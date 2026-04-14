Ярослава Максименко, возглавляющая АРМА, во время войны приобрела недвижимость в Киеве и получила от государства социальные выплаты

Киевлянка и временная руководительница АРМА Ярослава Максименко задекларировала социальную помощь, при этом приобрела квартиру в столице и получила доход более миллиона гривен.

Временно исполняющая обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами Ярослава Максименко (та самая, что провалила экзамены на должность главы Агентства, но заняла должность заместителя), приобрела квартиру в столице стоимостью 6 140 692 гривен общей площадью 115,7 кв.м. (около 145 000 долларов США). Об этом свидетельствуют данные ее декларации, поданной 30.03.2026.

При этом еще по состоянию на 19.02.2025 она занимала скромную должность главного специалиста Министерства экономики Украины, а уже 19.03.2025 заняла должность директора департамента политики собственности и санкций Минэкономики.

Согласно декларации, она заработала в Министерстве экономики за 2025 год 817 825 гривен, а в АРМА — 430 578 гривен, что явно недостаточно для покупки элитной недвижимости.

Одновременно такая заработная плата, недоступная для большинства украинцев, не помешала ей получать из бюджета социальные выплаты: в Киевском городском центре по начислению и осуществлению социальных выплат она получила 20 900 гривен, а в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в городе Киеве ей выплатили еще 12 600 гривен.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, как жительница столицы Ярослава Максименко получила выплаты как ВПЛ на сумму 40 тысяч гривен в 2024 году, несмотря на заработную плату более 1 млн гривен в год. Эти сведения также были отражены в ее ранее поданной декларации.

Также из ее декларации следует, что в 2025 году она имела 100 % собственности в уставном капитале ООО “Крымпроект-сервис” в оккупированном РФ Крыму.

По данным медиа, Максименко занимала должность советника по корпоративным вопросам экс-главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. В марте 2023 года НАБУ и САП сообщили, что Сенниченко возглавил преступную организацию, которая в 2019–2021 годах завладела более 500 млн гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

В 2022 году Максименко вошла в наблюдательный совет "Одесского припортового завода". Впоследствии Фонд госимущества поручил ей исполнять обязанности руководителя "Объединенной горно-химической компании". Уволили ее с этих должностей только в 2023 году.

Также на должности временно исполняющей обязанности главы АРМА Ярослава Максименко отметилась невыполнением судебных решений, проводила сомнительные ремонты, а народные депутаты подозревали ее в неэффективном использовании бюджетных средств.

