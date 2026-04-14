Депутаты обсудят новую модель соцпомощи: хотят отказаться от прожиточного минимума и сделать выплаты более адаптивными

Депутаты планируют утвердить механизм, при котором базовая величина для расчета помощи никогда не будет ниже официального прожиточного минимума.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов проведет очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором рассмотрит законопроект № 15094 от 20.03.2026 «О базовой социальной помощи».

Его ключевая новация — отход от жесткой привязки к прожиточному минимуму (ПМ), который в Украине давно стал номинальной величиной, далекой от реальных цен. Вместо этого вводится базовая величина. Базовая величина — это величина, которая применяется для расчета размера базовой социальной помощи и определяется Законом Украины о государственном бюджете на соответствующий год. Размер базовой величины не может быть ниже размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Также появляется термин базовая социальная помощь — это ежемесячная выплата, предоставляемая малообеспеченной семье в денежной форме в размере, зависящем от величины среднемесячного совокупного дохода семьи и имущественного положения членов семьи. Уполномоченный представитель семьи может подать заявление о назначении базовой социальной помощи:

в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных систем;

лично – в орган, который назначает и осуществляет выплату базовой социальной помощи.

Переход на базовую социальную помощь осуществляется исключительно по заявлению получателя. Базовая социальная помощь не назначается, если ее расчетный размер меньше размера государственной поддержки, которую семья или лицо получало на день обращения.

На основании полученного заявления о назначении помощи, необходимых документов и сведений орган, который назначает и осуществляет выплату базовой социальной помощи, формирует электронное личное дело заявителя и осуществляет выплату базовой социальной помощи.

Закон четко устанавливает «нижний предел»: размер базовой величины, утверждаемый Госбюджетом, не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января текущего года.

Это создает юридический предохранитель от обесценивания выплат.

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между базовой величиной для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 100 процентов базовой величины — для каждого следующего члена семьи.

Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины.

Для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих стажа, вводится принцип пропорциональности. Это означает, что государство стимулирует легальный труд: чем больше лет стажа вы имеете (даже если его не хватило для пенсии), тем выше будет ваша «базовая величина» в составе семейной помощи.

В статье 13 законопроекта заложен маркетинговый и экономический триггер: КМУ может внедрять повышение сумм выплат для трудоспособных лиц, активно увеличивающих доходы от труда.

Сроки назначения базовой социальной помощи: шесть месяцев – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах; три месяца – для семей, находящихся в кризисной ситуации.

Базовая социальная помощь назначается с месяца обращения.

В случае утверждения нового размера базовой величины размер назначенной поддержки пересчитывается автоматически без обращения уполномоченного представителя семьи с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, соответствия критериям оценки финансово-имущественного состояния семьи, а также изменений, влияющих на определение права и размер базовой социальной помощи.

Право на государственную социальную помощь получат малообеспеченные семьи, постоянно проживающие на территории Украины.

Семьи/лица, получающие одну из следующих выплат:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям; помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях; временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно

имеют право на базовую социальную помощь в случае отказа от получения вышеупомянутых выплат.

Критерии отнесения семей к малообеспеченным и оценки их финансово-имущественного состояния определит Кабмин. Также Кабмин определит орган, который будет назначать и выплачивать базовую социальную помощь.

Законопроект «О базовой социальной помощи» вводит инновационный для украинского права инструмент — трехстороннее соглашение. Согласно статье 19, назначение помощи теперь перестает быть односторонним актом государства. Это переход к модели «социального контракта», где выплата денег является лишь одной из частей комплексного соглашения.

Соглашение объединяет три субъекта с четким распределением ролей:

Получатель (Семья): Представлен уполномоченным лицом. Обязуется не просто «получать», а действовать согласно индивидуальному плану.

Орган назначения: Отвечает за финансовую сторону — начисление, перерасчет и выплату средств.

Исполнительный орган местного совета (Громада): Осуществляет непосредственное сопровождение, «ведение случая» (кейс-менеджмент) и предоставление социальных услуг. Подписание трехстороннего соглашения считается моментом принятия решения о назначении помощи. Это означает, что без согласия получателя на условия соглашения (включая обязанности по социализации и трудоустройству) финансовая поддержка не начнется.

Согласно тексту законопроекта, соглашение должно содержать: сумма, сроки и способ выплаты.

Набор услуг, которые громада обязуется предоставить, а семья — принять. Регулярные встречи с социальным менеджером для мониторинга прогресса.

Соглашение не является типовым. Оно базируется на профилировании (оценке рисков бедности) и оценке потребностей. Это позволяет государству дифференцировать подходы: Для семей с трудоспособными лицами акцент ставится на содействие занятости (сотрудничество с Центром занятости).

Для семей в кризисной ситуации — на неотложные социальные услуги.

Сроки назначения базовой социальной помощи: шесть месяцев – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах; три месяца – для семей, находящихся в кризисной ситуации.

Лицам с инвалидностью, установленной бессрочно, одиноким лицам, достигшим 65-летнего возраста и не имеющим других источников к существованию, и нетрудоспособным супругам при отсутствии лиц, обязанных их содержать в соответствии с законом, базовая социальная помощь назначается с месяца обращения пожизненно с автоматическим продлением выплаты на каждый следующий шестимесячный период без обращения таких лиц.

Многодетным семьям базовая социальная помощь назначается сроком на один год до времени сохранения статуса многодетной семьи (до достижения 18-летнего возраста трех детей в составе семьи) с автоматическим продлением выплаты на каждый следующий год без обращения таких лиц.

