ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

Фото: Дергачевский районный суд Харьковской области

Высший совет правосудия рассмотрел представление Второй дисциплинарной палаты в отношении судьи Дергачевского районного суда Харьковской области Евгения Остропильца.

Речь шла о временном отстранении судьи от осуществления правосудия сроком на два месяца с лишением права на получение доплат к должностному окладу. Также представление предусматривало обязательное направление судьи в Национальную школу судей Украины для прохождения обучения по вопросам применения норм Кодекса Украины об административных правонарушениях и судейской этики, а также последующее квалификационное оценивание.

Вместе с тем, по результатам рассмотрения Высший совет правосудия единогласно принял решение оставить представление без рассмотрения.

