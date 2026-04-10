Ярослава Максименко і ремонт за 6 днів в АРМА: Держаудитслужба надасть правову оцінку діям посадовців агентства

Через підозри у неефективному використанні бюджетних коштів діяльність АРМА під керівництвом Ярослави Максименко стала об'єктом уваги Державної аудиторської служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) знову опинилося на межі скандалу. Цього разу йдеться не про конфісковані яхти чи заводи, а про підозрілу «ремонтну лихоманку» у власному офісі. Під керівництвом Ярослави Максименко відомство демонструє дива оперативності: ремонт чотирьох поверхів за тиждень та закупівлі, що мають ознаки штучного дроблення для уникнення тендерів.

Згідно інформації, розміщеної на prozorro.gov.ua, 4 листопада 2025 року була оприлюднена закупівля послуг з інженерного проектування проектно-кошторисної документації поточного ремонту приміщень АРМА (номер UA-2025-11-04-016148-a, послуги підприємницьких, професійних та спеціалізованих організацій ДК 021:2015 98110000-7 (послуги перевезення та перенесення речей) на суму 49 875,00 гривень.

Також згідно інформації, розміщеної на prozorro.gov.ua 1 грудня 2025 року, була оприлюднена закупівля послуг з інженерного проектування проектно-кошторисної документації поточного ремонту приміщень АРМА номер UA-2025-12-01-005183-a) 49 950,00 UAH.

Обидві суми за крок зупинилися від порогу в 50 тисяч гривень. Такий підхід у журналістських розслідуваннях часто називають «дробленням предмета закупівлі», що дозволяє укладати прямі договори з «потрібним» підрядником, ігноруючи відкриті торги та конкуренцію.

Ремонтні роботи виконуються ТОВ «Київське енерго-монтажне управління» (ЄДРПОУ 39664738), яке згідно з даними системи «Прозорро» уклало з АРМА ці дві угоди.

Коли одна й та сама компанія виконує роботи із підготовки проектно-кошторисної документації та виконує самі ремонтні роботи, то це є ознакою порушення принципів прозорості в процесі тендерних процедур і можливої наявності конфлікту інтересів.

Адже проектувальник може закласти в кошторис завищені ціни або зайві обсяги робіт, які потім сам же і «успішно» реалізує. Проте керівництво АРМА в особі Ярослави Максименко, схоже, не вбачає у цьому жодних ризиків для бюджету.

Ремонтні роботи на чотирьох поверхах адміністративної будівлі були проведені за період лише 6 днів (з 20 по 26 грудня 2025 року), що є надзвичайно коротким терміном для виконання такого обсягу.

Такі «стахановські темпи» під кінець року зазвичай свідчать про одне: намагання терміново «освоїти» залишки бюджетних коштів, щоб вони не повернулися до державного бюджету.

В справу довелося втрутитися навіть депутатам Верховної Ради.

Народний депутат Олександр Ткаченко направив депутатське звернення до Державної аудиторської служби України, в якому акцентує увагу на сумнівності обставин ремонту та просить аудиторів надати правову оцінку діям посадовців АРМА.

Отже, АРМА звітує про успіхи в управлінні арештованим майном, внутрішні фінансові операції відомства під керівництвом Максименко дедалі більше нагадують ті самі схеми, з якими Агентство мало б боротися.

Автор: Володимир Право

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.