Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства

08:00, 10 апреля 2026
Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.
Ярослава Максименко и ремонт за 6 дней в АРМА: Госаудитслужба даст правовую оценку действиям должностных лиц агентства
Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) снова оказалось на грани скандала. На этот раз речь идет не о конфискованных яхтах или заводах, а о подозрительной «ремонтной лихорадке» в собственном офисе. Под руководством Ярославы Максименко ведомство демонстрирует чудеса оперативности: ремонт четырех этажей за неделю и закупки, имеющие признаки искусственного дробления для обхода тендеров.

Согласно информации, размещенной на prozorro.gov.ua, 4 ноября 2025 года была опубликована закупка услуг по инженерному проектированию проектно-сметной документации текущего ремонта помещений АРМА (номер UA-2025-11-04-016148-a, услуги предпринимательских, профессиональных и специализированных организаций ДК 021:2015 98110000-7 (услуги по перевозке и переносу вещей)) на сумму 49 875,00 гривен.

Также, согласно информации, размещенной на prozorro.gov.ua 1 декабря 2025 года, была опубликована закупка услуг по инженерному проектированию проектно-сметной документации текущего ремонта помещений АРМА (номер UA-2025-12-01-005183-a) на сумму 49 950,00 гривен.

Обе суммы остановились буквально в шаге от порога в 50 тысяч гривен. Такой подход в журналистских расследованиях часто называют «дроблением предмета закупки», что позволяет заключать прямые договоры с «нужным» подрядчиком, игнорируя открытые торги и конкуренцию.

Ремонтные работы выполняются ООО «Киевское энерго-монтажное управление» (ЕГРПОУ 39664738), которое, согласно данным системы «Прозорро», заключило с АРМА эти два договора.

Когда одна и та же компания выполняет работы по подготовке проектно-сметной документации и осуществляет сами ремонтные работы, это является признаком нарушения принципов прозрачности в процессе тендерных процедур и возможного конфликта интересов.

Ведь проектировщик может заложить в смету завышенные цены или лишние объемы работ, которые затем сам же и «успешно» реализует. Однако руководство АРМА в лице Ярославы Максименко, похоже, не видит в этом никаких рисков для бюджета.

Ремонтные работы на четырех этажах административного здания были проведены всего за 6 дней (с 20 по 26 декабря 2025 года), что является чрезвычайно коротким сроком для выполнения такого объема.

Такие «стахановские темпы» в конце года обычно свидетельствуют об одном: попытке срочно «освоить» остатки бюджетных средств, чтобы они не вернулись в государственный бюджет.

В ситуацию пришлось вмешаться даже депутатам Верховной Рады.

Народный депутат Александр Ткаченко направил депутатское обращение в Государственную аудиторскую службу Украины, в котором акцентирует внимание на сомнительности обстоятельств ремонта и просит аудиторов дать правовую оценку действиям должностных лиц АРМА.

Таким образом, несмотря на отчеты АРМА об успехах в управлении арестованным имуществом, внутренние финансовые операции ведомства под руководством Максименко все больше напоминают те же схемы, с которыми агентство должно бороться.

Автор: Владимир Право

Из-за подозрений в неэффективном использовании бюджетных средств деятельность АРМА под руководством Ярославы Максименко стала объектом внимания Государственной аудиторской службы.

