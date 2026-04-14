Депутати обговорять нову модель соцдопомоги: хочуть відмовитися від прожиткового мінімуму та зробити виплати більш адаптивними

Депутати планують затвердити механізм, за якого базова величина для розрахунку допомоги ніколи не буде нижчою за офіційний прожитковий мінімум.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проведе чергове засідання в режимі відеоконференції, на якому розгляне законопроєкт № 15094 від 20.03.2026 “Про базову соціальну допомогу”.

Його ключова новація — відхід від жорсткої прив’язки до прожиткового мінімуму (ПМ), який в Україні давно став номінальною величиною, далекою від реальних цін.

Замість цього запроваджується базова величина.

Базова величина — це величина, що застосовується для розрахунку розміру базової соціальної допомоги та визначається Законом України про державний бюджет на відповідний рік. Розмір базової величини не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року

Також з’являється термін базова соціальна допомога — це щомісячна виплата, яка надається малозабезпеченій сім’ї у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї та майнового стану членів сім’ї

Уповноважений представник сім’ї може подати заяву про призначення базової соціальної допомоги:

- в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційних систем;

- особисто – до органу, що призначає та здійснює виплату базової соціальної допомоги.

Перехід на базову соціальну допомогу здійснюється виключно за заявою отримувача. Базова соціальна допомога не призначається, якщо її розрахунковий розмір є меншим за розмір державної підтримки, яку сім’я або особа отримувала на день звернення.

На підставі отриманої заяви про призначення допомоги, необхідних документів та відомостей органом, що призначає та здійснює виплату базової соціальної допомоги, формує електронну особову справу заявника та здійснює виплату базової соціальної допомоги.

Закон чітко встановлює «нижню межу»: розмір базової величини, що затверджується Держбюджетом, не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня поточного року. Це створює юридичний запобіжник від знецінення виплат.

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між базовою величиною для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків такого базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї) та 100 відсотків базової величини — для кожного наступного члена сім’ї.

Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю I або II групи розмір базової величини визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини.

Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не мають стажу, запроваджується принцип пропорційності. Це означає, що держава стимулює легальну працю: чим більше років стажу ви маєте (навіть якщо його не вистачило для пенсії), тим вищою буде ваша «базова величина» у складі сімейної допомоги.

У статті 13 законопроєкту закладено маркетинговий та економічний тригер: КМУ може впроваджувати підвищення сум виплат для працездатних осіб, які активно збільшують доходи від праці.

Строки призначення базової соціальної допомоги: шість місяців – для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; три місяці – для сімей, які перебувають в кризовій ситуації. Базова соціальна допомога призначається з місяця звернення.

У разі затвердження нового розміру базової величини розмір призначеної підтримки перераховується автоматично без звернення уповноваженого представника сім’ї з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, відповідності критеріям оцінки фінансово-майнового стану сім’ї, а також змін, які впливають на визначення права та розмір базової соціальної допомоги.

Право на державну соціальну допомогу отримають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.

Сім’ї/особи, які отримують одну з наступних виплат:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

мають право на базову соціальну допомогу у разі відмови від отримання вищезазначених виплат.

Критерії віднесення сімей до малозабезпечених та оцінки їх фінансово-майнового стану визначить Кабмін. також кабмін визначить орган, який буде призначати та виплачувати базову соціальну допомогу.

Законопроєкт «Про базову соціальну допомогу» запроваджує інноваційний для українського права інструмент — тристоронню угоду. Згідно зі статтею 19, призначення допомоги тепер перестає бути одностороннім актом держави. Це перехід до моделі «соціального контракту», де виплата грошей є лише однією з частин комплексної угоди.

Угода об'єднує три суб’єкти з чітким розподілом ролей:

Отримувач (Сім’я): Представлений уповноваженою особою. Зобов’язується не просто «отримувати», а діяти згідно з індивідуальним планом.

Орган призначення: Відповідає за фінансову сторону — нарахування, перерахунок та виплату коштів.

Виконавчий орган місцевої ради (Громада): Здійснює безпосередній супровід, «ведення випадку» (кейс-менеджмент) та надання соціальних послуг.

Підписання тристоронньої угоди вважається моментом прийняття рішення про призначення допомоги. Це означає, що без згоди отримувача на умови угоди (включаючи обов’язки щодо соціалізації та працевлаштування) фінансова підтримка не розпочнеться.

Згідно з текстом законопроєкту, угода має містити:

Сума, терміни та спосіб виплати. Набір послуг, які громада зобов’язується надати, а сім’я — прийняти. Регулярні зустрічі з соціальним менеджером для моніторингу прогресу.

Угода не є типовою. Вона базується на профілюванні (оцінці ризиків бідності) та оцінюванні потреб. Це дозволяє державі диференціювати підходи:

Для сімей з працездатними особами акцент ставиться на сприяння зайнятості (співпраця з Центром зайнятості).

Для сімей у кризовій ситуації — на невідкладні соціальні послуги.

Строки призначення базової соціальної допомоги:

шість місяців – для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

три місяці – для сімей, які перебувають в кризовій ситуації.

Особам з інвалідністю, встановленою безстроково, одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування, та непрацездатному подружжю за відсутності осіб, зобов’язаних їх утримувати відповідно до закону, базова соціальна допомога призначається з місяця звернення довічно із автоматичним продовженням виплати на кожний наступний шестимісячний період без звернення таких осіб.

Багатодітним сім’ям базова соціальна допомога призначається терміном на один рік до часу збереження статусу багатодітної сім’ї (до досягнення 18- річного віку трьох дітей у складі сім’ї) із автоматичним продовженням виплати на кожний наступний рік без звернення таких осіб.

