Будущее международного правосудия: Лев Кишакевич и Оксана Сенаторова стали финалистами конкурса в МУС

Путь кандидатов в МУС, жесткие требования Гааги и функции системы международного правосудия изнутри.

Ратификация Римского статута 25 октября 2024 года и его официальное вступление в силу для нашего государства 1 января 2025 года стали важным этапом в развитии национальной правовой системы и интеграции государства в международную систему уголовного правосудия.

Теперь Украина не только признает юрисдикцию Международного уголовного суда, которую она частично принимала еще с ноября 2013 года через специальные декларации, но и становится полноправным государством-участником с правом голоса в Ассамблее и возможностью выдвигать собственных представителей в судейский корпус в Гааге.

Этот шаг стратегически важен на фоне продолжающихся расследований военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных на территории Украины.

Национальный отбор: кто претендует на кресло в МУС от Украины?

Первым практическим вызовом в рамках этой новой субъектности стал национальный отбор кандидата для выдвижения от Украины на избрание судьей МУС. В конце марта 2026 года конкурсная комиссия провела серию собеседований, отметив чрезвычайно высокий профессионализм и моральные качества всех участников.

По результатам сложного выбора основными финалистами стали судья Верховного Суда Лев Кишакевич и профессор Оксана Сенаторова.

Основным кандидатом стал Лев Кишакевич — судья Большой Палаты Верховного Суда. Его опыт в уголовном праве превышает 30 лет. До назначения в Верховный Суд он работал в органах прокуратуры и судьей Ивано-Франковского городского суда, где в апреле 2017 года был избран Председателем суда. Имеет научную степень кандидата юридических наук.

В 2024 году Лев Кишакевич выступил автором постановления Большой Палаты в уголовном производстве в отношении лиц, осужденных за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. Это решение стало судебным прецедентом для дел по преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Его подготовка базировалась на нормах международного уголовного и гуманитарного права, а также практике международных трибуналов.

Резервным кандидатом избрана Оксана Сенаторова — профессор, ведущий эксперт по международному гуманитарному и уголовному праву. Имеет более 20 лет академического, исследовательского и консультативного стажа в сферах международного гуманитарного и уголовного права, а также переходного правосудия.

Оксана Сенаторова занимает должность старшего юридического советника в Atrocity Crimes Advisory Group и является советником международной организации Geneva Call. Профессор Национального университета обороны Украины и директор Центра исследования правовых проблем переходного правосудия в НЮУ имени Ярослава Мудрого. Член Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины и эксперт Офиса Генерального прокурора, где консультирует по стандартам МУС в национальных производствах.

Комиссия подчеркнула чрезвычайно высокую конкуренцию и профессионализм участников, отметив, что оба кандидата свободно владеют рабочими языками МУС (английским и французским) и имеют безупречную репутацию.

Согласно статье 36 Римского статута, к кандидатам в судьи МУС предъявляются жесткие требования. Они должны быть лицами с высокими моральными качествами, честностью и беспристрастностью.

Кандидаты делятся на две категории:

Список А: Эксперты в области уголовного права и процесса (судьи, прокуроры, адвокаты с большим опытом). Лев Кишакевич представляет именно этот список.

Список В: Эксперты в областях международного права (международное гуманитарное право, право прав человека и т.д.). Оксана Сенаторова является представителем этого списка.

Процедура избрания

Процедура избрания новых судей МУС, которая состоится в декабре 2026 года в Нью-Йорке, требует от кандидатов соответствия самым высоким стандартам добропорядочности и профессионализма.

Каждый претендент проходит жесткую проверку (due diligence), которую осуществляет Независимый механизм надзора (IOM). Эта процедура включает возможность конфиденциального сообщения о любых фактах ненадлежащего поведения кандидата, таких как нарушение прав человека, коррупция или дискриминация, до конца мая 2026 года.

Судьи избираются на девятилетний срок без права переизбрания, что является ключевым предохранителем их независимости и беспристрастности при осуществлении правосудия.

Судьи избираются на Ассамблее государств-участников тайным голосованием. Для победы кандидат должен получить две трети голосов государств, присутствующих и участвующих в голосовании. При этом Ассамблея обязана учитывать географическое представительство, гендерный баланс и представительство основных правовых систем мира.

Почему Украина проходит конкурс на общих основаниях?

Вопрос о том, почему Украина участвует в отборе наравне с другими, а не по квоте от группы Восточноевропейских государств, объясняется самой структурой Международного уголовного суда.

Да, Украина принадлежит к группе Восточноевропейских государств, однако избрание от региональной группы зависит от того, есть ли свободная вакансия именно от этой группы и получит ли наш кандидат поддержку других стран.

Циклическая ротация

Международный уголовный суд работает по принципу частичного обновления. Это означает, что каждые три года Ассамблея государств-участников переизбирает ровно треть судейского корпуса — 6 судей из 18.

Полное обновление суда могло бы парализовать рассмотрение дел, длящихся годами. Частичная ротация позволяет новым судьям перенимать опыт коллег, уже работающих в палатах.

Если судья уходит в отставку или умирает до истечения своего срока, проводятся досрочные выборы (by-elections). Однако такой судья избирается только на срок, оставшийся от его предшественника, чтобы не нарушать общий график ротации.

Одним из интереснейших аспектов статута является Статья 36. Она предусматривает, что если 9-летний срок полномочий судьи истек, но он в этот момент участвует в судебном разбирательстве дела (Trial stage), он остается в должности до завершения этого конкретного судебного процесса. Это означает, что де-факто в Гааге одновременно может находиться чуть более 18 судей, если длятся сложные и длительные производства.

Работа украинского судьи в МУС может стать критически важной, учитывая структуру суда и принцип комплементарности. МУС не заменяет национальные системы, а дополняет их, рассматривая дела только тогда, когда государства не могут или не желают делать это самостоятельно.

Как работает Международный уголовный суд

Фундамент работы Международного уголовного суда — Римский статут, четко очерчивающий четыре категории тягчайших преступлений, не имеющих срока давности. Начиная с 1 июля 2002 года, МУС обладает инструментарием для наказания не только за военные преступления, но и за системные атаки на гражданское население и акты геноцида.

Система Международного уголовного суда — это не только судьи и залы заседаний. Она состоит из трех автономных частей: самой Ассамблеи государств-участников, осуществляющей надзор и избрание ключевых лиц; собственно четырех органов Суда — Президиум, Судебные палаты, Офис Прокурора и Регистратура; а также Целевого фонда для жертв.

МКС возглавляет Президиум (Presidency), который отвечает за внешние отношения учреждения, представляет суд на международном уровне и координирует организационные аспекты судебной работы.

Непосредственное осуществление правосудия возложено на Судебные палаты (Judicial Divisions). В составе суда работают 18 судей, распределенных между тремя подразделениями: Палатой предварительного производства (Pre-Trial Division), Судебной палатой (Trial Division) и Апелляционной палатой (Appeals Division). Они рассматривают дела на разных стадиях — от санкционирования расследований и выдачи ордеров до вынесения приговоров и пересмотра решений.

Отдельным независимым органом является Офис прокурора (Office of the Prosecutor), ответственный за проведение предварительных расследований, сбор доказательств и поддержание обвинения по делам о международных преступлениях.

Административную и техническую поддержку деятельности суда обеспечивает Регистратура (Registry). Она отвечает за организационные вопросы, включая безопасность, перевод, процессуальное сопровождение дел и работу с потерпевшими и свидетелями.

Участие украинского представителя в этих палатах позволит интегрировать уникальный опыт национального судопроизводства периода войны в глобальные процессы привлечения к ответственности за тягчайшие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества.

Ключевые принципы и юрисдикция

МУС не заменяет национальные суды; он действует только тогда, когда государства не желают или не могут реально расследовать преступления.

Суд рассматривает четыре категории преступлений: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Дело проходит этапы от предварительного изучения Прокурором до выдачи ордеров на арест (Pre-Trial), непосредственного судебного разбирательства (Trial) и возможного обжалования (Appeals).

В ходе расследования Прокурор обязан собирать как доказательства вины, так и доказательства, оправдывающие лицо.

Однако МУС не имеет собственной полиции и полагается на сотрудничество с государствами для ареста подозреваемых, замораживания активов и исполнения приговоров.

Проблема принуждения

Отсутствие собственного механизма принуждения приводит к тому, что многие решения Суда остаются невыполненными. В частности, по состоянию на 2026 год:

• Судьями МУС был издан 61 ордер на арест, однако только 22 человека были задержаны благодаря помощи государств.

• 32 человека в настоящее время остаются на свободе, поскольку страны, где они находятся, не осуществили их задержание и выдачу.

Эффективность правосудия МУС зависит от политической воли государств-участников Римского статута, имеющих юридическое обязательство сотрудничать с Судом, а также от добровольной поддержки стран, не присоединившихся к Статуту. Как отмечала Президент Ассамблеи государств-участников, успех Суда в борьбе с безнаказанностью прямо зависит от решительности и преданности государств в оказании такой поддержки.

В настоящее время в производстве МУС по ситуации в Украине находится расследование преступлений, совершенных с 21 ноября 2013 года. Суд уже выдал шесть ордеров на арест высшего военно-политического руководства РФ, включая Владимира Путина и Сергея Шойгу. Обвинения касаются незаконной депортации детей и атак на гражданскую инфраструктуру.

Избрание украинского судьи усилит способность Суда обеспечивать справедливость и восстанавливать доверие к международному правопорядку, подчеркивая роль Украины не только как потерпевшей стороны, а и как активного участника развития глобальной системы правосудия.

