В новом Гражданском кодексе разрешат использовать контент ИИ без согласия автора: что изменится

В Украине продолжается процесс рекодификации Гражданского кодекса — масштабной реформы, предусматривающей фактическое обновление «частной конституции». В то же время разработка новой редакции сопровождается активной профессиональной и законотворческой дискуссией. Юридическому сообществу уже представили несколько комплексных проектов: № 14394 (зарегистрирован в январе 2026 года), альтернативные 14394-1 и 14394-2, а также доработанный проект № 15150 от 9 апреля.

Одним из первых заметных изменений стало название кодекса. В проекте № 14394 предлагалось использовать формулировку «Гражданский кодекс Украины (Кодекс частного права)», что подчеркивало идею четкого разграничения частного и публичного права. В новом доработанном проекте от этого двойного названия отказались, вернувшись к традиционному варианту — «Гражданский кодекс Украины».

Новый проект 15150 значительно лучше проработал вопросы безопасности в цифровую эпоху. В проекте появилось определение компрометации средства электронной идентификации и личного ключа. Это критически важно для защиты от мошенничества с ЭЦП.

Понятие объектов гражданских прав в 15150 шире охватывает нематериальные и виртуальные объекты, чем это было в 14394. Вводится понятие «Цифровая вещь» как виртуальные активы, цифровой контент и учетные записи.

Также устанавливается право особого рода (sui generis) на неоригинальные объекты, сгенерированные системами искусственного интеллекта. При этом проект № 15150 допускает свободное использование таких объектов для обучения систем ИИ при определенных условиях. Предусматривается, что воспроизведение и извлечение информации из неоригинальных баз данных или объектов, созданных искусственным интеллектом, к которым пользователь получил законный доступ, может осуществляться без разрешения субъекта права особого рода, бесплатно и без обязательного указания автора или источника. Такие действия допускаются с целью сбора информации и последующего анализа данных, в частности для обучения систем искусственного интеллекта.

В то же время законопроект устанавливает дифференцированный подход к субъектам такого использования. Научные учреждения, архивы, организации по сохранению аудио- и видеофондов, а также образовательные учреждения могут осуществлять такое использование при отсутствии прямой или косвенной коммерческой цели.

Для других субъектов использование также допускается, однако только при условии, что правообладатель прямо не запретил соответствующее использование. Такой запрет может быть установлен, в частности, через условия использования цифрового контента, метаданные или иные технические способы уведомления об ограничениях.

