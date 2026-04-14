ВРП залишила без розгляду подання про тимчасове відсторонення судді Євгена Остропільця

Вища рада правосуддя розглянула подання щодо відсторонення судді Євгена Остропільця та одноголосно залишила його без розгляду.

Фото: Дергачівський районний суд Харківської області

Вища рада правосуддя розглянула подання Другої дисциплінарної палати щодо судді Дергачівського районного суду Харківської області Євгена Остропільця.

Йшлося про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя строком на два місяці, із позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу. Також подання передбачало обов’язкове направлення судді до Національної школи суддів України для проходження навчання з питань застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та суддівської етики, а також подальше кваліфікаційне оцінювання.

Втім, за результатами розгляду Вища рада правосуддя одноголосно ухвалила залишити подання без розгляду.

