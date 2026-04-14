Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В деле № 380/9003/25 от 9 апреля 2026 года Верховный Суд рассмотрел вопрос толкования статьи 4 Закона Украины №2454-ІХ относительно порядка выплаты ежемесячной денежной помощи членам семьи погибшего.

В современных условиях массового применения социальных гарантий для семей погибших защитников проблема правильного определения размера таких выплат приобретает особую практическую значимость.

Отсутствие четкого нормативного регулирования нередко приводит к различному подходу органов Пенсионного фонда, что создает риски сужения объема прав получателей. Именно поэтому формирование Верховным Судом единого подхода к толкованию соответствующих норм имеет критическое значение для обеспечения правовой определенности и унификации правоприменения.

Ключевой вопрос спора: выплачивается ли минимальная заработная плата каждому члену семьи отдельно или является единой суммой, подлежащей распределению.

Обстоятельства дела

Истец, действуя в интересах несовершеннолетней дочери, обратилась в суд с требованием обжаловать действия Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Ее дочь получает пенсию в связи с потерей кормильца — отца, которому Указом Президента Украины №450/2021 было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

С 1 января 2023 года истцу была назначена ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом №2454-ІХ в размере минимальной заработной платы. Однако фактически выплата осуществлялась не в полном размере, а в равных долях — 33,3%, поскольку, помимо ребенка, право на соответствующую выплату имеют также родители погибшего, состоящие на учете в другом территориальном органе Пенсионного фонда.

Затем в марте истец обратилась к ответчику с заявлением о перерасчете выплаты в полном размере минимальной заработной платы и осуществлении доплаты. Орган Пенсионного фонда отказал, указав, что выплата осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Не согласившись с таким подходом, истец обратилась в суд с требованиями признать действия ответчика противоправными и обязать произвести перерасчет.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что закон не предусматривает распределения выплаты между членами семьи, и удовлетворили иск в полном объеме.

Позиция Верховного Суда

Оценивая спорные правоотношения, Верховный Суд исходил из конституционных основ деятельности органов государственной власти.

Суд напомнил, что субъект властных полномочий обязан действовать только во исполнение закона, при условиях и обстоятельствах, определенных им, совершать действия, не выходя за пределы прав и обязанностей, соблюдать установленную законом процедуру, выбирать только установленные законодательством Украины способы правомерного поведения при реализации своих властных полномочий.

ВС указал, что помимо конституционных гарантий право на социальную защиту в Украине основывается также на международных обязательствах государства, в частности на положениях Европейской социальной хартии (European Social Charter).

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Хартии с целью обеспечения эффективного осуществления права на социальное обеспечение Стороны обязуются прилагать усилия для постепенного повышения системы социального обеспечения на более высокий уровень.

Законом № 2454-IX предусмотрено обеспечение создания надлежащих условий для жизнедеятельности некоторых категорий граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, которые принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и членов семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, путем установления им ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, — это гарантированная государством ежемесячная денежная выплата, которая назначается и выплачивается лицам в соответствии с этим Законом.

ВС указал, что анализ положений части третьей статьи 2 и пункта 4 статьи 4 Закона №2454-IX свидетельствует, что законодатель определяет круг лиц, имеющих право на соответствующую выплату, путем перечня членов семьи во множественном числе, что указывает на самостоятельный характер прав каждого из них.

В то же время часть первая статьи 4 этого Закона предусматривает, что ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением лицам, имеющим право на такую выплату, что также свидетельствует об индивидуализации права каждого члена семьи на получение соответствующей выплаты.

ВС отметил: «Следовательно, системное и грамматическое толкование указанных норм дает основания для вывода, что предусмотренная Законом № 2454-ІХ в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений и обращения истца с заявлением о перерасчете, выплата должна осуществляться каждому члену семьи отдельно, а не как единая сумма с последующим ее распределением между ними.»

Оценивая доводы ответчика об отсутствии четкого регулирования, Суд подчеркнул, что даже при отсутствии прямого нормативного предписания ответчик как субъект властных полномочий не был наделен полномочием самостоятельно определять порядок исчисления и распределения этой выплаты. Пропорциональное разделение ежемесячной денежной выплаты, примененное ответчиком, фактически привело к уменьшению гарантированного законом размера выплаты, что противоречит требованиям части второй статьи 19 Конституции Украины.

Анализируя утверждения ответчика о возможности различного понимания содержания спорной нормы в правоприменительной деятельности, коллегия судей отмечает, что в таком случае суд должен исходить из необходимости обеспечения такого толкования нормы, которое согласуется с принципом верховенства права, в частности его составляющими — правовой определенностью.

Суд отметил, что принцип верховенства права предусматривает контроль за использованием государственной власти и защиту лица от произвольных действий. В то же время юридическая определенность не исключает предоставления органам власти дискреционных полномочий, но требует существования четких механизмов предотвращения их злоупотребления.

Кроме того, в исследовании Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия) «Мерило верховенства права» (Rule of Law Checklist) к элементам верховенства права отнесены, в частности, законность, юридическая определенность и запрет произвола (пункт 41). При этом в пункте 45 этого Доклада указано, что закон, предоставляющий дискреционные полномочия, должен определять их объем и способ реализации достаточно четко, чтобы лицо могло защитить себя от произвольного вмешательства.

В Докладе указано, что «качество закона» охватывает два ключевых элемента: предсказуемость правовых норм и их стабильность и последовательность в применении.

Согласно устоявшейся практике ЕСПЧ принцип «в соответствии с законом» прежде всего требует, чтобы обжалуемое вмешательство имело определенное основание в национальном законодательстве; он также касается качества соответствующего законодательства и требует, чтобы оно было доступно соответствующему лицу, которое, кроме того, должно предвидеть его последствия для себя, а также это законодательство должно соответствовать принципу верховенства права.

Понятие «качество закона» (quality of law) охватывает такие характеристики соответствующего акта законодательства, как четкость, точность, недвусмысленность, понятность, согласованность, доступность, исполнимость, предсказуемость и последовательность.

Эти характеристики касаются как положений любого акта (норм права, которые в нем содержатся), так и взаимосвязи такого акта с другими актами законодательства той же юридической силы. При этом нормы права, не соответствующие критерию «качества закона» (в частности, не соответствующие принципу предсказуемости (principle of foreseeability) или допускающие возможность различного толкования и правоприменения), противоречат и такому элементу принципа верховенства права, как запрет произвола, а применение таких норм может привести к нарушению конституционных прав лица и невозможности адекватной защиты от неограниченного вмешательства субъектов властных полномочий в права такого лица.

Чрезвычайно важным условием является обеспечение общего принципа юридической определенности. Требование «качества закона» в понимании пункта 1 статьи 5 Конвенции означает, что закон должен быть достаточно доступным, четко сформулированным и предсказуемым в своем применении для предотвращения любого риска произвола.

ЕСПЧ в деле «Волков против Украины» подчеркнул, что «качество закона» означает предсказуемость норм и наличие достаточных гарантий защиты от произвольного вмешательства, в частности посредством четкой формулировки и последовательной практики их применения.

Учитывая изложенное, коллегия судей отмечает, что норма пункта 4 части первой статьи 4 Закона №2454-ІХ в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, не содержала достаточной четкости и определенности относительно порядка реализации права на ежемесячную денежную выплату в случае наличия нескольких членов семьи, имеющих право на ее получение, что объективно допускало возможность ее различного толкования.

При таких условиях применение указанной нормы субъектом властных полномочий должно осуществляться с соблюдением принципа верховенства права, в частности требований юридической определенности и предсказуемости правоприменения, что предполагает обязанность выбирать такое ее толкование, которое является наиболее благоприятным для реализации права лица и исключает произвольное сужение содержания и объема такого права.

Вместе с тем избранный ответчиком подход фактически привел к уменьшению гарантированного законом размера ежемесячной денежной выплаты, что при отсутствии четкой законодательной нормы о ее распределении между членами семьи является необоснованным и противоречит указанным принципам правоприменения.

Поэтому коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций о противоправности действий ответчика относительно определения размера ежемесячной денежной выплаты и наличии оснований для удовлетворения исковых требований, при этом доводы кассационной жалобы о неправильном применении судами предыдущих инстанций положений статьи 4 Закона №2454-ІХ, постановления КМУ №79 не нашли своего подтверждения при кассационном пересмотре обжалуемых судебных решений.

Вместе с тем коллегия судей считает необходимым обратить внимание на то, что Законом Украины «О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан»» от 05 ноября 2025 года №4682-IX, который, согласно его Заключительным положениям, вступил в силу с 01 января 2026 года, пункт 4 части первой статьи 4 Закона №2454-ІХ изложен в новой редакции, согласно которой ежемесячная денежная выплата членам семей назначается в размере 1,5 минимальной заработной платы и выплачивается равными частями двум и более членам семьи.

Указанные изменения свидетельствуют о том, что законодатель непосредственно в Законе путем внесения изменений четко определил порядок реализации соответствующего права в случае наличия нескольких лиц, имеющих право на получение такой выплаты, тем самым устранив неопределенность и неоднозначность, присущие предыдущей редакции соответствующей нормы.

ВС обратил внимание: «Следовательно, начиная с 01 января 2026 года, соответствующая норма приобрела признаки, соответствующие критерию «качества закона», в частности относительно ее четкости, однозначности и предсказуемости применения, тем самым устранив возможность ее различного толкования и неодинакового применения субъектами властных полномочий».

Учитывая вышеизложенное, ВС не установил неправильного применения норм материального права или нарушений норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных решений и соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций по данному делу.

Таким образом, Верховный Суд фактически сформулировал универсальный подход: в случае неоднозначности нормы субъект властных полномочий обязан выбирать такое толкование, которое является наиболее благоприятным для лица и не приводит к сужению его прав.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.