмету та/або підстав позову, зловживанням залишенням позову без розгляду та/або відмовою від позову після з’ясування обставин справи під час розгляду справи по суті або на стадії апеляційного чи касаційного провадження, подання необґрунтованих апеляційних та/або касаційних скарг на судові рішення тощо;

д) позовні вимоги пред’являються до неналежного відповідача або лише до одного з належних відповідачів, який є фізичною особою, але не пред’являються до юридичної особи, яка також є належним відповідачем, що ускладнює здійснення захисту;

е) позивач та/або пов’язані з ним особи беруть участь у декількох або скоординованих судових процесах в судах України та/або в іноземних судах у справах за позовом до одного й того ж відповідача, що має ті самі або аналогічні предмет та підстави;

є) позивач використовує інші способи зловживання процесуальними правами, у тому числі вчиняє дії, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями;

ж) мають місце залякування, переслідування або погрози з боку позивача або його представників на адресу осіб, які здійснюють громадську участь, до або під час розгляду справи або аналогічні дії, що вчинялись ними раніше під час розгляду справ в судах, або вчиняються у аналогічних справах, розгляд яких триває;

з) судовий розгляд супроводжується поширенням інформації, спрямованої на цькування, дискредитацію або залякування осіб, які здійснюють громадську участь або на відволікання уваги від питання суспільного інтересу;

и) позивач систематично відмовляється від використання позасудових (альтернативних) механізмів врегулювання спору.

У справах, пов’язаних із громадською участю, обов’язок доведення обґрунтованості позову покладається на позивача.

Суд вправі призначити компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу громадського учасника.

Умислом громадського учасника є таке його ставлення до поширення інформації, коли він усвідомлював недостовірність інформації та передбачав її суспільно небезпечні наслідки.

Громадський учасник звільняється від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, якщо суд встановить, що він діяв добросовісно та здійснював її перевірку.

разі задоволення судом позовних вимог про відшкодування збитків, матеріальної шкоди, стягнення компенсації моральної (немайнової) шкоди у справі за позовом до відповідача – громадського учасника, що пов’язана із його громадською участю, розмір відшкодування та компенсації повинен відповідати засадам розумності та справедливості і не повинен вчиняти стримуючий вплив на громадську участь та заохочувати пред’явлення позовів проти громадської участі.

У разі встановлення, що позивач зловживав судовим процесом проти громадської участі, суд покладає на нього обов’язок оприлюднити відповідне рішення суду в повному обсязі або його вступну та резолютивну частину.

Електронна копія рішення суду, що набрало законної сили і яким встановлено факт зловживання судовим процесом проти громадської участі, надсилається Державною судовою адміністрацією України органу, уповноваженому законом вести Єдиний державний реєстр справ про зловживання судовими процесами проти громадської участі, для внесення відповідної інформації до реєстру.

Потерпілим від зловживання судовими процесами проти громадської участі буде вважатися громадський учасник, права, свободи чи законні інтереси якого порушено внаслідок такого зловживання, у зв’язку з чим, він має право вимагати припинення такого зловживання та/або звернутися за захистом до суду з вимогами про відшкодування завданих збитків, матеріальної та моральної (немайнової) шкоди у порядку, встановленому законом.

Потерпілими також будуть близькі особи громадського учасника, яким зловживанням судовими процесами проти громадської участі завдано збитків, матеріальної та/або моральної (немайнової) шкоди або які вступили у справу після смерті такого громадського учасника чи втрати ним дієздатності як процесуальні правонаступники чи законні представники.

Потерпілий, якому зловживанням судовими процесами проти громадської участі завдано збитків та матеріальної шкоди, має право на їх відшкодування.

Судова статистика у справах, що мають ознаки зловживання судовими процесами проти громадської участі, ведеться окремо від інших категорій справ.

У статистичних звітах судів відображаються такі показники:

загальна кількість судових проваджень, у яких заявлено вимоги, що мають ознаки зловживання судовими процесами проти громадської участі, у тому числі:

- кількість ухвал про відмову у відкритті провадження у справі, постановлених у порядку визначеному Цивільним процесуальним кодексом України;

- кількість судових рішень про відмову в задоволенні позову повністю;

- кількість судових рішень яким повністю або частково задоволено вимоги позивача;

кількість судових проваджень за видом та предметом звернення;

кількість судових проваджень у кожному з видів справ, класифікованих за типами позивачів та відповідачів (юридичні та фізичні особи).

Узагальнені статистичні та аналітичні дані у справах, передбачених цією статтею, щорічно оприлюднюються Державною судовою адміністрацією України – щодо проваджень у місцевих та апеляційних судах, а також Верховним Судом – щодо результатів касаційного перегляду таких справ, на їхніх офіційних веб сайтах.

Запроваджується єдиний державний реєстр справ про зловживання судовими процесами проти громадської участі.

Реєстр веде Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

У разі зміни або скасування рішення суду, яким встановлено факт зловживання судовими процесами проти громадської участі, відповідні відомості підлягають зміні або видаленню з Реєстру.

Позасудове врегулювання спору, пов’язаного із громадською участю, може здійснюватися шляхом переговорів, реалізації права на відповідь або на спростування недостовірних фактів або шляхом медіації відповідно до Закону України "Про медіацію" чи в інший спосіб, не заборонений законом.

У разі добровільного врегулювання спору, пов’язаного із громадською участю, під час розгляду справи в суді, з державного бюджету повертається частина судового збору.

Крім того. автори законопроєкту пропонують внести зміни в процесуальні кодекси.

Аби відбити бажання використовувати суди як інструмент тиску, вводяться жорсткі фінансові санкції та гарантії:

Забезпечення витрат: Суд зможе зобов'язати позивача внести кошти на депозитний рахунок для покриття майбутніх витрат відповідача на адвокатів, якщо позов має ознаки SLAPP.

Штрафи за зловживання: За подання завідомо безпідставного позову проти громадської участі передбачено штраф у розмірі від 10 до 15 прожиткових мінімумів.

Розподіл витрат: Суд отримує право покласти на позивача-маніпулятора всі судові витрати в повному обсязі, незалежно від результату справи.

Законопроєкт пропонує запровадити спеціальну главу в процесуальних кодексах, яка дозволить:

Швидке закриття справи: Громадський учасник зможе подати клопотання про закриття провадження, якщо позов є очевидно безпідставним. Таке клопотання має бути розглянуте протягом 60 днів. Заборона спрощеного провадження: Справи, пов'язані з громадською участю, не зможуть розглядатись у спрощеному порядку — тільки за правилами загального позовного провадження, що забезпечує глибший розгляд обставин. Підтримка від спільноти: Громадські організації, що займаються захистом прав людини, журналістикою чи екологією, отримають право вступати у справу як треті особи на стороні активіста.

Цікавим нововведенням є право суду зобов'язати позивача, який зловживав правом, оприлюднити текст судового рішення. Це дозволить не лише захистити репутацію активіста, а й публічно вказати на тих, хто намагався використати систему правосуддя для цензури.

В Україні не зможуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів, які стосуються громадської участі особи, щодо якої подано відповідне клопотання, якщо суд встановить, що мало місце зловживання судовими процесами проти громадської участі в значенні Закону України «Про захист осіб, які здійснюють громадську участь, від явно необґрунтованих претензій або зловживань судовими процесами».

Автор: Тарас Лученко

